Δολοφονία στην Καλαμαριά: Τι αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον 23χρονο κατηγορούμενο

Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι αλλά και στο σώμα έφερε ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Το περιεχόμενο της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε στον 23χρονου κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά αποκάλυψε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού, από συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 23χρονος φέρει πολλαπλά τραύματα δια θλώντος και δια νήσσοντος οργάνου, στην κεφαλή, στον κορμό και τα άκρα.

Οι εκδορές που φέρει ο 23χρονος έχουν προκληθεί με ένα ή περισσότερα αντικείμενα, τα οποία έχουν αφήσει τα αντίστοιχα αποτυπώματα τους στο σώμα του.

Παράλληλα, έχει ράμματα πάνω από το δεξί μάτι, στον κρόταφο, χτύπημα μήκους δύο εκατοστών, αλλά και στο κεφάλι. Τραύματα στο δεξί μηρό, στο δεξί γόνατο, στους γλουτούς και το αριστερό πόδι. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 23χρονος υποβλήθηκε και σε αξονική τομογραφία η οποία «έδειξε» κάταγμα στο κρανίο.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το απόγευμα ο 23χρονος απολογήθηκε ενώπιων ανακριτή και εισαγγελέα οι οποίοι του έδειαξν το δρόμο για τη φυλακή.

Η απολογία του διήρκησε περίπου δύο ώρες, με τον ίδιο να επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα όταν έβγαλε το μαχαίρι και χτύπησε τον 20χρονο τραυματίζοντας τον θανάσιμα χωρίς να ξέρει ποιον ή που τον χτυπάει εκφράζοντας τη λύπη του για το θάνατό του.

Ο 23χρονος περιέγραψε ότι το μοιραία βράδυ όταν πήγε στο σπίτι του στην Καλαμαριά, αρχικά τον κυνήγησαν 4 άτομα που τον χτυπούσαν ενώ ο 5ος κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ο 23χρονος έπεσε με τα γόνατα και ενώ βρίσκονταν στο έδαφος ένας τον χτύπησε με σφυρί στο δεξί μάτι ενώ οι υπόλοιποι τον χτυπούσαν με τα χέρια και τα πόδια με τον ίδιο να προσπαθεί να προστατευτεί βάζοντας τα χέρια του στο πρόσωπο του.

Στο μεταξύ, αύριο θα απολογηθεί η 19χρονος φίλος του θύματος που παρουσιάστηκε αυτοβούλως την Κυριακή στην ανακρίτρια και σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται ότι έφερε επάνω του κάποιο αντικείμενο για να προκαλέσει σωματική βλάβη.

