Σάρον Στόουν για «Euphoria»: «Να προβάλλεται σε κάθε Λύκειο και να το βλέπουν οι γονείς υποχρεωτικά»

Για το επίκαιρο περιεχόμενο της σειράς «Euphoria» μίλησε η 68χρονη ηθοποιός, τονίζοντας ότι πολλοί γονείς θα πρέπει να την παρακολουθούν

Ανθή Κουρεντζή

Σάρον Στόουν για «Euphoria»: «Να προβάλλεται σε κάθε Λύκειο και να το βλέπουν οι γονείς υποχρεωτικά»
LIFESTYLE
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Η Σάρον Στόουν εξέφρασε την έντονη υποστήριξή της στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Euphoria, δηλώνοντας πως θα έπρεπε να προβάλλεται σε όλα τα λύκεια και να αποτελεί υποχρεωτικό θέαμα για τους γονείς.

Sharon Stone

Η Σάρον Στόουν / AP

Η βραβευμένη ηθοποιός υποστήριξε ότι η σειρά καταφέρνει να αποτυπώσει με ειλικρίνεια και ρεαλισμό τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα, από την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις έως τις σχέσεις, την ταυτότητα και την πίεση των social media.

«Πιστεύω ότι είναι η κορυφαία σειρά της τηλεόρασης», δήλωσε η πρωταγωνίστρια του «Basic Instinct».

«Το "Euphoria" θα έπρεπε να προβάλλεται σε κάθε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όλοι οι γονείς να το παρακολουθούν», φέρεται να δήλωσε η 68χρονη ηθοποιός, επισημαίνοντας πως η σειρά μπορεί να βοηθήσει τους ενήλικες να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο μέσα στον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά τους.

«Γνωρίσαμε αυτά τα παιδιά. Τα είδαμε να μεγαλώνουν και να γίνονται νεαροί ενήλικες. Τα είδαμε ακόμη και να εξελίσσονται σε εμπόρους ναρκωτικών. Κι εγώ έχω περάσει κάτι αντίστοιχο μέσα στην οικογένειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός επαίνεσε επίσης το γεγονός ότι η σειρά δεν αποφεύγει τα δύσκολα θέματα, αλλά τα παρουσιάζει με τρόπο που προκαλεί συζήτηση και προβληματισμό, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στις γενιές.

«Αυτό που αγαπώ είναι ότι σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις συζητήσεις. Νομίζω ότι πολλοί μένουν μόνο στην επιφάνεια και λένε: “Έχει πολύ σεξ, έχει πολύ σεξ, έχει πολύ σεξ”. Μα αυτό είναι ακριβώς το νόημα», πρόσθεσε η Σάρον Στόουν.

Το «Euphoria», με πρωταγωνίστρια την Zendaya, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πρώτη στιγμή της προβολής του, τόσο για τη σκληρή απεικόνιση της εφηβικής ζωής όσο και για τη θεματολογία του. Παρά τις κατά καιρούς επικρίσεις, παραμένει μία από τις πιο πολυσυζητημένες και επιδραστικές σειρές της τελευταίας δεκαετίας.

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