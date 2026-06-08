Στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά ο Μητσοτάκης – Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πατριάρχη Θεόφιλο Γ’

Το σημερινό (08/06) πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Newsbomb

Στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά ο Μητσοτάκης – Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πατριάρχη Θεόφιλο Γ’
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, στις 12:00, στην εξόδιο ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά, που θα τελεστεί στο Κοιμητήριο Παπάγου.

Αργότερα, στις 16:00, ο πρωθυπουργός θα υποδεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλο Γ’.

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