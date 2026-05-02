Η Σάρον Στόουν πόζαρε στα 68 της με μπικίνι, χωρίς φίλτρο και «έβαλε» τα γυαλιά στους followers της

Η Σάρον Στόουν υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα «sex symbols» της δεκαετίας του ’90 και στα 68 της αποδεικνύει ότι το sexiness δεν έχει ηλικία, αφού μέχρι σήμερα καταφέρνει να μαγνητίζει τα βλέμματα.

Η Χολιγουντιανή ηθοποιός δημοσίευσε την Παρασκευή 1 Μαΐου μια φωτογραφία της δίπλα στην πισίνα, φορώντας ένα string μπικίνι βάζοντας τα γυλιά στους followers της, οι οποίοι κατέκλυσαν την ανάρτηση με αποθεωτικά σχόλια.

Με παιχνιδιάρικη διάθεση, η Στόουν κάλυψε τα μάτια της με φύλλα από ένα κλαδάκι και συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λεζάντα: «Το καλοκαίρι είναι προ των πυλών! Καλό Παρασκευή, αγαπημένοι μου».

«Έμεινα άφωνος», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Η βασίλισσα “σαρώνει”».

Κάποιος τρίτος πρόσθεσε: «Είσαι απίστευτα εντυπωσιακή».

Πολλοί θαυμαστές στάθηκαν στο γεγονός ότι η φωτογραφία δεν φαίνεται να έχει υποστεί επεξεργασία, αντίθετα η ηθοποιός αγκαλιάζει το σώμα της όπως ακριβώς είναι — κάτι που εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό της.

«Ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ ευχαριστώ από καρδιάς… Σε θαυμάζουμε και, με την ταπεινότητά της, δημιουργεί έναν χώρο όπου μπορούμε κι εμείς να νιώσουμε άνετα με τον εαυτό μας», έγραψε ένας follower.

Άλλοι επικεντρώθηκαν στη διαχρονική της λάμψη γράφοντας: «Τόσο νεανική όσο πάντα» και «Είναι για πάντα νέα!».

