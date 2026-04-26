«Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφτεί την Ελλάδα το 2026» - Αποκάλυψη από τον Μάθιου Μπόιλ

Ο Μάθιου Μπόϊλ, επικεφαλής γράφειου Ουάσινγκτον του Breitbart News Network, ο οποίος έχει και άμεσες επαφές με τον Λευκό Οίκο, ήταν καλεσμένος σήμερα στο στουντίο της ΕΡΤ και στην εκπομπή «Επικαιρότητα».

Ο έμπειρος δημοσιογράφος ανέλυσε τα δραματικά γεγονότα με την επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, υπενθυμίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσφατα μίλησε με πολύ θερμά λόγια για την Ελλάδα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ένας από τους λόγους που τα πάνε καλά ο Τραμπ και ο Μητσοτάκης είναι οι εμπορικές σχέσεις, αλλά κι η υποστήριξη του Έλληνα πρωθυπουργοπύ στο ζήτημα των δασμών των ΗΠΑ», υπογράμμισε.

Όπως αποκάλυψε δε, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πλήρη ατζέντα για το καλοκαίρι, ωστόσο, ακόμα κι αν δεν είναι κανονισμένο, ο ίδιος θεωρεί ότι μέσα στο έτος θα επισκεφτεί σίγουρα την Ελλάδα.

«Δεν ξέρω ακριβώς πότε θα γίνει αυτό, αλλά αναμένεται φέτος», ανέφερε, ενώ χαρακτηριστικά ο ίδιος μετέφερε τη συζήτηση που είχαν στους Δελφούς, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ, με την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ. «Είναι κι η ίδια πεπεισμένοι ότι η επίσκεψη θα γίνει φέτος, μένει να αποσαφηνιστεί το πότε», σημείωσε.

Ο Μάθιου Μπόιλ κατέληξε λέγοντας ότι σύντομα στις ΗΠΑ θα εορταστούν τα 250 χρόνια από την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας στη χώρα, «κι αυτός είναι ακόμη ένας λόγος που βρίσκομαι εδώ, στο λίκνο της Δημοκρατίας»...