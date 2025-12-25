Πρέβεζα: Τροχαίο ατύχημα με γυναίκα τραυματία στο Κανάλι

Τροχαίο ατύχημα με τη σύγκρουση δύο Ι.Χ. αυτοκινήτων σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 ανήμερα των Χριστουγέννων στο Κανάλι Πρέβεζας, στο ύψος του παλιού Δημαρχείου.

Σύμφωνα με το prevezanews.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δεύτερο αυτοκίνητο.

Όπως φαίνεται και στην φωτογραφία το πρώτο όχημα μετά από την σφοδρή σύγκρουση αναποδογύρισε.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε μια νεαρή γυναίκα.

Διερχόμενοι οδηγοί και κάτοικοι έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη νεαρή τραυματία στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Πρέβεζας.

Διαβάστε επίσης