Ο ανασχηματισμός και ο χρόνος των εκλογών, όλοι οι άνθρωποι του Σαμαρά, οι τράπεζες και τα σενάρια

«Κλίνατε επί δεξιά» η στρατηγική Μητσοτάκη

Εβδομάδα ανασχηματισμού αυτή που διανύουμε αφού την Πέμπτη αναμένουμε τις αλλαγές που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυβερνητικό σχήμα. Αν κρίνω από την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, ο πρωθυπουργός επιχειρεί να στρίψει το καράβι προς τα δεξιά λόγω της εσωτερικής γκρίνιας που υπάρχει. Γι' αυτό και θεωρώ βιαστικό το συμπέρασμα ότι θα τοποθετήσει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου τον Άκη Σκέρτσο. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος για παράδειγμα αλλά και ο Θοδωρής Ρουσόπουλος και η Αλεξάνδρα Σδούκου που επίσης ακούγονται έχουν αφομοιωθεί πιο εύκολα από το γαλάζιο οικοσύστημα και έχουν γίνει αποδεκτοί στους κόλπους της ΝΔ. Ακούω παράλληλα ότι σε θέση κλειδί θα επιστρέψει και ο Μάκης Βορίδης. Γι' αυτό σας λέω ότι το στρίβει δεξιά το τιμόνι...

Ο Μητσοτάκης απαντάει στον Σαμαρά

Αμέσως μετά τον ανασχηματισμό της Πέμπτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1. Το ενδιαφέρον βέβαια στρέφεται στο τι θα πει για το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά και πώς θα απαντήσει στις επιθέσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Γιατί ο Λιβάνιος δεν θα πάει διακοπές

Αφήνω για λίγο τον ανασχηματισμό και μπαίνω στα χωράφια των πρόωρων εκλογών για τα οποία σας ενημέρωσε εγκαίρως το πολιτικό ρεπορτάζ του Newsbomb και ο φίλος μου ο Δημήτρης Κοτταρίδης που έχει πάντα guarrande πληροφορίες. Ρωτώντας διάφορους ωτακουστές στο Μέγαρο Μαξίμου και στο υπουργείο Εσωτερικών μου έλεγαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει σε συνομιλητές του ότι θέλει μεν να πάει σε κάλπες το 2027 αλλά έχει ζητήσει να είναι όλα έτοιμα και για τον Σεπτέμβριο. Γι' αυτό και ο Θόδωρος Λιβάνιος το βλέπω χλωμό να πάει διακοπές το καλοκαίρι... Μέχρι τον Αύγουστο πρέπει να έχει όλα τα διαδικαστικά έτοιμα και ο κρατικός μηχανισμός να είναι on the ball για παν ενδεχόμενο. Άλλωστε ο υπουργός Εσωτερικών είναι από αυτούς που πιστεύουν ότι ο εκλογικός αιφνιδιασμός είναι advantage για τη ΝΔ.

Η λίστα Λαγκάρντ, ο Θεοχάρης και ο Σαμαράς

Μετά την επίθεση που εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά του Χάρη Θεοχάρη από το Ηράκλειο της Κρήτης θυμήθηκα ότι οι δύο άντρες δεν είχαν ποτέ καλές σχέσεις. Πριν από λίγες ημέρες ο Θεοχάρης τον αποκάλεσε ακροδεξιό. Όμως επειδή έχω μνήμη ελέφαντα σπεύδω να σας θυμίσω ότι το 2014 ο Θεοχάρης είχε παραιτηθεί από τη γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων καταγγέλλοντας πιέσεις και απειλές κατά της ζωής του για τη διαβόητη λίστα Λαγκάρντ. Όλα αυτά επί κυβερνήσεως Σαμαρά με υπουργό Οικονομικών τον Γιάννη Στουρνάρα. Τι θέλω και τα θυμάμαι;

Ποιους νεοδημοκράτες γοήτευσε ο Αντώνης;

Δεν θέλω να σας τρομάξω αλλά ορισμένοι νεοδημοκράτες μου έλεγαν ότι ο Σαμαράς έχει δίκιο σε πολλά από όσα είπε στην ομιλία του στην Κρήτη. Τα όσα είπε για μείωση της φορολογίας στους μικρομεσαίους και την άμεση κατάργηση της προκαταβολής φόρου βρήκαν σύμφωνους και γαλάζιους βουλευτές που δεν λογίζονται στη σφαίρα επιρροής του Καλαματιανού.

