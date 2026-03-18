Λαμία: Κυνήγησαν τους «μαϊμού» ΔΕΗτζήδες και πήραν πίσω τα χρυσαφικά της ηλικιωμένης

Τα χειρότερα γλίτωσε την τελευταία μία ηλικωμένη γυναίκα σε κοινότητα της Λαμίας που κατάφερε να κρατήσει τα κοσμήματά της.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3) ότνα δύο άτομα, πιθανότατα Ρομά, πλησίασαν την ηλικωμένης και με την πρόσφαση ότι υπήρχει πρόβλημα διαρροής στην ηλεκτρικής της εγκατάσταση την έπεισαν να τους δώσει τα κοσμήματα για να τα ασφαλίσουν.

Ευτυχώς για την ηλικωμένη, τα παιδιά της ήταν κοντά και αντιλήφθηκαν αμέσως ότι πρόκεται για απατεώνες. Τα παιδιά της ηλικιωμένης τους κυνήγησαν με τους απατεώνες να πετούν τα κοσμήματα για να διαφύγουν.

Σϋμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι απατεώνες επιβιβάστηκαν σε ένα ασημί αυτοκίνητο στο οποίο πιθανότατα του περίμενε ο τρίτος συνεργός τους και διέφυγαν με κατεύθνση προς τη Λαμία.

Ειδοποιήθηκε το κέντρο της αστυνομίας, που έδωσε αμέσως εντολή για διενέργεια ελέγχων σε όλα τα πληρώματα που βρισκόντουσαν στο δρόμο, με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Διαβάστε επίσης