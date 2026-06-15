ΠΥΞ ΛΑΞ - Νέο ραντεβού στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Μαζί τους η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Ορέστης Ντάντος

Newsbomb

ΠΥΞ ΛΑΞ - Νέο ραντεβού στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου
ANNOUNCEMENTS
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά από δύο κατάμεστες βραδιές στον Λυκαβηττό με 12.000 θεατές, οι ΠΥΞ ΛΑΞ ανανεώνουν το ραντεβού τους στην Αθήνα, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.

Οι δύο βραδιές στον Λυκαβηττό επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά τη βαθιά σχέση των ΠΥΞ ΛΑΞ με το ελληνικό κοινό. Στην πιο ώριμη φάση της πορείας του, το συγκρότημα γέμισε το θέατρο για δύο συνεχόμενες βραδιές, με 12.000 θεατές όλων των ηλικιών να τραγουδούν για δυόμισι ώρες τραγούδια που έχουν συνδεθεί με προσωπικές σττιγμές νύχτες της πόλης, έρωτες και παρέες.

Στο Κατράκειο τον Σεπτέμβριο, οι ΠΥΞ ΛΑΞ θα παρουσιάσουν ένα μεγάλο πρόγραμμα που διατρέχει όλη τη μεγάλη τους πορεία: από τα «Μοναξιά μου όλα», «Γιατί», «Ανόητες Αγάπες», «Έπαψες Αγάπη Να Θυμίζεις», «Οι Παλιές Αγάπες Πάνε Στον Παράδεισο» και «Πούλα Με», μέχρι τραγούδια από το πρόσφατο άλμπουμ τους «Λίγο Χρώμα Για Τα Σκούρα».

30c02064-b513-fc46-8c31-77bf1bdc1b6c.jpg



Μαζί τους στη σκηνή θα είναι η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Ορέστης Ντάντος, δύο καλλιτέχνες που κουβαλούν διαφορετικές συγγένειες με τον κόσμο των ΠΥΞ ΛΑΞ. Η Μαριάνα Κατσιμίχα, με το «Βαλς των Ονείρων», έχει ήδη δώσει το στίγμα της και έφερε σε ένα νεότερο ακροατήριο τη δύναμη ενός μεγάλου ελληνικού στίχου. Ο Ορέστης Ντάντος, με τα «Μοναχοπαίδια» και τη διαδρομή του στη σύγχρονη τραγουδοποιία, επιμένει σε τραγούδια προσωπικά, νευρικά, με έντονες τις αντιφάσεις της εποχής.

Δύο διαδρομές διαφορετικές, δίπλα σε ένα συγκρότημα που έχει χτίσει μεγάλο μέρος της πορείας του ακριβώς πάνω σε αυτά τα υλικά: τον στίχο, τη σκηνή, την παρέα, την αντοχή.

Το Κατράκειο, ένας από τους πιο αγαπημένους ανοιχτούς χώρους της πόλης, υποδέχεται τους ΠΥΞ ΛΑΞ σε μια βραδιά που φέρνει μαζί μεγάλες επιτυχίες, νεότερα τραγούδια και δύο καλεσμένους με ουσιαστική συγγένεια με τον πυρήνα της μουσικής τους.

6a0118aa-d882-afc3-f382-3a7d8074eaa4.jpg

Συντελεστές:
Ηλεκτρικές κιθάρες: Χάρης Μιχαηλίδης
Keyboard : Νίκος Σάλτας
Πιάνο-Ακορντεόν: Ελευθερία Ναθαναήλ
Τύμπανα: Αλέξης Κούρτης
Ηλεκτρικό Μπάσο: Άκης Αμπράζης,
Πνευστά; Χρήστος Κυριαζής
Επιμέλεια ήχου: Νίκος Παππάς, Σάκης Πυριόχος
Επιμέλεια φώτων: Περικλής Μαθιέλλης, Φίλιππος Τρέπας
Παραγωγή: STRAY MUSIC

ΠΥΞ ΛΑΞ
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου
Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Τιμές Εισιτηρίων:
17 ευρώ Προπώληση
20 ευρώ Ταμείο

Προπώληση:
https://www.more.com/gr-el/tickets/music/pyks-laks-katrakeio/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:11ANNOUNCEMENTS

Η Enerwave υλοποιεί για τρίτη χρονιά τη δράση Cinema Night

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα πολεοδομιών: Οι προφυλακίσεις, οι παρεμβάσεις και το «δίκτυο» που ξεδιπλώθηκε από την Κηφισιά έως το κέντρο της Αθήνας

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Συνετρίβη αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας σε κατοικημένη περιοχή - Δύο νεκροί - Δείτε βίντεο