Όλοι οι άνθρωποι του Σαμαρά

Στον σκληρό πυρήνα της ομάδας του Αντώνη Σαμαρά βρίσκονται έμπειρα στελέχη που ήταν δίπλα του όταν ήταν πρωθυπουργός αλλά και παλαιοί νεοδημοκράτες με τεράστια εμπειρία στα οργανωτικά. Εξ απορρήτων του πρώην πρωθυπουργού ο Κώστας Μπούρας, πρώην Διευθυντής του Μαξίμου, ενώ ο Χρύσανθος Λαζαρίδης χαράζει την ιδεολογική στρατηγική. Την επικοινωνιακή ομάδα και τις επαφές με τους δημοσιογράφους την έχει ο Νίκος Τσιούτσιας. Στην οργανωτική δομή, σημαντικό ρόλο έχουν ο Μανώλης Αγγελάκας, πρώην Γραμματέας Οργανωτικού, και ο Θανάσης Σκορδάς, οι οποίοι μαζί με τους Κώστα Τσιμάρα, Γιώργο Λουλουδάκη και Δημήτρη Κανελλόπουλο συγκροτούν μια καλοκουρδισμένη ομάδα που διατηρεί καλές επαφές ακόμα και με εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος καταρτίζονται πυρετωδώς με στόχο τον απόλυτο διεμβολισμό ολόκληρου του δεξιού φάσματος, από τη ΝΔ μέχρι τα κόμματα των Βελόπουλου, Λατινοπούλου, Νατσιού, αλλά και το κόμμα Καρυστιανού. Από το στρατόπεδο Σαμαρά αν και δεν λένε πολλά πράγματα ισχυρίζονται ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει ισχυρά ερείσματα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και τη Βόρεια Ελλάδα.

Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ την ημέρα, fan club του Τσίπρα το βράδυ...

Για όσους δεν καταλάβατε καλά ο Φάμελλος δεν θα ψηφίσει ούτε τον εαυτό του στις εκλογές. Όπως λέει και ο Πολάκης είναι παγκόσμια πρωτοτυπία ένας αρχηγός κόμματος να υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα. Πάντως η πρότασή του πέρασε στην Κεντρική Επιτροπή την οποία ελέγχει, αλλά πρακτικά είναι δύσκολο να οδηγήσει στην έξοδο τον Σφακιανό, τον Νίκο Παππά και τη Ρένα Δούρου οι οποίοι αναμένουν υπομονετικά κάποια στιγμή να πάρουν τα κλειδιά του κόμματος. Η παρέα του Μοσχάτου θα ξαναχτυπήσει με την πρώτη ευκαιρία μέχρι να αμφισβητηθεί ο Φάμελλος και να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το μεγάλο πανηγύρι στην Κουμουνδούρου τώρα αρχίζει. Κι όλη αυτή η αναστάτωση για να κλειδώσει η άτιμη η υποψηφιότητα στη Β’ Θεσσαλονίκης με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. OMG!

Η πρώην Συριζαία που δεν μιλάει με τον Τσίπρα αλλά θα είναι στο κόμμα του

Ποια πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην της Νέας Αριστεράς διατείνεται ότι έχει να μιλήσει με τον Τσίπρα από το 2023 αλλά την ίδια ώρα η δημοσιογραφική πιάτσα έχει βουίξει ότι έχει κλειδώσει την υποψηφιότητά της με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Τσίπρα;

