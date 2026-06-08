Στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά ο Μητσοτάκης – Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πατριάρχη Θεόφιλο Γ’
Το σημερινό (08/06) πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, στις 12:00, στην εξόδιο ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά, που θα τελεστεί στο Κοιμητήριο Παπάγου.
Αργότερα, στις 16:00, ο πρωθυπουργός θα υποδεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλο Γ’.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:19 ∙ ANNOUNCEMENTS
To Παγκόσμιο έρχεται με σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr
11:00 ∙ WHAT THE FACT
70.000 άνθρωποι θα γεμίσουν σήμερα το Μπερναμπέου, αλλά όχι για τη Ρεάλ Μαδρίτης
07:45 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά
10:16 ∙ ΕΛΛΑΔΑ