«Άλλο Σαμαράς κι άλλο Καραμανλής» η γραμμή του Μαξίμου και το παρασκήνιο του ανασχηματισμού

Snapshot Το Μέγαρο Μαξίμου διαχωρίζει σαφώς τις πολιτικές γραμμές των Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για την αποφυγή εσωτερικής σύγχυσης στη ΝΔ.

Ο πρόσφατος ανασχηματισμός χαρακτηρίζεται ως περιορισμένος και στοχευμένος, με στόχο την κάλυψη κενών και την ενίσχυση της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας.

Νέα κυβερνητικά πρόσωπα έχουν τεχνοκρατικό προφίλ και εμπειρία, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη στελεχών ικανών για απαιτητικά χαρτοφυλάκια.

Η κυβέρνηση επιδιώκει πολιτική συνέχεια και σταθερότητα χωρίς αλλαγές στον βασικό πολιτικό προσανατολισμό μέχρι το 2027.

Το κυβερνητικό αφήγημα εστιάζει σε αποτελέσματα, αποφεύγοντας προσωποκεντρικές αντιπαραθέσεις. Snapshot powered by AI

Με περιορισμένες αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να κλείσει τα σενάρια εσωστρέφειας, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα κρίσιμων χαρτοφυλακίων και να στείλει μήνυμα πολιτικής συνοχής ενόψει της επόμενης εκλογικής περιόδου.

Ο αιφνίδιος ανασχηματισμός έφερε τη μπάλα στο γήπεδο της ΝΔ ενώ ταυτόχρονα το Μέγαρο Μαξίμου παίρνει θέση και για την τελευταία σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης που εξαπέλυσε από το Ηράκλειο της Κρήτης ο Αντώνης Σαμαράς.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η κεντρική πολιτική γραμμή που εκπέμπεται πλέον από το Μέγαρο Μαξίμου είναι σαφής: «άλλο ο Αντώνης Σαμαράς κι άλλο ο Κώστας Καραμανλής», με την κυβέρνηση να επιδιώκει να αποσυνδέσει πλήρως τις δύο πολιτικές αναγνώσεις της παράταξης και να αποτρέψει την εσωτερική σύγχυση γύρω από διαφορετικά κέντρα πολιτικής βαρύτητας.

Η στρατηγική αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σταθεροποίησης της εσωκομματικής εικόνας και ενίσχυσης του μηνύματος ότι η κυβέρνηση προχωρά με ενιαία κατεύθυνση, χωρίς εσωτερικές αποκλίσεις που θα μπορούσαν να θολώσουν την πολιτική της ατζέντα. Μάλιστα στην Ηρώδου Αττικού 19 βάζουν στο ίδιο κάδρο Μητσοτάκη και Καραμανλή λέγοντας ότι και οι δύο είναι βαθιά παραταξιακοί.

Στοχευμένες αλλαγές και όχι ανασχηματισμός

Οι ανακοινώσεις για το κυβερνητικό σχήμα χαρακτηρίζονται από το Μαξίμου ως «περιορισμένες και στοχευμένες αντικαταστάσεις», με τρεις αλλαγές και μία προσθήκη σε καίρια χαρτοφυλάκια.

Η επιλογή αυτή, όπως επισημαίνεται, δεν συνιστά ευρύτερο ανασχηματισμό αλλά σημειακή αναδιάταξη δυνάμεων με στόχο:

την άμεση κάλυψη κενών σε κρίσιμα υπουργεία

την ενίσχυση της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας

την προετοιμασία για μεγάλες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας

τη διατήρηση πολιτικής σταθερότητας στο εσωτερικό.

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι με τον ανασχηματισμό κέρδισαν το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού, ενώ ταυτόχρονα ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε τις καραμπόλες διατηρώντας τον καθ’ομολογία πετυχημένο Παύλο Μαρινάκη στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Νέα πρόσωπα και τεχνοκρατικό προφίλ

Το κυβερνητικό επιτελείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι οι νέες τοποθετήσεις αφορούν πρόσωπα με εμπειρία και τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν ήδη διατελέσει σε κοινοβουλευτικές ή κυβερνητικές θέσεις.

Η ανάδειξή τους, σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα, επιβεβαιώνει ότι η κεντροδεξιά παράταξη διαθέτει δεξαμενή στελεχών ικανών να ανταποκριθούν σε απαιτητικά χαρτοφυλάκια, χωρίς ανάγκη ευρείας πολιτικής αναδόμησης.

Σταθερότητα στον πυρήνα της κυβέρνησης

Το Μαξίμου υπογραμμίζει ότι οι αλλαγές αυτές κινούνται στην ίδια φιλοσοφία με προηγούμενες παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, επιβεβαιώνοντας μια στρατηγική: συνέχεια, σταθερότητα, αποφυγή πολιτικών ανατροπών και έμφαση στο έργο.

Η γραμμή αυτή συνδέεται άμεσα με τον στόχο για μέγιστη κυβερνητική απόδοση έως το 2027, χωρίς αλλαγή του βασικού πολιτικού προσανατολισμού.

Κλείνουν τα σενάρια για το Μαξίμου

Με τις τελευταίες ανακοινώσεις, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι δεν υφίσταται κανένα ενδεχόμενο αλλαγών στον πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου, ενώ επιβεβαιώνεται η παραμονή του Κυβερνητικού Εκπροσώπου στη θέση του μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η κυβερνητική ομάδα παραμένει συμπαγής, με στόχο τη συνέχιση της πολιτικής ατζέντας χωρίς εσωτερικές ανακατατάξεις.

Στο πολιτικό σκέλος, το κυβερνητικό αφήγημα παραμένει προσανατολισμένο στην αυτοδυναμία και στην επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής είναι ότι η κυβέρνηση θα κριθεί: από την υλοποίηση των δεσμεύσεων του 2023, από την πρόοδο μέχρι το 2027, από το αναπτυξιακό και δημοσιονομικό αποτύπωμα και από τη διαχείριση κρίσεων και την ενίσχυση της σταθερότητας.

Αποστάσεις από εσωκομματικές αντιπαραθέσεις

Αναφορικά με τις εσωκομματικές διαφοροποιήσεις, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η πολιτική συζήτηση πρέπει να παραμείνει στο πεδίο των αποτελεσμάτων και των λύσεων για την κοινωνία, αποφεύγοντας προσωποκεντρικές ερμηνείες ή προσωπικές ατζέντες.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η κυβερνητική πολιτική των τελευταίων ετών έχει αποδώσει απτά αποτελέσματα σε οικονομία, απασχόληση και εξωτερική πολιτική, τα οποία αποτελούν και το βασικό κριτήριο αξιολόγησης.

Η στρατηγική της κυβέρνησης, όπως αποτυπώνεται από το Μαξίμου, παραμένει σταθερή: πολιτική συνέχεια, θεσμική σταθερότητα και μεταρρυθμιστικό έργο με ορίζοντα το 2030, χωρίς αλλαγές πλεύσης αλλά με ενίσχυση της αποτελεσματικότητας. Η κεντρική πολιτική ανάγνωση συνοψίζεται σε ένα τρίπτυχο: σταθερότητα – έργο – αυτοδυναμία.

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