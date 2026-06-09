Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση «6 χρόνια gov.gr: Κλικ και έγινε!» - LIVE

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκδήλωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο «6 χρόνια gov.gr: Κλικ και έγινε!».

Στην εκδήλωση θα μιλήσει και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

O αρμόδιος υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου έκανε λόγο μεταξύ άλλων για 312 εκατομμυρίων ευρώ εκτιμώμενη εξοικονόμηση.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης από την πλευρά του τόνισε: «Το gov.gr λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής εθνικής ισχύος».

«Αν τα πρώτα 6 χρόνια απέδειξαν ότι η Ελλάδα μπορεί να ψηφιοποιήσει το κράτος, τα επόμενα χρόνια θα αποδείξουν ότι μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνολογία για να γίνει μια πιο αποτελεσματική χώρα», επισήμανε ο κ. Πιερρακάκης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης παίρνοντας τον λόγο στην εκδήλωση ανέφερε για το gov.gr: «Είναι η πιο ορατή έκφραση του κράτους που υπηρετεί και διευκολύνει τον πολίτη και τις επιχειρήσεις».

Παίρνοντας τον λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε:

«Είχαμε απλό σκοπό. Να απαντήσουμε στο ερώτημα: Κυριάκο αλλάζει το κράτος; Και αποδείξαμε ότι με τη χρήση της τεχνολογίας μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά»

«Είμαστε ικανοποιημένοι και αισόδοξοι για το τι θα ακολουθήσει»

Διαβάστε επίσης