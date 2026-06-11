Μουντιάλ 2026: Όταν ο Παναγούλιας κατσάδιαζε τους Έλληνες διεθνείς στα γήπεδα των ΗΠΑ το 1994

Ο Αλκέτας Παναγούλιας ξέσπασε έντονα κατά των παικτών μετά τη βαριά ήττα από τη Βουλγαρία, εκφράζοντας την απογοήτευσή του δημόσια

Μιχάλης Παπαδάκος

Μουντιάλ 2026: Όταν ο Παναγούλιας κατσάδιαζε τους Έλληνες διεθνείς στα γήπεδα των ΗΠΑ το 1994
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ξεκινά σήμερα στο Μεξικό με 48 ομάδες και συνδιοργανωτές το Μεξικό, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.
  • Η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1994 στις ΗΠΑ, με αποτυχία τριών ήττων σε ισάριθμα ματς.
  • Ο προπονητής Αλκέτας Παναγούλιας ξέσπασε έντονα κατά των παικτών μετά τη βαριά ήττα από τη Βουλγαρία, εκφράζοντας την απογοήτευσή του δημόσια.
  • Ο Παναγούλιας επιτέθηκε και στον πρόεδρο της ΕΠΟ, Κωνσταντίνο Τριβέλλα, σε διάλογο που καταγράφηκε κατά τη μεταφορά της ομάδας με το πούλμαν.
  • Το ξέσπασμα του Παναγούλια αποτυπώνει την έντονη δυσαρέσκεια για την εμφάνιση και την απόδοση της ελληνικής ομάδας στο Μουντιάλ του 1994.
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Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ξεκινά σήμερα στο Μεξικό με την οικοδέσποινα να υποδέχεται τη Νότια Αφρική, στην πρεμιέρα του τουρνουά που συνδιοργανώνεται από την προαναφερθείσα και τις ΗΠΑ, Καναδά με τη συμμετοχή-ρεκόρ 48 ομάδων.

Στα γήπεδα των ΗΠΑ, είχε βρεθεί το 1994 στην παρθενική της συμμετοχή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και η εθνική ομάδα της Ελλάδας. Τότε, η παρουσία της, σήμανε την παταγώδη αποτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου, που έγινε έρμαιο στις ορέξεις των αντιπάλων του. Τρεις ήττες σε ισάριθμα ματς, μια ασθενική παρουσία που κανείς δεν θα θυμόταν, αν δεν υπήρχε κι ο Αλκέτας Παναγούλιας, που φαινόταν να το ήθελε περισσότερο από τους ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στην αποστολή.

Μετά τη συντριβή από την Αργεντινή του Ντιέγκο Μαραντόνα με 4-0, ακολούθησε η Βουλγαρία του Χρίστο Στόιτσκοφ που φιλοδώρησε επίσης με τέσσερα γκολ τη «γαλανόλευκη», και κλείσαμε με την ήττα από τη Νιγηρία του Ρασίντ Γεκινί. Απολογισμός τρεις ήττες σε ισάριθμα ματς κι απολογισμό τερμάτων 0-10...

«Τι σας ζητά ο μ@λ@κ@ς ο προπονητής;»

Απηυδισμένος από την εικόνα της εθνικής ομάδας, ο ομοσπονδιακός προπονητής, είχε κατσαδιάσει άσχημα τους παίκτες του στα αποδυτήρια στο ημίχρονο του αγώνα με τη Βουλγαρία.

Ο αείμνηστος Αλκέτας Παναγούλιας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τέτοιες μέρες, στις 18 Ιουνίου 2012 είχε πει στο επικό ξέσπασμά του που καταγράφηκε από την κάμερα της ελληνικής τηλεόρασης που ακολουθούσε τη «γαλανόλευκη» σε κάθε της βήμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού: «Παραδοθήκατε άνευ όρων... Tι σας ζητάω; Τι περνάς ρε μ@λ@κα; Κάνε σουτ... Τι σας ζητάω; Ένα βαθμό να πάρετε και ένα γκολ... Συνεχίζοντας επιτέθηκε στον Μαχλά για την προμενάδα του, καταλήγοντας: «Λέει ο μ@λ@κ@ς ο προπονητής... Ας έχει παίκτες σουτάρετε, έτσι μπαίνει το γκολ».

Από τα πυρά του δεν είχε γλιτώσει ούτε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Κωνσταντίνος Τριβέλλας, ο οποίος σε μια στιχομυθία στο πούλμαν που μετέφερε την Εθνική Ομάδα, είχε πει στον Παναγούλια: «Δηλαδή τι θες; Να τα βάψουμε μαύρα;», με τον Παναγούλια να ανταπαντά «ναι, να κλαις αυτό θέλω». Τότε ο Τριβέλλας του είπε «Παναγούλια, εκεί που μπορείς να μιλάς έτσι...».

Τελικά ο Παναγούλιας όχι μόνο δεν... μάσησε από την νουθεσία του προέδρου και του είπε: «μη μιλάς πρόεδρε, μη μιλάς. Μην με αναγκάσεις να σε κατεβάσω κάτω (σ.σ.: από το πούλμαν), μα το Θεό σου λέω. Άι στο διάολο πια όλοι...»

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