Κηλαηδόνης: Το εμβληματικό τραγούδι «Αρχίζει το ματς» που ταυτίστηκε με τα Μουντιάλ στην Ελλάδα

Snapshot Το τραγούδι «Αρχίζει το ματς» του Λουκιανού Κηλαηδόνη κυκλοφόρησε το 1979 και συνδέθηκε στενά με το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η προβολή του Μουντιάλ της Ισπανίας το 1982 αποτέλεσε την πρώτη τηλεοπτική επαφή πολλών Ελλήνων με τη διοργάνωση, καθιστώντας το τραγούδι ιδιαίτερα δημοφιλές.

Το τραγούδι περιγράφει την ποδοσφαιρική καθημερινότητα της εποχής με εικόνες κασκόλ, σημαιών και τη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη ως σύμβολα.

Το «Αρχίζει το ματς» έδωσε τον τίτλο σε τηλεοπτική εκπομπή που σχετίστηκε με το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.

Το τραγούδι αποτυπώνει την κυριακάτικη τελετουργία του ποδοσφαίρου, όταν οι δρόμοι άδειαζαν και οι οικογένειες συγκεντρώνονταν μπροστά στην τηλεόραση. Snapshot powered by AI

Το τραγούδι «Αρχίζει το ματς» του Λουκιανού Κηλαηδόνη που κυκλοφόρησε το 1979 στον δίσκο «Ψυχραιμία παιδιά» έμελλε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια που συνδέθηκαν με το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η σύνδεση του με το Μουντιάλ της Ισπανίας το 1982, μιας διοργάνωσης που για πολλούς Έλληνες υπήρξε η πρώτη πραγματικά τηλεοπτική επαφή με την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, το έκανε ιδιαίτερα αγαπητό και διαχρονικό.

Εκείνη την εποχή, το ποδόσφαιρο δεν ήταν μόνο αγώνες και αποτελέσματα, αλλά μια κυριακάτικη τελετουργία που άδειαζε τους δρόμους και έφερνε τις οικογένειες μπροστά στην τηλεόραση, ακριβώς όπως περιγράφει και το ίδιο το τραγούδι.

Το τραγούδι (σε στίχους και μουσική του Κηλαηδόνη) γράφτηκε ως ένα είδος ποδοσφαιρικού ύμνου της καθημερινότητας, με εικόνες από κασκόλ, σημαίες και τη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη να λειτουργούν ως σύμβολα μιας ολόκληρης εποχής.

Το 1982, όταν το Μουντιάλ της Ισπανίας συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον και στην Ελλάδα, το τραγούδι έμοιαζε να συνοδεύει ιδανικά αυτή τη νέα τηλεοπτική εμπειρία του θεάματος. Έτσι, το «Αρχίζει το ματς» δεν έμεινε μόνο ως ένα γνωστό κομμάτι του Λουκιανού Κηλαηδόνη, αλλά έδωσε τον τίτλο και σε μια τηλεοπτική εκπομπή που ταυτίστηκε με το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.

Στίχοι:



Αρχίζει το ματς

Αδειάσαν οι δρόμοι

Η ώρα ζυγώνει

Αρχίζει το ματς

Αρχίζει το ματς

Ερήμωσε η πόλη

Τρεχάτε κι αρχίζει το ματς

Πω πω γουστάρω

Να βλέπω κασκόλ

Να βλέπω σημαίες

Να μπαίνουνε γκολ

Πώς μας ενώνει

Και πώς μας δονεί

Του Διακογιάννη η φωνή



Αρχίζει το ματς

Παράτα με τώρα

Πλησίασ’ η ώρα

Αρχίζει το ματς

Αρχίζει το ματς

Κανείς μην κουνιέται

Σωπάστε κι αρχίζει το ματς

Διαβάστε επίσης