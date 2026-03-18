Βέροια: Θρίλερ με 24χρονη που ξυλοκοπήθηκε - Η έκκληση της αδελφής της

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού της 24χρονης γυναίκας στη Βέροια.

Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις της σε πυλωτή πολυκατοικίας. Η νεαρή έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και πλέον δίνει μάχη για τη ζωή της.

Η κατάσταση της γυναίκας είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη με την εικόνα της να είναι πολύ άσχημη με τους γιατρούς αν αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η νεαρή κοπέλα να μείνει ανάπηρη ή τυφλή.

«Οι γιατροί μάς είπαν ότι είναι σε αρκετά κρίσιμη κατάσταση. Κίνδυνος υπάρχει, είναι πολύ σοβαρός. Η εικόνα της είναι πάρα πολύ άσχημη, ακόμη και να επιβιώσει ενδέχεται να μείνει ανάπηρη, τυφλή», ανέφερε χαρακτηριστικά η αδερφή της.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία που παραμένει ανάστατη.

Η αδερφή της 24χρονη, μέσω του MEGA, απευθύνει έκκληση σε όποιον έχει δει το παραμικρό, να ενημερώσει τις Αρχές.

«Δεν ξέρω γιατί ήταν εκεί, ούτε κοντά στο σπίτι είναι. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Θέλω να μαθευτεί, θέλω να μιλήσει όποιος ξέρει κάτι. Είναι κατοικημένη περιοχή και εμάς μας κάνει εντύπωση ότι δεν άκουσε κανείς τίποτα», τόνισε η αδερφή της.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο ξυλοδαρμός δεν είχε ως σκοπό της ληστεία καθώς το θύμα του άγριου ξυλοδαρμού εντοπίστηκε να έχει το ρολόι και το πορτοφόλι της στην κατοχή της. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το η γυναίκα να δέχθηκε τον βάναυσο ξυλοδαρμό σε άλλο σημείο και στη συνέχεια να μεταφέρθηκε στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Η 24χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέχεια διακομίσθηκε στο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου δίνει μάχη για τη ζωή της διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Διαβάστε επίσης