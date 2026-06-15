Συνάντηση Μητσοτάκη-Χαφτάρ στο Μαξίμου

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Πριν τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ο Σαντάμ Χαφτάρ θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, στο υπουργείο Εξωτερικών στις 12:00. Snapshot powered by AI

Συνάντηση με τον υπαρχηγό με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Δευτέρας (15/6).

Η συνάντηση με τον Λίβυο ανώτατο στρατιωτικό θα λάβει χώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα (12:00), ο κ. Χαφτάρ θα συναντήσει τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Γιώργο Γεραπετρίτη στο υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Σαντάμ Χαφτάρ, είναι γιος του Χαλίφα Χαφτάρ, διοικητή του Λιβυκού Εθνικού Στρατού και de facto ηγέτη της ανατολικής Λιβύης από το 2017.