Live: Μεξικό - Νότια Αφρική - Η πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026

Snapshot Το Μουντιάλ 2026 ξεκινάει στις 11 Ιουνίου και θα διαρκέσει 39 ημέρες μέχρι τον τελικό στις 19 Ιουλίου στο Νιου Τζέρσεϊ.

Για πρώτη φορά, το Παγκόσμιο Κύπελλο διοργανώνεται ταυτόχρονα από τρεις χώρες: ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Το εναρκτήριο παιχνίδι διεξάγεται στο στάδιο «Αζτέκα» στην Πόλη του Μεξικού μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής.

Το τουρνουά έχει διευρυμένο φορμάτ με 48 ομάδες αντί για 32, χωρισμένες σε 12 ομίλους.

Εθνικές ομάδες όπως η Ιορδανία και το Ουζμπεκιστάν συμμετέχουν για πρώτη φορά στην τελική φάση του Μουντιάλ. Snapshot powered by AI

Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη είναι και πάλι εδώ. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ανοίγει σήμερα, 11 Ιουνίου, την αυλαία του, εγκαινιάζοντας μια διοργάνωση που θα διαρκέσει συνολικά 39 ημέρες, μέχρι τον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στο Νιου Τζέρσεϊ.

Το φετινό τουρνουά έχει ήδη περάσει στην ιστορία, καθώς διεξάγεται για πρώτη φορά ταυτόχρονα σε τρεις χώρες: τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Τα βλέμματα όλων των ποδοσφαιρόφιλων στρέφονται απόψε στην Πόλη του Μεξικού και στο ιστορικό στάδιο «Αζτέκα», όπου στις 22:00 ώρα Ελλάδας θα δοθεί το εναρκτήριο λάκτισμα. Η εθνική ομάδα του Μεξικού, ως μία εκ των συνδιοργανωτών, υποδέχεται τη Νότια Αφρική στο πρώτο παιχνίδι του Α' ομίλου.

Αυτό που κάνει το Μουντιάλ του 2026 να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η τριπλή συνδιοργάνωση, αλλά κυρίως το νέο, διευρυμένο φορμάτ. Για πρώτη φορά, στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες, έναντι των 32 που ίσχυε από το 1998, προσφέροντας σε περισσότερες χώρες την ευκαιρία να ζήσουν το όνειρο της κορυφαίας ποδοσφαιρικής σκηνής.



Εθνικές ομάδες όπως η Ιορδανία και το Ουζμπεκιστάν θα καταγράψουν την παρθενική τους εμφάνιση. Οι 48 ομάδες έχουν χωριστεί σε 12 ομίλους, μετατρέποντας τη φάση των γκρουπ σε έναν μαραθώνιο 72 αγώνων που υπόσχεται καθημερινές συγκινήσεις μέχρι τις 27 Ιουνίου, πριν ξεκινήσουν οι αγώνες νοκ-άουτ.

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