Τα καρφιά Πολάκη για τους συμβούλους του Τσίπρα

Ίσως το πιο ενδιαφέρον στιγμιότυπο από την Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ είναι τα καρφιά του Παύλου Πολάκη για τον Αλέξη Τσίπρα και το περιβάλλον του. Τι είπε ο Σφακιανός; «Εμείς δεν βρήκαμε θέση, μετά από το 19' που χάσαμε θέση, σαν διευθυντές επενδύσεων στην Eurobank με 269.000 ευρώ τον μήνα, ούτε γίναμε σύμβουλοι του Στουρνάρα». Ποιους εννοεί ο σύντροφος Πολάκης; Φωτογραφίζει δύο συγκεκριμένα στελέχη που είναι σήμερα δίπλα στο Ινστιτούτο Τσίπρα και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη; Πάει κάπου το μυαλό σας; Μήπως εννοεί τον Γιώργο Χουλιαράκη και τον Δημήτρη Λιάκο που ήταν υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ; Αποκλείεται. Ο Παύλος έχει άψογες σε σχέσεις και με τους δύο... χρόνια τώρα.

Οι κόκκινες κάρτες του Ανδρουλάκη

Στο ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης μοίρασε κάποια σκιώδη υπουργεία μήπως και περιορίσει την διογκούμενη γκρίνια για τα ποσοστά. Πόσο θα κρατήσει η ηρεμία; Μέχρι τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου. Μετά προβλέπω β' ημίχρονο και εκεί μπορεί να πέσουν και κόκκινες κάρτες ως επίδειξη δύναμης από τον σημερινό πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τη διαγραφή που όλοι περιμένουν την ξαναέβαλε στο συρτάρι μου λένε αλλά δεν την πέταξε στο καλάθι των αχρήστων... Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται.

ΥΓ: Ο σύντροφος Χάρης μου λένε δεν πολυσκιάζεται για το ενδεχόμενο διαγραφής του καθότι εις τας εκλογάς του 2028 για την τοπική αυτοδιοίκηση ποντάρει στη στήριξη της ΕΛΑΣ. Σας τα έγραψα και αλάφρωσα…

Βρώμικες δουλειές

Έτσι ξαφνικά την τελευταία εβδομάδα είδαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση της γνωστής πλέον στο πανελλήνιο και όχι μόνο και συνεργάτιδας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Παρασκευής Τυχεροπούλου η οποία κατήγγειλε συμβόλαιο εκτέλεσής της με κατασκευασμένα στοιχεία. Είχαν προηγηθεί κάτι περίεργα δημοσιεύματα από μέσα που φημίζονται για τις σχέσεις τους με τον Μάκη (ποιος είναι ο Μάκης άραγε;) που έλεγαν ότι και καλά αναφέρεται η Τυχεροπούλου στη δικογραφία των συλλήψεων και Κοζάνη και Αιτωλοακαρνανία αλλά δεν κατηγορείται «επίσημα για κάποια αξιόποινη πράξη». Μετά την ανακοίνωση της Τυχεροπούλου το θέμα που είχαν ανακαλύψει τα λαβράκια κάπου εξαφανίστηκε με τον ίδιο τρόπο που εξαφανίστηκε και η αθώωση Ανεστίδη από τα ίδια λαβράκια που τον είχαν εκθέσει στο πανελλήνιο ως κακούργο. Τώρα βέβαια τι σχέση έχουν όλα αυτά με την περίφημη υπόθεση Χλύκα που εκδικάζεται άμεσα θα σας γελάσουμε. Θα ενδιέφερε όμως κάποιους να μην καταθέσει η Τυχεροπούλου που είναι βασικός μάρτυρας. Δυστυχώς έτσι είναι οι βρώμικες δουλειές.

