Live - Μουντιάλ 2026: Ο Λούκιτς ανοίγει το σκορ για τους Βόσνιους - Βίντεο

Snapshot Η Βοσνία άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό απέναντι στον Καναδά στο Τορόντο.

Ο Λούκιτς πέτυχε το μοναδικό γκολ της Βοσνίας με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κολάσινατς.

Ο αγώνας ήταν η έναρξη του 2ου Ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Ο Καναδάς ξεκίνησε δυνατά αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Snapshot powered by AI

Προβάδισμα για τη Βοσνία στο Τορόντο απέναντι στον Καναδά στο ματς που άνοιξε την αυλαία του 2ου Ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Ο Καναδάς έδειχνε να έχει μπει πιο δυνατά στο γήπεδο, όμως η Βοσνία Ερζεγοβίνη άνοιξε το σκορ και πάγωσε το Τορόντο. Στο 21΄συγκεκριμένα οι φιλοξενούμενοι εκτέλεσαν το κόρνερ, με τον Κολάσινατς να παίρνει τη γυριστή κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και να σερβίρει για τον Λούκιτς που με νέα κεφαλιά από κοντά σημείωσε το 1-0.