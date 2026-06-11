Μουντιάλ 2026: Όλα όσα αλλάζουν στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο - Οι νέοι κανονισμοί

Snapshot Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 διεξάγεται για πρώτη φορά σε τρεις χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό) με 16 πόλεις ως γηπεδούχους.

Εφαρμόζονται νέοι κανονισμοί, όπως η απαγόρευση κάλυψης στόματος, αυστηρά όρια στις αλλαγές και υποχρεωτική αποχώρηση τραυματισμένων παικτών για ένα λεπτό.

Το VAR επεκτείνει τις αρμοδιότητές του και χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη με τρισδιάστατη σάρωση για ακριβή εντοπισμό οφσάιντ.

Το τουρνουά περιλαμβάνει 48 ομάδες σε 12 ομίλους με 104 συνολικά αγώνες, ενώ προκρίνονται οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου και οι οκτώ καλύτερες τρίτες.

Εισάγεται υποχρεωτικό διάλειμμα δροσιάς λόγω υψηλών θερμοκρασιών και καταργούνται τα άτυπα διαλείμματα για οδηγίες από τους προπονητές. Snapshot powered by AI

Το Μουντιάλ 2026 ανοίγει απόψε την αυλαία του με τον αγώνα Μεξικό - Νότια Αφρική, συγκεντρώνοντας το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον μέχρι τις 19 Ιουλίου.

Η φετινή διοργάνωση αποτελεί ορόσημο στα χρονικά του αθλήματος, καθώς διεξάγεται για πρώτη φορά ταυτόχρονα σε τρεις διαφορετικές χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μεξικό ενώνουν τις δυνάμεις τους φιλοξενώντας τους 104 αγώνες σε δεκαέξι πόλεις. Οι καθοριστικές αναμετρήσεις της τελικής φάσης θα λάβουν χώρα σε αμερικανικό έδαφος, ενώ οι δύο συνδιοργανώτριες χώρες θα αναλάβουν από δέκα παιχνίδια η καθεμία.

Οι νέοι κανονισμοί στο ποδόσφαιρο

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να μείνει στην ιστορία για την εφαρμογή νέων κανονισμών από τη Διεθνή Επιτροπή Ποδοσφαιρικών Κανόνων. Οι συγκεκριμένες οδηγίες θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά απόψε και από τη νέα σεζόν θα καθιερωθούν σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα. Αναλυτικά οι σημαντικότερες αλλαγές περιλαμβάνουν:

Απαγόρευση κάλυψης του στόματος: Οι ποδοσφαιριστές δεν επιτρέπεται να κρύβουν το στόμα τους με το χέρι ή τη φανέλα κατά τη διάρκεια διαπληκτισμών. Όποιος παραβιάζει αυτόν τον κανόνα θα αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα, μια κίνηση που στοχεύει στην εξάλειψη ρατσιστικών συμπεριφορών.

Οι ποδοσφαιριστές δεν επιτρέπεται να κρύβουν το στόμα τους με το χέρι ή τη φανέλα κατά τη διάρκεια διαπληκτισμών. Όποιος παραβιάζει αυτόν τον κανόνα θα αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα, μια κίνηση που στοχεύει στην εξάλειψη ρατσιστικών συμπεριφορών. Διευρυμένες αρμοδιότητες στο VAR: Οι διαιτητές στο βίντεο θα μπορούν πλέον να εξετάζουν λανθασμένες υποδείξεις σε κόρνερ, εφόσον δεν προκαλείται καθυστέρηση στο παιχνίδι. Παράλληλα, θα παρεμβαίνουν σε επιθετικά φάουλ που προηγήθηκαν μιας φάσης η οποία κατέληξε σε γκολ, πέναλτι ή ελεύθερο λάκτισμα.

Οι διαιτητές στο βίντεο θα μπορούν πλέον να εξετάζουν λανθασμένες υποδείξεις σε κόρνερ, εφόσον δεν προκαλείται καθυστέρηση στο παιχνίδι. Παράλληλα, θα παρεμβαίνουν σε επιθετικά φάουλ που προηγήθηκαν μιας φάσης η οποία κατέληξε σε γκολ, πέναλτι ή ελεύθερο λάκτισμα. Αυστηρό όριο στις αλλαγές: Κάθε ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται έχει μόλις δέκα δευτερόλεπτα για να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από το κοντινότερο σημείο. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο αντικαταστάτης του θα πρέπει να περιμένει ένα ολόκληρο λεπτό μέχρι την επόμενη διακοπή.

Κάθε ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται έχει μόλις δέκα δευτερόλεπτα για να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από το κοντινότερο σημείο. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο αντικαταστάτης του θα πρέπει να περιμένει ένα ολόκληρο λεπτό μέχρι την επόμενη διακοπή. Αντίστροφη μέτρηση στις καθυστερήσεις: Όταν ο διαιτητής κρίνει πως υπάρχει σκόπιμη καθυστέρηση σε πλάγιο ή άουτ, θα υψώνει το χέρι του μετρώντας αντίστροφα πέντε δευτερόλεπτα. Αν ο χρόνος εξαντληθεί, η μπάλα περνάει αυτόματα στην αντίπαλη ομάδα.

