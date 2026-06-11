LIVE Μητσοτάκης στον Χατζηνικολάου: Δεν επιδιώκω "ταραγμένα νερά"

Την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον ΑΝΤ1.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως το διπλωματικό κεφάλαιο της χώρας είναι αναβαθμισμένο και έκανε αναφορά στις στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ και στην «ουσιαστική αναβάθμιση των σχέσεων της Ελλάδας με όλες τις αραβικές χώρες.

Για τα ελληνοτουρκικά ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Ξέρετε κάποιον πρωθυπουργό που να επιδιώκει συνειδητά ταραγμένα νερά; Εγώ δεν τον γνωρίζω, και αν το επιδίωκε, θα έκανε λάθος».

Ειδικότερα, είπε πως η Ελλάδα επιζητεί οι σχέσεις της με την Τουρκία να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικές.

Το ερώτημα, όπως είπε, είναι:

«όχι αν θέλουμε ήρεμα νερά, αλλά αν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε και φουρτούνες, και ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται».

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε της Διακήρυξης των Αθηνών και αναφέρθηκε σε μια σειρά από πρωτοβουλίες της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια.

Σε ό,τι αφορά το υπό κατάθεση νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» στην τουρκική εθνοσυνέλευση, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε:

«Εμείς δεν συνομιλούμε με τον τουρκικό Τύπο. Δεν έχουμε ακόμα κάποια συγκεκριμένη πληροφόρηση για το τι θα συμπεριλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο, αν και εφόσον ψηφιστεί. Μια μονομερής ενέργεια εσωτερικού δικαίου, προφανώς δεν παράγει κανένα έννομο δικαίωμα με βάση το Διεθνές Δίκαιο».

Ερωτηθείς για την κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε:

«Και οι δύο τέως πρωθυπουργοί έχουν διαχειριστεί την Τουρκία. Γνωρίζουμε τη συνθετότητα αυτής της σχέσης. Και οι δύο τέως πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον κ. Ερντογάν επιδίωκαν πάντα αυτοί και σωστά να έχουμε μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία».

Σημείωσε, επίσης, με νόημα πως είναι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως το casus belli. Είπα ξεκάθαρα στον Ερντογάν:

«Δεν γίνεται 31 χρόνια μετά την απειλή πολέμου εσύ να θέλεις να έρχεσαι πιο κοντά στην Ευρώπη, εγώ να θέλω υπό προϋποθέσεις να σε φέρω πιο κοντά στην Ευρώπη και ταυτόχρονα να κρατάς ανοικτή μια απειλή πολέμου στην περίπτωση που η Ελλάδα ασκήσει ένα νόμιμο κυριαρχικό δικαίωμα. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του casus belli».

Κληθείς να εξηγήσει την κριτική από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και αν είναι το ίδιο οι δύο στα μάτια του, ο κ. Μητσοτάκης είπε:

«Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και το τεκμηρία με πρωτοβουλίες που ανέλαβε η κυβέρνηση θα μπορούσα να είχαν αναληφθεί και στο παρελθόν. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση είναι πρόσφατη. Δεν θυμάμαι μέχρι το 2023 να μας έχει ασκηθεί κριτική για τα ζητήματα αυτά».

Στο πεδίο της οικονομίας, ο πρωθυπουργός είπε ότι η συσσωρευμένη ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

«Έχω πλήρη αίσθηση ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας τα βγάζει πέρα δύσκολα. Η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα».

Ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να θέσει σε αμφισβήτηση τη δημοσιονομική σταθερότητα.

«Αν η Ελλάδα ξεφύγει από τους στόχους που της έχει θέσει η Ευρώπη, θα μπει σε καθεστώς επιτήρησης. Εγώ αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω».

Δηλώνοντας την αντίθεσή του στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισήμανε πως «το κενό που θα δημιουργηθεί, θέλω να πουν ποιον άλλο φόρο να αυξήσω».

Για τη μείωση του ΦΠΑ, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι όσες χώρες το δοκίμασαν, συμπεριλαμβανομένης και της Ισπανίας, το πήραν πίσω.

Περαιτέρω, τόνισε τη σημασία των πλεονασμάτων. «Δεν μπορούμε να κληρονομήσουμε ένα δυσθεώρητο χρέος» προσέθεσε.

Απαντώντας στην κριτική που δέχεται περί επιδοματικής πολιτικής, ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν επέλεξε πολιτική επιδομάτων, και ότι η πολιτική της είναι πολιτική μείωση φόρων.

Για τις αυξήσεις μισθών στην Ιεραρχία, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «δυσκολεύομαι να καταλάβω ότι ο μισθός ενός μητροπολίτη θα είναι σημαντικά μικρότερος από τον μισθό ενός μουφτή».

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