Πατριάρχης Ιεροσολύμων στη συνάντηση με Μητσοτάκη: «Ο Τραμπ θέλει να επισκεφθεί την Ελλάδα»

Snapshot Κατά τη συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου Γ΄ με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συζητήθηκαν η συνεργασία Ελλάδας και Πατριαρχείου, το καθεστώς των Ιερών Προσκυνημάτων και η προστασία των ιστορικών δικαιωμάτων του Πατριαρχείου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφάλεια στη Μέση Ανατολή και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε το ενδιαφέρον της Ελλάδας για τη στήριξη της χριστιανικής παρουσίας και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας στους Αγίους Τόπους.

Ο Πατριάρχης μετέφερε τους χαιρετισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκδήλωσε διάθεση να επισκεφθεί την Ελλάδα σε μελλοντική επίσκεψη.

Υπογράφηκε σημαντική συμφωνία μεταξύ του Πατριαρχείου και του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία και διαφύλαξη των πολιτιστικών κειμηλίων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Snapshot powered by AI

Συνάντηση με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό του Μεγάρου Μαξίμου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η συνεργασία της Ελληνικής Πολιτείας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, οι εξελίξεις που αφορούν το καθεστώς των Ιερών Προσκυνημάτων (status quo), συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων προστασίας των ιστορικών δικαιωμάτων και αρχαίων προνομίων του Πατριαρχείου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατάσταση ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, υπό το φως της πρόσφατης κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το διαχρονικό ενδιαφέρον της Ελλάδας για τη στήριξη της χριστιανικής παρουσίας και ειδικά των ορθόδοξων χριστιανών που είναι η αρχαιότερη χριστιανική κοινότητα στους Αγίους Τόπους και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, καθώς και τη σταθερή προσήλωσή της στην προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας της λατρείας.

Από την πλευρά του, ο Πατριάρχης μετέφερε τους χαιρετισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως «έχει τη διάθεση να επισκεφτεί και την Ελλάδα σε μια επικείμενη επίσκεψή του προς τον εδώ χώρο».

Η επίσκεψη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων εντάσσεται στο πλαίσιο της στενής και διαρκούς συνεργασίας της Ελληνικής Πολιτείας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και έρχεται σε συνέχεια των επανειλημμένων επισκέψεων του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης στους Αγίους Τόπους.

Αναλυτικά ο διάλογος που είχαν ο πρωθυπουργός με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Κυριάκος Μητσοτάκης: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας υποδέχομαι, Μακαριώτατε, στην Αθήνα, μετά την επίσκεψη την οποία σας είχα κάνει στην Ιερουσαλήμ.

Μας επισκέπτεστε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, γι’ αυτό και θεωρώ τη συγκυρία της συνάντησής μας εξαιρετικά σημαντική.

Ενθυμούμαι πάντα ότι στη σημαία του Πατριαρχείου υπάρχουν τα δύο ελληνικά γράμματα «Φ» και «Τ», «φύλακες του τάφου», κάτι το οποίο υποδηλώνει την ιστορικότητα του γένους, αλλά και την πολύ μεγάλη σημασία την οποία η Ελληνική Πολιτεία αποδίδει στη στενή συνεργασία με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και βέβαια τον ρόλο που παίζουν και τα τέσσερα πρεσβυγενή Πατριαρχεία -προεξέχουσας, βέβαια, της μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης- για την ενότητα του ελληνικού ορθόδοξου κόσμου.

Ξέρω ότι και εσείς, όπως και εγώ, νοιαζόμαστε ιδιαίτερα για τη διαφύλαξη του ιδιαίτερου status quo των Αγίων Τόπων, όπως νοιαζόμαστε και για την προστασία όλων των χριστιανικών ορθόδοξων πληθυσμών στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι και αυτοί δοκιμάζονται μέσα από αυτή την πολύ μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή την οποία καλούμαστε πολλοί να διαχειριστούμε.

Με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τις σκέψεις σας, όπως και την αποτίμηση της εξαιρετικά σημαντικής συνάντησης που είχατε με τον Πρόεδρο Trump, ο οποίος και αυτός αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία στα ζητήματα αυτά.

