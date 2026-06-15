Συνάντηση Μητσοτάκη-Χαφτάρ στο Μαξίμου
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου
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- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.
- Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα της ίδιας ημέρας.
- Πριν τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ο Σαντάμ Χαφτάρ θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, στο υπουργείο Εξωτερικών στις 12:00.
Συνάντηση με τον υπαρχηγό με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Δευτέρας (15/6).
Η συνάντηση με τον Λίβυο ανώτατο στρατιωτικό θα λάβει χώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα (12:00), ο κ. Χαφτάρ θα συναντήσει τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Γιώργο Γεραπετρίτη στο υπουργείο Εξωτερικών.
Ο Σαντάμ Χαφτάρ, είναι γιος του Χαλίφα Χαφτάρ, διοικητή του Λιβυκού Εθνικού Στρατού και de facto ηγέτη της ανατολικής Λιβύης από το 2017.
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