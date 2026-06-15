Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 3,6 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο - Υπέρβαση 2,4 δισ. ευρώ

«Καθαρή» υπέρβαση 258 εκατ. ευρώ και στα φορολογικά έσοδα

Μίλτος Τσεκούρας

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 3,6 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο - Υπέρβαση 2,4 δισ. ευρώ
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  • Το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το πεντάμηνο Ιανουαρίου
  • Μαΐου 2026 διαμορφώθηκε στα 3,638 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 2,4 δισ. ευρώ.
  • Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30,203 δισ. ευρώ, με υπέρβαση 2,516 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ τα τακτικά φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,9% μετά τις απαλοιφές συγκεκριμένων εσόδων.
  • Τον Μάιο 2026, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 406 εκατ. ευρώ, με έσοδα από φόρους κατά 7,4% πάνω από τον μηνιαίο στόχο.
  • Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το ίδιο διάστημα ανήλθαν στα 30,112 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 249 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και κατά 3,018 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025.
  • Οι επενδυτικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 473 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, αλλά αυξήθηκαν κατά 456 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2025, ενώ σημαντικές επιχορηγήσεις δόθηκαν σε φορείς υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και συγκοινωνιών.
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Υπέρβαση 2,4 δισ. ευρώ πάνω από το στόχο για το α' πεντάμηνο, καταγράφει το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού Προϋπολογισμού, τα οποία ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 3,638 δισ. ευρώ , έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,243 δισ. ευρώ και έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 5,343 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα έναντι των στόχων του προϋπολογισμού για το α΄πεντάμηνο περιορίζεται σε 234 εκατ. ευρώ, αν εξαιρεθούν:

  • ποσό ύψους 31 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα, ποσό ύψους 473 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό επενδυτικών πληρωμών
  • ποσό ύψους 64 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
  • ποσό ύψους 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό,
  • ποσό 884 εκατ. ευρώ από πρόωρα έσοδα του ΤΑΑ και ποσό 574 εκατ. ευρώ που αφορά σε πρόωρα ταμειακά έσοδα του ΠΔΕ.

Παράλληλα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 30,203 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας υπέρβαση κατά 2,516 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Ωστόσο, αν εξαιρεθούν τόσο τα ποσά ΦΠΑ που εισπράχθηκαν από το Δημόσιο λόγω της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού όσο και τα 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, τα τακτικά φορολογικά έσοδα της περιόδου αυτής ανήλθαν σε 27,676 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 258 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του στόχου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 91 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 2,176 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και πλεονάσματος 1,875 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3,638 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,243 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 5,343 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025.

Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπενθυμίζεται ότι στα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2026, καταγράφηκαν και τα ποσά από τις απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025 (Α' 229).

Ειδικότερα:

  • ποσό 306 εκατ. ευρώ που αφορά στον ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος της συναλλαγής, αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Ελληνικό Δημόσιο, καταγράφηκε στην κατηγορία «Φόροι» και συνοδεύτηκε με ισόποση επιστροφή φόρου.
  • ακολούθως, το ίδιο ποσό των 306 εκατ. ευρώ αποδόθηκε εκ νέου στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,519 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 574 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Ανάκαμψη εσόδων τον μήνα Μάιο

Ειδικά κατά τον μήνα Μάιο , το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,028 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 406 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,454 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 375 εκατ. ευρώ ή 7,4% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 834 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 25 εκατ. ευρώ από τον στόχο (809 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 208 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 113 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (95 εκατ. ευρώ).

Στο σκέλος των δαπανών, συνολικά για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 , οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν στα 30,112 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 249 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (29,863 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Επιπλέον, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 3,018 δισ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται αυξημένες κατά 722 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Αξιοσημείωτες είναι οι ακόλουθες μεταβιβάσεις:

  • Η επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ύψους 825 εκατ. ευρώ.
  • Η επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Ασφάλισης ύψους 1,159 δισ. ευρώ.
  • Η επιχορήγηση ύψους 915 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων.
  • Οι μεταβιβάσεις προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ύψους 520 εκατ. ευρώ.
  • Οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ) ύψους 169 εκατ. ευρώ.
  • Η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας ύψους 131 εκατ. ευρώ για την πληρωμή του FUEL PASS.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 4,185 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 473 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Ωστόσο, παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2025 κατά 456 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι τον μήνα Μάιο έλαβαν χώρα οι δαπάνες για τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ΑΕ και της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ ύψους 1,289 δισ. ευρώ και 259 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, οι οποίες όμως αποτελούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές και, συνεπώς, είναι δημοσιονομικά ουδέτερες.

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