Όταν ο διαιτητής κρίνει πως υπάρχει σκόπιμη καθυστέρηση σε πλάγιο ή άουτ, θα υψώνει το χέρι του μετρώντας αντίστροφα πέντε δευτερόλεπτα. Αν ο χρόνος εξαντληθεί, η μπάλα περνάει αυτόματα στην αντίπαλη ομάδα. Υποχρεωτική αποχώρηση στους τραυματισμούς: Οι παίκτες που δέχονται ιατρική φροντίδα μέσα στο γήπεδο θα πρέπει υποχρεωτικά να βγαίνουν εκτός αγωνιστικού χώρου για ένα λεπτό. Από τον συγκεκριμένο κανόνα εξαιρούνται αποκλειστικά οι τερματοφύλακες και οι περιπτώσεις σοβαρών συγκρούσεων.

Οι παίκτες που δέχονται ιατρική φροντίδα μέσα στο γήπεδο θα πρέπει υποχρεωτικά να βγαίνουν εκτός αγωνιστικού χώρου για ένα λεπτό. Από τον συγκεκριμένο κανόνα εξαιρούνται αποκλειστικά οι τερματοφύλακες και οι περιπτώσεις σοβαρών συγκρούσεων. Τέλος στις οδηγίες των προπονητών: Καταργούνται τα άτυπα διαλείμματα για οδηγίες. Οι παίκτες υποχρεούνται να παραμένουν στις θέσεις τους και απαγορεύεται να πλησιάζουν τους πάγκους όταν τραυματίζεται ο τερματοφύλακας.

Καταργούνται τα άτυπα διαλείμματα για οδηγίες. Οι παίκτες υποχρεούνται να παραμένουν στις θέσεις τους και απαγορεύεται να πλησιάζουν τους πάγκους όταν τραυματίζεται ο τερματοφύλακας. Μηδενική ανοχή στις διαμαρτυρίες: Όποιος ποδοσφαιριστής αποχωρήσει από το γήπεδο διαμαρτυρόμενος για κάποια απόφαση θα τιμωρείται άμεσα με κόκκινη κάρτα, ποινή που θα επιβάλλεται και στα μέλη του τεχνικού επιτελείου που υποκινούν τέτοιες συμπεριφορές.

Όποιος ποδοσφαιριστής αποχωρήσει από το γήπεδο διαμαρτυρόμενος για κάποια απόφαση θα τιμωρείται άμεσα με κόκκινη κάρτα, ποινή που θα επιβάλλεται και στα μέλη του τεχνικού επιτελείου που υποκινούν τέτοιες συμπεριφορές. Καθιέρωση διαλειμμάτων δροσιάς (cool breaks): Λόγω των ακραίων θερμοκρασιών στις διοργανώτριες χώρες, θεσπίζεται ένα υποχρεωτικό διάλειμμα διάρκειας τριών λεπτών στο εικοστό δεύτερο λεπτό κάθε ημιχρόνου.

Η τεχνολογία στο επίκεντρο

Η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στη φετινή διοργάνωση αναβαθμίζοντας τον τρόπο λήψης αποφάσεων. Μέσω συνεργασίας με μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας, το VAR θα λειτουργεί με ψηφιακά αντίγραφα των αθλητών για τον άμεσο εντοπισμό του οφσάιντ. Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν περάσει από τρισδιάστατη σάρωση, προκειμένου το σύστημα να καταγράφει τις κινήσεις τους με απόλυτη ακρίβεια ελαχιστοποιώντας τα λάθη. Επιπλέον, εισάγονται ειδικές κάμερες στο σώμα των διαιτητών προσφέροντας σταθερή εικόνα στους τηλεθεατές μέσω προηγμένου λογισμικού. Τέλος, την ασφάλεια των εξωτερικών χώρων γύρω από τα στάδια θα αναλάβουν ειδικά ρομποτικά σκυλιά.

Νέα διευρυμένη μορφή αγώνων

Το αποψινό τουρνουά είναι το μεγαλύτερο όλων των εποχών, αφού συμμετέχουν πλέον 48 εθνικές ομάδες χωρισμένες σε δώδεκα ομίλους. Συνολικά θα διεξαχθούν 104 αγώνες. Με αυτόν τον τρόπο εγκαταλείπεται οριστικά το παραδοσιακό μοντέλο των τριάντα δύο ομάδων. Στην επόμενη φάση θα περάσουν οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου, μαζί με τις οκτώ καλύτερες ομάδες που θα τερματίσουν στην τρίτη θέση, υιοθετώντας το σύστημα πρόκρισης των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

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