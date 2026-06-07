Παραμένει το σενάριο για πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο - Την Πέμπτη μικρός ανασχηματισμός

 Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το ενδεχόμενο εκλογών τον Σεπτέμβριο - Ο πρωθυπουργός επιστρέφει τη Δευτέρα από τη Βοστώνη οπότε και θα λάβει τις οριστικές του αποφάσεις για τις, μικρές σε έκταση, αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα

Δημήτρης Κοτταρίδης

Παραμένει το σενάριο για πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο - Την Πέμπτη μικρός ανασχηματισμός

Eurokinissi
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  • Υπάρχει έντονο σενάριο για πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο, με οριστικές αποφάσεις να λαμβάνονται μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού από τη Βοστώνη.
  • Η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, ανοίγοντας το δρόμο για εκλογές πιθανώς στο ίδιο διάστημα.
  • Ο πρωθυπουργός σχεδιάζει μικρό ανασχηματισμό της κυβέρνησης, με μετακινήσεις στελεχών και νέες υποψηφιότητες, όπως της Αλεξάνδρας Σδούκου στην Α' Αθήνας.
  • Το ΠΑΣΟΚ αρνείται συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, γεγονός που καθιστά το εκλογικό δίλημμα πιο σαφές.
  • Ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας τίθεται σε πλήρη ετοιμότητα, με προγραμματισμένες περιοδείες κορυφαίων στελεχών σε όλη τη χώρα.
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Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθούν στο Μαξίμου τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά την ώρα που επανέρχονται και πάλι τα σενάρια για εκλογές το φθινόπωρο. Οι εισηγήσεις προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για εκλογές αμέσως μετά το καλοκαίρι πυκνώνουν, καθώς συνεργάτες του εκτιμούν πως η περίοδος θα είναι ίσως η πιο κατάλληλη με δεδομένη την κατάσταση στην αντιπολίτευση.

Εξάλλου η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση θα πραγματοποιηθεί με το άνοιγμα της Βουλής μετά τις θερινές διακοπές, δηλαδή στο τέλος Αυγούστου και από εκεί και πέρα τα πάντα είναι ανοιχτά. Σε αυτό το σενάριο η ομιλία του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί μέσα στην προεκλογική περίοδο με τις κάλπες να στήνονται πιθανότατα στο τέλος του ίδιου μήνα.

Η πεπατημένη Σημίτη, Καραμανλή

Παρόμοια κίνηση είχαν κάνει κατά το παρελθόν τόσο ο Κώστας Σημίτης όσο και ο Κώστας Καραμανλής, οι οποίοι και κέρδισαν τότε τις εκλογές. Όσοι εισηγούνται αυτό το σενάριο, υποστηρίζουν πως ο αναβρασμός στην κεντροαριστερά δεν θα έχει καταλαγιάσει και πως η Νέα Δημοκρατία θα είναι, για μεγάλη μερίδα των πολιτών, η μόνη δύναμη που θα μπορεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα στη χώρα.

Με δεδομένη μάλιστα την άρνηση του ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη ημέρα σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας το δίλημμα των εκλογών θα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις για εκλογές το 2027, το σενάριο αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το έχει απορρίψει.

Ο μίνι ανασχηματισμός

Ο πρωθυπουργός επιστρέφει τη Δευτέρα από τη Βοστώνη οπότε και θα λάβει τις οριστικές του αποφάσεις για τις, μικρές σε έκταση, αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο κόμμα δημιουργεί κάποιες καραμπόλες με τον Παύλο Μαρινάκη να μετακινείται στο Μεταφορών.

Για τον αντικαταστάτη του ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκέφτεται μεταξύ άλλων και το όνομα της εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Σδούκου η οποία και θα πολιτευτεί στην Α' Αθήνας. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου, το όνομα του οποίου είχε ακουστεί, θα επανέλθει στο υπουργείο Εξωτερικών όπου θα αναλάβει και την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινά το επόμενο καλοκαίρι. Για τη θέση του εκπροσώπου έχει ακουστεί και ο Ακης Σκέρτσος ο οποίος είχε περάσει από το πόστο κατά την προεκλογική περίοδο.

Για το κενό που άφησε η απώλεια του Νίκου Ταγαρά ακούγονται τα ονόματα του βουλευτή Ηρακλείου Μάξιμου Σενετάκη, του βουλευτή Πέλλας Διονύση Σταμενίτη και της Μαριλένας Σούκουλη που εκλέγεται στο νομό Κορινθίας. Στην Κόρινθο θα ανακοινωθεί πως θα κατέβει ως υποψήφιος και ο Γιώργος Σταμάτης για να καλυφθεί το κενό Ταγαρά στην περιοχή.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το χρόνο των εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει τον κομματικό μηχανισμό σε θέση μάχης και ήδη σχεδιάζονται οι περιοδείες των κορυφαίων στελεχών του κόμματος και της κυβέρνησης σε όλη τη χώρα.

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