Φανταστικές ιστορίες

Μιας και αναφερθήκαμε σε βρώμικες δουλειές μπορούμε να σας περιγράψουμε μια που είδαμε στο όνειρό μας. Έχουμε βγάλει στο κλαρί μια κυρία (τρόπος του λέγειν) με αριστερό πρόσημο που λέει μέρα νύχτα το πόσο κακοί άνθρωποι είναι ο Βάρρας, ο Σημανδράκος και η Τυχεροπούλου. Βγάζουμε επίσης στο κλαρί και έναν πρώην δικαστή για τον οποίο έχουν ακουστεί πολλά αλλά κανένας δεν έχει κάνει ουσιαστικό έλεγχο του πόθεν έσχες του αλλά και του πρότερου βίου και της πολιτείας του να λέει αυτά που «πρέπει να πει» σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές και συγκεκριμένους καλούς δημοσιογράφους που τον λιβανίζουν. Μετά στέλνουμε την καλή αριστερή κυρία να καταθέσει πράγματα για τα οποία δεν έχει άμεση γνώση και βάζουμε την οικονομική αστυνομία να καταγράψει, έτσι απλά για να υπάρχουν, μήπως κάνουμε παιγνίδι. Βέβαια η οικονομική αστυνομία που δεν έχει μάθει να κάνει καμία κανονική δουλειά μπορεί να ξεχάσει -ας πούμε- να πει κάποιες κρίσιμες λεπτομέρειες. Αφού τα κάνουμε όλα αυτά συλλαμβάνουμε κάποιους κακούργους μαζί με κάποιος αθώους για να ενοχοποιήσουμε αυτούς που θέλει η καλή κυρία. Μόνο που όταν οι ερασιτεχνισμοί αποκαλύπτονται έρχεται η ώρα που θα πιάσει και το δόκανο του νόμου αυτή την καλή και πρόθυμη κυρία και τους εντολοδόχους. Τις συλλήψεις δεν μπορέσαμε να τις δούμε γιατί απλά πεταχτήκαμε στον ύπνο μας με όλα αυτά τα τρελά και φανταστικά που είδαμε στο όνειρό μας.

Ο βουλευτής ΦΦ και η καλή κυρία

Φεύγουμε από τα όνειρα όμως και πάμε στην πραγματικότητα. Και ποια είναι η πραγματικότητα; Ότι οι κακές γλώσσες μιλούν για μια συνάντηση του βουλευτή ΦΦ της Νέας Δημοκρατίας (ποιος είναι ο ΦΦ θα σας γελάσω) με μια καλή αριστερή κυρία που έχει αγαπήσει σφόδρα και μέχρι παρεξηγήσεων τον Μάκη. Δεν θα πίστευα τις κακές γλώσσες αν δεν μου είχαν προσκομίσει και φωτογραφικό υλικό το οποίο ψάχνω να δω αν είναι γνήσιο ή έχει υπάρξει δάκτυλος ΑΙ. Από το ρεπορτάζ που έκανα δάκτυλος τεχνητής νοημοσύνης δεν μου προκύπτει αλλά υπόσχομαι ότι θα ερευνήσω σε βάθος για να είμαι 100% σίγουρος. Τώρα βέβαια το γεγονός ότι η καλή αριστερή κυρία λίγο μετά είχε καταθέσει στην Εξεταστική ένα σωρό παραμύθια και έτυχε ιδιαίτερης μεταχείρισης πιστεύω ότι αποτελεί σύμπτωση γιατί δεν πιστεύω ότι μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα που περνούν από το μυαλό μου.

Αδυναμίες κατανόησης

Πάντως από το μυαλό μου περνά τις τελευταίες ημέρες και η πραγματικά ενδιαφέρουσα αδυναμία των τραπεζών να κατανοήσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και ακούστε να δείτε κάτι περίεργα. Μίλησαν λέει με δικηγόρους οι τράπεζες και τους είπαν ότι η απόφαση είναι πολύ κακογραμμένη. Θα ήθελα πραγματικά βέβαια να μάθω αυτούς τους επιστήμονες δικηγόρους που είδαν τα κακογραμμένα και μπορούν να κρίνουν τους ανώτατους δικαστές αλλά πολύ φοβάμαι ότι είναι αόρατοι. Λένε και άλλα ωραία -ανεπίσημα βεβαίως για να μην εκτεθούν οι τραπεζίτες μας- ότι για παράδειγμα πως κρίσιμα θέματα αναφορικά με την περίοδο υπολογισμού του τόκου καθώς και με την αναδρομικότητα (ή μη) παραμένουν ασαφή και ότι υπάρχουν λέει ερωτήματα για τον τρόπο υλοποίησης της απόφασης. Εγώ ξέρω γι' αυτή την περίπτωση κάτι ωραίες παροιμίες όπως αυτή που λέει ότι «τα κούφια βαρέλια πολύ θόρυβο κάνουν». Βέβαια στην περίπτωσή μας τα… βαρέλια έχουν τον σκοπό τους και δεν είναι άλλο από την κατάκτηση μιας νομοθετικής ρύθμισης ώστε η απόφαση του Αρείου Πάγου να μην επεκταθεί παντού και δεν ξέρουν μετά πώς να σωθούν. Με αυτά και με αυτά βλέπω να έχουνε πολλή δουλειά τα δικαστήρια το επόμενο διάστημα.