Τέλος, να εκφράσω την ικανοποίησή μου, Μακαριώτατε, για τη σημαντική συμφωνία την οποία υπογράψατε με το Υπουργείο Πολιτισμού, η οποία αποδεικνύει και έμπρακτα τη βούληση της Ελληνικής Πολιτείας για την προστασία των κειμηλίων σας και αυτού του ανεκτίμητου πολιτιστικού θησαυρού τον οποίον διαχειρίζεστε και ο οποίος πρέπει να προφυλαχθεί, να διαφυλαχθεί και να παραδοθεί στις επόμενες γενεές ατόφιος.

Και πάλι, λοιπόν, σας καλωσορίζω στην Αθήνα και σας εύχομαι καλή δύναμη στα δύσκολα καθήκοντά σας αυτή την ταραγμένη εποχή την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄: Σας ευχαριστούμε θερμώς, κ. Πρωθυπουργέ, για το ενδιαφέρον το οποίο επιδεικνύετε, παντοιοτρόπως και ποικιλοτρόπως. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως γι’ αυτή τη συνάντηση, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο για τις σχέσεις του Πατριαρχείου με τη φιλτάτη πατρίδα, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία για τον χώρο στον οποίο ζούμε και κινούμεθα, για τους Αγίους Τόπους και ειδικότερα για την Ιερουσαλήμ, η οποία είναι το σημείο αναφοράς όλου του κόσμου.

Το δε Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ουσιαστικά είναι η ενσάρκωσις της ιεράς ιστορίας των Ιεροσολύμων. Και φυσικά, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, αυτό το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο ή καλύτερα να πούμε ότι είναι αναπόσπαστο τμήμα του ευσεβούς γένους των Ρωμαίων, το οποίο ευσεβές γένος των Ρωμαίων είχε αυτή τη μεγάλη τιμή από τη Θεία Πρόνοια να αναστήσει τον Πανάγιο Τάφο.

Και όπως γνωρίζετε, στον Πανάγιο Τάφο υπάρχει μια επιγραφή η οποία λέει: «Οι αναστήσαντές με», το βασιλικό και αυτοκρατορικό γένος των Ρωμαίων.

Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για το ενδιαφέρον το οποίο επιδεικνύετε, αλλά και για τον χρόνο τον οποίο διαθέσατε γι’ αυτή τη συνάντηση.

Και, όπως είπατε, χαιρόμεθα διότι βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας και υμών προσωπικώς για την παρουσία και τη διασφάλιση εκεί της παραμονής των χριστιανών.

Ένα θέμα το οποίο απασχολεί έντονα και το State Department και τον ίδιο τον Πρόεδρο, τον κ. Trump, ο οποίος στη συζήτηση που είχαμε, στη συνάντηση, αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, εις τη διαφύλαξη του καθεστώτος των Ιεροσολύμων, εννοούμε και του προσκυνηματικού καθεστώτος, αλλά και την ύπαρξη των χριστιανών εις τη Μέση Ανατολή.

Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Σας μεταφέρουμε και τους χαιρετισμούς του Προέδρου κ. Trump, ο οποίος, νομίζω, έχει τη διάθεση να επισκεφτεί και την Ελλάδα σε μια επικείμενη επίσκεψή του προς τον εδώ χώρο.

Τέλος, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για το μνημόνιο αυτό, το οποίο υπογράψαμε με την κα Μενδώνη. Όντως είναι μια ιστορική στιγμή για το Πατριαρχείο και, όπως είπατε, αυτό αποδεικνύει εμπράκτως τη σχέση του Πατριαρχείου με την Ελλάδα, η οποία Ελλάδα ήταν και παραμένει η τροφός μητέρα όλων των κληρικών που υπηρετούν στη διασπορά, αλλά και ιδιαιτέρως εις το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι και σας μεταφέρουμε τις ευλογίες της Αγίας Πόλης της Ιερουσαλήμ αλλά και της αγιοταφιτικής αδελφότητας.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ, Μακαριώτατε.

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