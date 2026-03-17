Τουρισμός για όλους 2026: Ποιοι δικαιούνται το voucher των 600 ευρώ

Την ψηφιακή κάρτα θα λάβουν οι δικαιούχοι και θα έχει ισχύ για ολόκληρο το 2026

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Τουρισμός για όλους 2026: Ποιοι δικαιούνται το voucher των 600 ευρώ
Εντός των επόμενων ημερών θα ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026». Το πρόγραμμα θα χορηγήσει επιταγές (voucher) διακοπών αξίας έως και 600 ευρώ σε δικαιούχους ενώ η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης αναμένεται μέχρι το ερχόμενο διάστημα.

Την ψηφιακή κάρτα θα λάβουν οι δικαιούχοι και θα έχει ισχύ για ολόκληρο το 2026. Με αυτόν τον τρόπο οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τις διακοπές τους με μεγαλύτερη ευελιξία, επιλέγοντας το χρονικό διάστημα που τους εξυπηρετεί.

Τα δύο χρονικά περιθώρια για διακοπές

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικές περιόδους για τη χρήση του voucher: Υψηλή περίοδος: από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026

Χαμηλή περίοδος: από 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα χρήσης του υπολοίπου της κάρτας λήγει οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει το κατάλυμα που επιθυμεί, καθώς δεν υπάρχει περιοριστική λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων.

1. Καταλύματα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει τον κατάλληλο ΚΑΔ και τερματικό POS. Αυτό περιλαμβάνει:

  • ξενοδοχεία
  • ενοικιαζόμενα δωμάτια
  • camping
  • οργανωμένες κατασκηνώσεις
  • σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας

Παράλληλα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων, γεγονός που επιτρέπει στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν το voucher ακόμη και για σύντομες αποδράσεις ή city breaks.

2. Τρόποι πληρωμής

Η εξαργύρωση της επιδότησης γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά και μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους:

  • μέσω ανέπαφης πληρωμής (NFC) με smartphone
  • μέσω των online συστημάτων κρατήσεων των καταλυμάτων
  • με χειροκίνητη εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σε φυσικό POS.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν διακοπές σε προορισμούς της Ελλάδας.

11:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ξεκίνησε η 3η φάση πώλησης εισιτηρίων για το Final 4 της Αθήνας

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νεκρός σε αεροπορική επιδρομή ο Αλί Λαριτζανί

11:29ΥΓΕΙΑ

Φαγούρα στα μάτια: Γιατί το τρίψιμο μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη βλάβη

11:28ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτός δεν είναι ο πόλεμός μας»: Η Ευρώπη αντιδρά στις πιέσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

11:28LIFESTYLE

Φόντα κατά Στρέιζαντ για το αφιέρωμα του Ρέντφορντ στα Όσκαρ: «Έπρεπε να είμαι εγώ εκεί»

11:26WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν την αόρατη «γλώσσα των αρωμάτων» των φυτών

11:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Απ’ ευθείας στον δεύτερο γύρο του Miami Open

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιερές Εικόνες στα δικαστήρια: Δεν συνιστούν προσβολή του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, λέει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

11:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες φέρνει βαρομετρικό από την Σύρτη - Η πρόγνωση Κολυδά

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν την δολοφονία του διοικητή της ιρανικής οργάνωσης Μπασίτζ

11:00ΕΛΛΑΔΑ

CNN Greece: Επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας με το CNN International

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονη που άρπαξε τσαντάκι με 1.000 ευρώ από γυναίκα σε λαϊκή αγορά

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: «Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος μου είπε ''μακάρι να είχα κάνει αυτό που έκανες στο Ιράν''»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ακυρώνονται τα Γκραν Πρι Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αυτή είναι η 27χρονη μητέρα τριών παιδιών που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Πώς έγινε η τραγωδία

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Χτυπήματα κατά του Λαριτζανί και του διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ – Υπό αξιολόγηση εάν σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Κικίλιας για τη βύθιση σκάφους Frontex στο Καστελόριζο: Αμέλεια ή αβλεψία του κυβερνήτη το ατύχημα – Τι γράφουν οι Εσθονοί

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ο μικρός πίθηκος Punch δεν είναι πια μόνος - Βρήκε τη σύντροφό του, παίζουν και φιλιούνται

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βρετανία για δεκάδες κρούσματα μηνιγγίτιδας - Ξεκίνησε από ένα... ηλεκτρονικό τσιγάρο!

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Νέοι κανόνες για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των βαρέων οχημάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί από την Κω το 1991

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισβολή ρωσικού ψύχους σε Ελλάδα και Βαλκάνια - Πότε θα σταματήσει το κρύο

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βρετανία για δεκάδες κρούσματα μηνιγγίτιδας - Ξεκίνησε από ένα... ηλεκτρονικό τσιγάρο!

09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αυτή είναι η 27χρονη μητέρα τριών παιδιών που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Πώς έγινε η τραγωδία

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Αιμορραγία» πυραύλων για τα γαλλικά Rafale λόγω Ιράν - Συναγερμός στο Παρίσι, τι ισχύει για Ελλάδα

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ισραηλινή επίθεση σε βάρος του Νο2 του ιρανικού καθεστώτος – Άγνωστη η τύχη του Λαριτζανί – Με «νέο Βιετνάμ» απειλεί τις ΗΠΑ η Τεχεράνη

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απανωτά κύματα κακοκαιρίας με διάρκεια - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για την 25η Μαρτίου

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

09:06LIFESTYLE

Χριστίνα Σάλτη: Θετική σε αλκοτέστ η τραγουδίστρια - Της αφαιρέθηκε το δίπλωμα

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστική φωτογραφία: Ο Κλεομένης πριν από 4 χρόνια κρατούσε πανό για τον Καμπανό «Άλκη να είσαι ο τελευταίος, δεν ξεχνάμε»

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

20:48LIFESTYLE

Η Ελένη Τσολάκη «επιστρέφει» στον ΑΝΤ1

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Κικίλιας για τη βύθιση σκάφους Frontex στο Καστελόριζο: Αμέλεια ή αβλεψία του κυβερνήτη το ατύχημα – Τι γράφουν οι Εσθονοί

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν την δολοφονία του διοικητή της ιρανικής οργάνωσης Μπασίτζ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Game of Thrones του Ιράν: Συναρπαστικό παρασκήνιο για την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

09:33LIFESTYLE

Πασχάλης: «Το στιγμιαίο λάθος με στιγμάτισε πολύ, έρχονται ανατροπές και εκπλήξεις»

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη - μητέρα Έμμας: «Θέλω να ακούσω ότι η συνοδηγός είναι ένοχη»

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΣΑΤΑ: Χωρίς ταξί από σήμερα έως και το πρωί της Παρασκευής η Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