Γερμανικά σενάρια και πραγματικότητα

Αν κατάλαβα καλά διαβάζοντας την τελευταία έκθεση της Deutsche Bank για τις ελληνικές τράπεζες δεν θα μείνει τίποτα ελληνικό. Γιατί δεν θεωρώ τυχαίο ότι οι Γερμανοί αναφέρουν ότι εκτός από την Εθνική οι άλλες τρεις συστημικές είναι στόχοι εξαγοράς. Για την Alpha βέβαια δεν ανακάλυψαν και την πυρίτιδα αφού έτσι και αλλιώς η Unicredit την ελέγχει και ο Ψάλτης παρακαλάει να την εξαγοράσουν ολόκληρη μπας και πάρει καμία θέση στην Unicredit αφού εδώ που τα λέμε αυτός ήταν που τους έφερε στην Ελλάδα για να σώσει τη θέση του από μια άλλη εξαγορά που βρισκόταν στα σκαριά. Στην Eurobank θα μας επιτρέψουν οι Γερμανοί να τους ρωτήσουμε αν γνωρίζουν τις προθέσεις του Watsa αν και όλα έχουν την τιμή τους ενώ για την Πειραιώς το εγχείρημα για όποιον θέλει να την εξαγοράσει δεν θα είναι και τόσο απλό. Κερασάκι στην τούρτα των σεναρίων των αναλυτών της Deutsche είναι η απόκτηση της Κύπρου από την Εθνική αλλά εγώ το βλέπω δύσκολο αν δεν υπάρξει πράσινο φως από την Κυπριακή κυβέρνηση. Και η τελευταία δεν είναι καθόλου εύκολο να το δώσει καθώς δεν το έχει δώσει μέχρι σήμερα αν και έχουν γίνει κρούσεις καθώς υπάρχει το προηγούμενο της υπόθεσης Βγενόπουλου που δεν είχε καθόλου καλή κατάληξη.

Alpha απορία

Μένουμε στην Alpha όπου έχω μια απορία. Με πόση άνεση θα δώσει ο SSM την άδεια για διανομή μερίσματος; Και γιατί καθυστερεί η τράπεζα να δρομολογήσει τις σχετικές αποφάσεις; Γιατί ωραία είναι τα ταρατατζούμ αλλά όταν έρχεται η ώρα του λογαριασμού τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Και ο SSM βλέπει αυτά που δεν βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι ή οι περισσότεροι και φυσικά κρύβει όσο μπορεί η διοίκηση Ψάλτη.