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνα κάνουν ανενόχλητα βόλτες σε κεντρικό δρόμο στο Ωραιόκαστρο - Φωτογραφίες

12:01ANNOUNCEMENTS

Οι πιο εντυπωσιακές θερινές προβολές του καλοκαιριού έρχονται στην ταράτσα του ΕΜΣΤ

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - Αρνητικό το τεστ DNA που έγινε σε Αμερικανό

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις νεκρές αρκούδες σε 2 μόλις μέρες - Πέθανε και η Κίρκη, το αρκουδάκι που περιέθαλπε ο Αρκτούρος

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στο Αίγιο: Βρέθηκαν στοιχεία παρέμβασης στον τόπο του εγκλήματος

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: 12χρονος οδηγούσε το ΙΧ στο κέντρο της πόλης – Συνελήφθη ο πατέρας του

11:41LIFESTYLE

Your Face Sounds Familiar ή Μουντιάλ; Ποιος έβαλε γκολ στην τηλεθέαση

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Κατζ: Το Ισραήλ παραμένει στον νότιο Λίβανο – Αν το Ιράν επιτεθεί θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - ΗΠΑ: Πού βρίσκονται τα 100 δισ. δολάρια των «παγωμένων» ιρανικών περιουσιακών στοιχείων

11:38ΑΠΟΨΕΙΣ

Η συνταγματικότητα της κλήσης προς ακρόαση στη Βουλή και τις Επιτροπές της

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Πώς οι φλόγες κατέκαψαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επιχείρηση ανταλλακτικών

11:32ΕΥ ΖΗΝ

Κανέλα ή μοσχοκάρυδο για το σάκχαρο; Τι δείχνουν τα αποδεικτικά στοιχεία

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Συνάντηση Μητσοτάκη-Χαφτάρ στο Μαξίμου - Νωρίτερα ο Λίβυος στρατιωτικός θα συναντηθεί με τον Γεραπετρίτη

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 21χρονος έκανε άνω κάτω τα κρατητήρια – Χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Καταστροφική πυρκαγιά στην ιστορική μονή Λαύρας των Σπηλαίων

11:14ANNOUNCEMENTS

Σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις για το Παγκόσμιο από το Pamestoixima.gr

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τέλος τα social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών, ανακοίνωσε ο Στάρμερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει πολύ χιόνι στην Ελλάδα το «Super El Niño» - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του χειμώνα

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στο Αίγιο: Βρέθηκαν στοιχεία παρέμβασης στον τόπο του εγκλήματος

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Πώς οι φλόγες κατέκαψαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επιχείρηση ανταλλακτικών

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία των αδελφών που απανθρακώθηκαν στην Κόνιτσα - Ζούσαν από το 1996 σε κοντέινερ

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Ο τραγικός λόγος που δεν θα δημοσιευτεί ποτέ ξανά φωτογραφία του

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική μοίρα: Γεννήθηκε με 2% πιθανότητες επιβίωσης, στέφθηκε βασίλισσα χορού και σκοτώθηκε στον δρόμο για την πρώτη δουλειά

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε γάμο στην Κάλυμνο: Νεκρός 56χρονος από έκρηξη δυναμίτη

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι - Φωτογραφίες και Βίντεο

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ένοχος για βιασμό ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας - Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - Αρνητικό το τεστ DNA που έγινε σε Αμερικανό

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Κόνιτσας στο Newsbomb: «Ζούσαν εκεί από το '96, είχαμε κάνει προσπάθεια να τους πάρουμε από εκεί αλλά δεν δέχονταν - Είχαμε απευθυνθεί και στην εισαγγελία»

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος δίνει έως 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια – Οι προϋποθέσεις

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μποφόρ, ζέστη και... μελτέμια - Πότε επιστρέφουν οι βροχές στην Αττική

10:41ΚΟΣΜΟΣ

«Ποιος ήταν ο τρελός που με άφησε να πηδήξω από μια γέφυρα;» - Η τελευταία ανάρτηση της Βραζιλιάνας πριν το μοιραίο bungee jumping

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Καταστροφική πυρκαγιά στην ιστορική μονή Λαύρας των Σπηλαίων

10:10WHAT THE FACT

Τέσσερις φορές πιο ελαφρύ από το ατσάλι: Η Κίνα ξεκινά τη μαζική παραγωγή του T1200 (βίντεο)

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέοι Γενικοί Γραμματείς Χωρικού Σχεδιασμού, Ναυτιλίας, Πολιτισμού και Αιγαίου: Αναλυτικά τα βιογραφικά τους

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή του Πατέρα 2026: Γιατί γιορτάζεται πάντα εκείνη την Κυριακή

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης γεννήσεων: Πού γεννιούνται τα παιδιά στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές δεν ακούν κλάμα νεογνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