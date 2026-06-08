Σήμερα η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά

Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μία από τις πιο πολυσχιδείς και επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής σκηνής της χώρας

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Σήμερα η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 8 Ιουνίου, στις 12:00 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου.
  • Η οικογένεια ζητά αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στο «Χαμόγελο του Παιδιού».
  • Ο Γιώργος Σουφλιάς υπηρέτησε ως υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια και συνέβαλε σε μεγάλα έργα υποδομής και μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα.
  • Ήταν βουλευτής Λάρισας από το 1974 και είχε σημαντική πολιτική επιρροή στη Νέα Δημοκρατία και την ελληνική πολιτική ζωή.
  • Ξεχώριζε για την τεχνοκρατική επάρκεια, την ευθύτητα και την ικανότητα σύνθεσης απόψεων, κερδίζοντας σεβασμό σε όλο το πολιτικό φάσμα.
Snapshot powered by AI

Σήμερα, 8 Ιουνίου, στις 12:00, θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην υπουργού, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 χρόνων.

Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μία από τις πιο πολυσχιδείς και επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής σκηνής της χώρας, συνδέοντας το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, μεγάλα έργα υποδομής, αλλά και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις.

Γεννημένος στην Αγιά Λάρισας το 1941, σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η πολιτική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1974, όταν εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Λάρισας με τη Νέα Δημοκρατία, έναν νομό τον οποίο υπηρέτησε πιστά για πολλές δεκαετίες.

Κατά τη διάρκεια της μακράς κυβερνητικής του θητείας, ανέλαβε κρίσιμα υπουργικά καθήκοντα:

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών: Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, διαχειρίστηκε την οικονομική πολιτική σε μια μεταβατική περίοδο για τη χώρα.

Συνέδεσε το όνομά του με μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και τον διάλογο για την παιδεία.

Στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή, ο Γιώργος Σουφλιάς ταυτίστηκε με την ολοκλήρωση και τον σχεδιασμό εμβληματικών έργων υποδομής σε όλη την επικράτεια (όπως η ολοκλήρωση μεγάλων οδικών αξόνων, η επέκταση του Μετρό της Αθήνας και μεγάλα περιβαλλοντικά έργα).

Γνωστός στον πολιτικό κόσμο και στους δημοσιογράφους με το προσωνύμιο «ο σοφός της παράταξης», ο Γιώργος Σουφλιάς ξεχώριζε για την ευθύτητα του λόγου του, την τεχνοκρατική του επάρκεια και την ικανότητά του να συνθέτει απόψεις, κερδίζοντας τον σεβασμό τόσο των συμπολιτευόμενων όσο και των πολιτικών του αντιπάλων.

Η απώλειά του σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός μεγάλου κεφαλαίου για την κεντροδεξιά παράταξη και την ελληνική πολιτική ζωή γενικότερα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:24ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» από νωρίς σε κέντρο Αθήνας και Κηφισό, καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Μεσογείων

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η «ψυχρή κηλίδα» του Ατλαντικού προβληματίζει τους επιστήμονες - Τι έρχεται στην Ελλάδα

08:07ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο ανασχηματισμός και ο χρόνος των εκλογών, όλοι οι άνθρωποι του Σαμαρά, οι τράπεζες και τα γερμανικά σενάρια, η Alpha και το μέρισμα, οι ασφαλιστικές που έχουν διπλασιάσει τα ασφάλιστρα, οι ναυτιλιακές στο Χρηματιστήριο, η πώληση της Συνεταιριστικής Χανίω

08:04ΚΟΣΜΟΣ

100 ημέρες «Επικής Οργής»: Γιατί βγήκε ξανά «το τζίνι από το μπουκάλι» στη Μέση Ανατολή - Το δίλημμα Νετανιάχου και η συμμαχία που κατέρρευσε

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά

07:57ΕΛΛΑΔΑ

«Επιχείρηση Odin»: Στα δικαστήρια σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη για συμμετοχή στη Χαμάς

07:50ΜΑΝΤΕΙΟ

Ορεξάτος ο νέος Γραμματέας της ΝΔ, Αμίλητος του ΠΑΣΟΚ, Μύρισαν εκλογές, Η κραυγή των Συριζαίων

