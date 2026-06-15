Δένδιας: Επιτέλους, 11 χρόνια μετά παραδόθηκε το πρώτο αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας P-3

Το γεφύρι της Άρτας θυμίζει η ιστορία με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των παροπλισμένων αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P-3B Orion, που αποφασίστηκε ξαφνικά το 2015 και μόλις σήμερα, 11 ολόκληρα χρόνια μετά, ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση των εργασιών στο πρώτο από τα 5 αεροσκάφη που επρόκειτο να επανενεργοποιηθούν!

Η υπόθεση είχε προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις και διαμαρτυρίες, κυρίως διότι η Lockheed Martin, κατασκευάστρια εταιρεία των P-3B, είχε προειδοποιήσει με επίσημη αλληλογραφία το Πολεμικό Ναυτικό χρόνια προτού αποφασιστεί η αναβάθμιση των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας ότι ο εκσυγχρονισμός ήταν ασύμφορος και τα αποτελέσματά των εργασιών αβέβαια.

Η σύμβαση εκσυγχρονισμού -έως 5- αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P-3B κόστισε στους φορολογούμενους τουλάχιστον 500 εκατ. δολάρια, ωστόσο το ακριβές ποσό δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα.

«Επιτέλους, 11 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης για τον Εκσυχρονισμό Μέσης Ζωής(ΕΜΖ), το πρώτο αναβαθμισμένο Αεροσκάφος Ναυτικής Επιτήρησης P-3HN παραδόθηκε στη Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού (ΜΑΝ) στην Ελευσίνα» έγραψε πριν λίγο στο X ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Επιτέλους, 11 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης για τον Εκσυχρονισμό Μέσης Ζωής(ΕΜΖ), το πρώτο αναβαθμισμένο Αεροσκάφος Ναυτικής Επιτήρησης P-3HN παραδόθηκε στη Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού (ΜΑΝ) στην Ελευσίνα.#πολεμικόναυτικό pic.twitter.com/R7oGziTqXP — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 15, 2026

Αγνωστο παραμένει επίσης αν στη σύμβαση προβλέπονταν ρήτρες για την καθυστερημένη παράδοση των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας από την αμερικανική κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin, ούτε και αν η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία όπου πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες εκσυγχρονισμού κατέβαλε επιπλέον κόστη.

Αδιευκρίνιστο παραμένει επίσης αν θα συνεχιστούν οι εργασίες εκσυγχρονισμού και σε άλλα -άραγε σε πόσα ακόμη;- αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας P-3B και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα παράδοσής τους στο Πολεμικό Ναυτικό. Για την υπόθεση είχε γίνει έρευνα και από τη Δικαιοσύνη, όμως επίσης δεν είναι ξεκάθαρο αν έχουν ασκηθεί διώξεις για πράξεις που ενδεχομένως ζημίωσαν το δημόσιο συμφέρον.

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