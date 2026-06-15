Ουκρανία: Καταστροφική πυρκαγιά στην ιστορική μονή Λαύρας των Σπηλαίων

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής προσπαθούν να σβήσουν την φωτιά στη μονή Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο. 15 Απριλίου 2026

Snapshot Η πυρκαγιά που προκάλεσε ρωσική επίθεση κατέστρεψε σημαντικό μέρος του ιστορικού μοναστηριού Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, με τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και πάνω από δώδεκα τραυματίες.

Η φωτιά κατέστρεψε 800 τετραγωνικά μέτρα της στέγης του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μνημείου με ιστορία σχεδόν 1.000 ετών και ανακηρυγμένου Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε το πλήγμα έγκλημα κατά του χριστιανικού πολιτισμού και κάλεσε την Ομάδα των 7 να αυξήσει την βοήθεια για την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας.

Η Γαλλία καταδίκασε την επίθεση, συγκρίνοντάς την με βομβαρδισμούς ιστορικών μνημείων όπως η Παναγία των Παρισίων, και τόνισε την πολιτιστική σημασία του μοναστηριού.

Η ρωσική επίθεση περιελάμβανε 70 πυραύλους και 611 drones, με την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα να καταρρίπτει τους περισσότερους, ενώ η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους συνολικά. Snapshot powered by AI

Το ιστορικό μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων, που αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομίας της Unesco και βρίσκεται στην «καρδιά» του Κιέβου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σφοδρή ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς τη Δευτέρα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερα άτομα και προκάλεσε τον τραυματισμό περισσότερων από δώδεκα στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Βίντεο έδειχναν φλόγες να ξεπηδούν από το μοναστήρι της Λαύρας, το οποίο έχει ιστορία σχεδόν 1.000 ετών, καθώς πυροσβέστες κάτω από τους πύργους και τους τρούλους του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου πάλευαν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Μέχρι την αυγή, οι πυροσβέστες εξακολουθούσαν να προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες στο συγκρότημα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας ανέφεραν ότι η πυρκαγιά είχε καταστρέψει 800 τετραγωνικά μέτρα της στέγης του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και δημοσίευσαν εικόνες που έδειχναν τις ζημιές στο κτίριο.

Οι πυροσβέστες έσβησαν μια πυρκαγιά στη Μονή Κιέβου-Πετσέρσκ, γνωστή και ως Μονή Λαύρας των Σπηλαίων, μετά από ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο της Ουκρανίας, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. AP

«Ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα κατά του χριστιανικού πολιτισμού»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε σήμερα το ρωσικό πλήγμα στο μοναστήρι της Λαύρας έγκλημα κατά του χριστιανικού πολιτισμού. «Ρωσικό πλήγμα στο (συγκρότημα της) Λαύρας στο Κίεβο-Περτσέσκ προκάλεσε πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου – μια εκκλησία της οποίας η ιστορία χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. Και αυτό είναι ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα κατά του χριστιανικού πολιτισμού έως σήμερα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ.

Ο ίδιος κάλεσε επίσης τις χώρες της Ομάδας των 7 να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία και να αυξήσουν τη βοήθεια για την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας.

Η Γαλλία, από την πλευρά της, καταδίκασε σήμερα τα νεότερα πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τον υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό να συγκρίνει την επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας με τον βομβαρδισμό του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων ή της βασιλικής του Σεν Ντενί.

«Πρόκειται για μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της ⁠UNESCO, το οποίο, για εμάς στη Γαλλία, είναι αντίστοιχο με το να έχει βομβαρδιστεί η Παναγία των Παρισίων ή η (βασιλική του) Σεν Ντενί, το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο», δήλωσε ο Μπαρό, προσερχόμενος σε σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εξαπέλυσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δεκάδες πυραύλους κατά της Ουκρανίας, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 9 ανθρώπων και πυρκαγιά στον ιστορικό καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κίεβο.

Η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε 70 πυραύλους και 611 drones, στοχεύοντας κυρίως την πρωτεύουσα, προσθέτοντας ότι οι ουκρανικές μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 50 πυραύλους και 582 drones.

Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου είναι ένα μοναστικό συγκρότημα είναι κτισμένο σε ύψωμα στην όχθη του ποταμού Δνείπερου και έδωσε το όνομά του στην περιοχή Πετσέρσκι όπου βρίσκεται, στο Κίεβο.

Από την ίδρυσή του το 1051, το μοναστήρι αποτελεί εξέχον κέντρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ανατολική Ευρώπη. Μαζί με τον καθεδρικό της Αγίας Σοφίας του Κιέβου, έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO το 1990.

Το μοναστικό συγκρότημα θεωρείται εθνικό ιστορικό-πολιτιστικό μνημείο, καθεστώς που του δόθηκε τις 13 Μαρτίου 1996. Σε ψηφοφορία το 2007, το μοναστήρι ανακηρύχθηκε ένα από τα Επτά Θαύματα της Ουκρανίας, με βάση ψηφοφορία ειδικών και της διαδικτυακής κοινότητας.

Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση και την αναταραχή του Ρωσικού Εμφύλιου, το μοναστήρι μετατράπηκε σε κρατικό μουσείο το 1926. Τα σπήλαια έκλεισαν το 1929. Το 1941, κατά τη διάρκεια του Β΄ΠΠ, βομβαρδίστηκε το καθολικό της μονής