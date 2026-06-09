Μητσοτάκης: «Προς το 2027 οι εκλογές, σωστά απάντησε το ChatGPT»

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027.

Η αναφορά στον χρόνο των εκλογών έγινε μετά από χιουμοριστική ερώτηση σε ChatGPT από δημοσιογράφο.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της τεχνολογίας για τον μετασχηματισμό του κράτους και την επικοινωνία με τους πολίτες.

Η Νέα Δημοκρατία θα παρουσιάσει κυβερνητικό πρόγραμμα που θα εστιάζει στην τεχνολογία για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών το 2027. Snapshot powered by AI

Για το χρόνο των εκλογών τοποθετήθηκε για ακόμη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για τα 6 χρόνια από τη λειτουργία του Gov.gr. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι κάλπες θα στηθούν προς το 2027, αυτή τη φορά και με τη… βούλα του ChatGPT.

Η απάντηση του ChatGPT για το χρόνο των εκλογών

Πώς προέκυψε όμως η αναφορά του πρωθυπουργού στο ChatGPT και τον χρόνο των εκλογών; Ο εκ των συντονιστών της εκδήλωσης, δημοσιογράφος Κώστας Παπαχλιμίντζος, προλογίζοντας τον κ. Μητσοτάκη μαζί με τη Χριστίνα Βίδου, σε χιουμοριστικό τόνο ανέφερε: «Μπήκα στο ChatGpt και το ρώτησα πότε θα γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές στην Ελλάδα και μου απάντησε αναμένονται το 2027. Έχει μάθει να μιλάει πολιτικά και το ChatGPT».

Ορμώμενος από την αναφορά του κ. Παπαχλιμίντζου, ο κ. Μητσοτάκης, σχολίασε: «Κοιτάζοντας και προς το 2027, -κ. Παπαχλιμίντζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών-, και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών, θα προέτασσα και πάλι, λοιπόν, την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες».

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο «6 χρόνια gov.gr Κλικ και έγινε!», στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Eurokinissi

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