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (8/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44SCENARIO

ΣΥΡΙΖΑ: Το κόμμα του windsurfing που οδεύει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας

07:34LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Αισθάνομαι μάνα για πολλούς, αλλά είμαι και τσογλάνι μερικές φορές»

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Τέλος στην ιδιωτικότητα των παιδιών του και το κοινό μέτωπο με τη Μέγκαν Μαρκλ

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Κόκκινο λεοντόψαρο: Γιατί το Ισραήλ «επικήρυξε» το δηλητηριώδες ψάρι - εισβολέα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά το έργο μετατροπής του ιστορικού εργοστασίου της Κεράνης σε συγκρότημα κατοικιών – Πώς θα είναι και πότε θα είναι έτοιμο

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνεται η τρίτη δόση - Οι 3 μεγάλες ανατροπές για τους δικαιούχους

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (8/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:07ΣΕΙΣΜΟΙ

Λέκκας για τα πρωινά 4,3R στην Εύβοια: Θα ήθελα να κάνει τέτοιους σεισμούς - Πόσο θα κρατήσει το φαινόμενο

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλοκαίρι στο... κόκκινο για τη ΝΔ

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Εύβοια: «Βομβαρδισμένο τοπίο» σπίτια, κραυγές απόγνωσης από τους κατοίκους - Τι λένε οι σεισμολόγοι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Ιουνίου

06:52LIFESTYLE

Καζάνι που βράζει η πρωινή και μεσημεριανή ζώνη - Οι «καυτές» αποφάσεις των σταθμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά το έργο μετατροπής του ιστορικού εργοστασίου της Κεράνης σε συγκρότημα κατοικιών – Πώς θα είναι και πότε θα είναι έτοιμο

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλος σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Κίνδυνος για τσουνάμι

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Τέλος στην ιδιωτικότητα των παιδιών του και το κοινό μέτωπο με τη Μέγκαν Μαρκλ

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:07ΣΕΙΣΜΟΙ

Λέκκας για τα πρωινά 4,3R στην Εύβοια: Θα ήθελα να κάνει τέτοιους σεισμούς - Πόσο θα κρατήσει το φαινόμενο

08:04ΚΟΣΜΟΣ

100 ημέρες «Επικής Οργής»: Γιατί βγήκε ξανά «το τζίνι από το μπουκάλι» στη Μέση Ανατολή - Το δίλημμα Νετανιάχου και η συμμαχία που κατέρρευσε

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Game 3 στο ΣΕΦ και η αγωνία στο κατακόρυφο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Εύβοια: «Βομβαρδισμένο τοπίο» σπίτια, κραυγές απόγνωσης από τους κατοίκους - Τι λένε οι σεισμολόγοι

02:16ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο από τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στη Δομινικανή Δημοκρατία – Άγνωστος ο αριθμός των επιβαινόντων

23:37ΕΘΝΙΚΑ

Οι Τούρκοι παρενόχλησαν το αεροσκάφος του Δένδια και των υπουργών Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας!

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αστάθεια το μεσημέρι η Δευτέρα – Η πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αγρότης φυλακίστηκε για οικολογικό βανδαλισμό ωστόσο το «θαύμα» της φύσης... τον διέψευσε

06:13ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Απρόσμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή - Εκατέρωθεν χτυπήματα Ισραήλ και Ιράν - Πίστη Τραμπ για συμφωνία

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Κόκκινο λεοντόψαρο: Γιατί το Ισραήλ «επικήρυξε» το δηλητηριώδες ψάρι - εισβολέα

07:50ΜΑΝΤΕΙΟ

Ορεξάτος ο νέος Γραμματέας της ΝΔ, Αμίλητος του ΠΑΣΟΚ, Μύρισαν εκλογές, Η κραυγή των Συριζαίων

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπές στο Ασφαλιστικό: Επιστρέφει το δώρο στους συνταξιούχους - Οι 8 μεγάλες αλλαγές

22:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μίλησε με την οικογένειά του ο Έρικσεν - Το μήνυμά του

06:25WHAT THE FACT

Γιατί μερικοί άνθρωποι αισθάνονται τους σεισμούς και άλλοι όχι - Το φαινόμενο του «never-feeler»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