Πυξ Λαξ για Σαββόπουλο: «Ο μεγάλος μας δάσκαλος σήμερα αποκοιμήθηκε»

Οι Πυξ Λαξ αποχαιρέτησαν τον Διονύση Σαββόπουλο με μια λιτή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλεια του σπουδαίου δημιουργού.

Συγκεκριμένα έγραψαν:

«Κάτι αλήθεια συμβαίνει εδώ, κάτι μυστικό, κάτι πλούσιο και παράξενο σαν τοπίο του βυθού… Ανθισμένες κερασιές κι απόγευμα ζεστό και πολύχρωμο χορτάρι, ναι, για να αποκοιμηθώ…

Ο μεγάλος μας δάσκαλος σήμερα αποκοιμήθηκε.»

Οι στίχοι που παραθέτουν προέρχονται από το τραγούδι «Κάτι αλήθεια συμβαίνει εδώ» του Διονύση Σαββόπουλου, από τον δίσκο «Το Βρώμικο Ψωμί» του 1972.

Η επιλογή τους δεν είναι τυχαία — αποτελεί ένα διακριτικό φόρο τιμής σε έναν καλλιτέχνη που καθόρισε το ελληνικό τραγούδι και ενέπνευσε γενιές μουσικών, μεταξύ αυτών και τους ίδιους.