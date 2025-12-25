Παναθηναϊκός AKTOR: Χριστουγεννιάτικες στιγμές για Χουάντσο και την οικογένεια Γκραντ

Ο Ισπανός φόργουορντ δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη και την εκτίμησή του προς τον συμπαίκτη του και τους δικούς του ανθρώπους, με τα παιδιά του Γκραντ να τα αντιμετωπίζει σαν να είναι δικά του.

Στο εορταστικό κλίμα των ημερών, ο Χουάντσο βρέθηκε κοντά τους και μοιράστηκε χαρούμενες, οικογενειακές στιγμές γεμάτες χαμόγελα και θαλπωρή.

Τις στιγμές αυτές μοιράστηκε στα social media η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ, Έμιλι, δημοσιεύοντας σχετικές φωτογραφίες και συνοδεύοντάς τες με ένα συγκινητικό μήνυμα:

«Η μαγεία των Χριστουγέννων ζει στις στιγμές που ο Θεός μας επιτρέπει να μοιραζόμαστε… Στιγμές που γίνονται αναμνήσεις, ριζωμένες στην αγάπη και τις κουβαλάμε μαζί μας για πάντα! Καλά Χριστούγεννα σε όλους».