Ο καλύτερος χορηγός των ασφαλιστικών

Πάμε τώρα στις ασφαλιστικές όπου εδώ τα μπουμπούκια ανθίζουν χρόνια εισπράττοντας λεφτά από τους ασφαλισμένους πελάτες τους αλλά όταν έρχεται η ώρα της πληρωμής τους ψάχνεις. Και φυσικά αυτό είναι το λιγότερο καθώς στα προγράμματα στην κυριολεξία το έχουν τερματίσει με τις αυξήσεις. Φέτος παρά το γεγονός ότι υποτίθεται πως υπάρχει νόμος αύξησαν τα ασφάλιστρα έως και 15% με αποτέλεσμα τα τελευταία πέντε χρόνια να υπάρχουν ασφαλιστικές που έχουν διπλασιάσει τα ασφάλιστρα υγείας. Αυτές τις αυθαιρεσίες τις κάνουν όμως γιατί ψηφίζονται νόμοι όταν έρχεται η κατακραυγή του κόσμου οι οποίοι δεν εφαρμόζονται όπως αυτός που έλεγε ότι στο τέλος του 2025 θα υπάρχει δείκτης υγείας από την ΕΛΣΤΑΤ αλλά και θα έβαζε κανόνες διαφάνειας στις τιμολογήσεις των ιδιωτικών νοσοκομείων. Τίποτα δεν έγινε και μπορούν να χειροκροτούν τον Τάκη Θεοδωρικάκο από την ΝΝ μέχρι την Generalli και την Interamerican γιατί αποδεικνύεται ο καλύτερος χορηγός τους στην καταστρατήγηση κάθε δικαιώματος των ασφαλισμένων.

Υποχρεωτική πώληση

Τα ψέματα τέλος και ήλθε η ώρα της αλήθειας για την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων που οδηγείται σε αναγκαστική πώληση της εταιρίας με τα νερά Σαμαριά και Λευκά όρη που ελέγχει. Και η πώληση γίνεται για λόγους κεφαλαιακής επάρκειας καθώς η Συνεταιριστική Χανίων θα πρέπει να φτιάξει την εικόνα της. Αυτά συμβαίνουν βέβαια όταν επιμένεις στην αυτονομία και με πολιτικές παρεμβάσεις οι οποίες δεν φτάνουν όταν θα πρέπει να μπαίνουν και τα χρήματα που δεν μπαίνουν. Πάντως μαθαίνουμε ότι ο αγοραστής θα είναι έκπληξη και θα έχει σχέση (παρελθούσα) με τη Συνεταιριστική Χανίων.

Παραμύθια CFO made by KPMG

Μαθαίνω ότι εκεί στην KPMG κάνουν λέει CFOForum. Αυτά είναι παρά πολύ ωραία. Και θα ήταν ακόμα πιο ωραία αν στους ελέγχους που κάνουν οι ορκωτοί της KPMG έλεγχαν και έργα των CFO. Όχι τίποτα άλλο γιατί υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα από το παρελθόν με την Creta Farms και τις υπογραφές που έβαζαν αλλά και το παρόν με την περίφημη Capital χρηματιστηριακή που δεν είδαν και δεν άκουσαν τίποτα για τις κομπίνες που πήγαιναν σύννεφο σε βάρος ανυποψίαστων επενδυτών που ψαρεύονταν από επιτήδειους με παραγάδι. Πώς τον είπαμε τον ορκωτό της KPMG που έλεγξε το 2023 τη συγκεκριμένη χρηματιστηριακή;

Ο λάκκος των ναυτιλιακών και η ασυδοσία

Σε αυτή εδώ τη στήλη νομίζω ότι έχουμε αναφερθεί στο θέμα της εισαγωγής των ναυτιλιακών εταιριών στο Χρηματιστήριο. Επανέρχομαι όμως και σας λέω ότι αυτή η ιστορία που πολυδιαφημίζεται δεν θα έχει και τόσο καλή κατάληξη. Γιατί δεν μπορεί να μιλάμε για εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά εταιριών από την μια και από την άλλη να έχουμε ένα σωρό εξαιρέσεις για τις συγκεκριμένες εταιρίες και ειδικά να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τίποτα για τις υποχρεώσεις διαφάνειας που πρέπει να υπάρχουν μόνο και μόνο ότι η έδρα των περισσοτέρων είναι φορολογικοί παράδεισοι και μάλιστα κάποιοι μη συνεργαζόμενοι ή συνεργαζόμενοι στα λόγια. Ας μαζευτούν λοιπόν όσοι διαφημίζουν ότι έρχονται και άλλες τρεις εισαγωγές και ας το θυμόμαστε όταν όλα θα έλθουν ανάποδα.