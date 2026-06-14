Θεσσαλονίκη: Πορεία για τα 3 χρόνια από το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε πορεία για τα τρία χρόνια από το ναυάγιο της Πύλου, που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες πρόσφυγες και μετανάστες

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Πορεία για τα 3 χρόνια από το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο
ΕΛΛΑΔΑ
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Πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν σήμερα (14/06) μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και συλλογικοτήτων, με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από το ναυάγιο της Πύλου. Η κινητοποίηση ξεκίνησε με συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ, στο σημείο υπήρχε διακριτική παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, οι διοργανωτές εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται στο ναυάγιο της 14ης Ιουνίου 2023, όταν αλιευτικό σκάφος που μετέφερε πρόσφυγες και μετανάστες βυθίστηκε ανοιχτά της Πύλου, με δεκάδες νεκρούς, επιζώντες και αγνοούμενους.

Η ανακοίνωση:

«Στις 14 Ιούνη 2023 βυθίστηκε στα ανοιχτά της Πύλου ένα αλιευτικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από 700 πρόσφυγες και μετανάστες με σκοπό να περάσουν από τη Λιβύη στην Ιταλία.

Από το ναυάγιο επέζησαν 104 ενώ 80 ανασύρθηκαν νεκροί. Ο τεράστιος αριθμός των αγνοουμένων σε συνδυασμό με τους νεκρούς μετανάστες αποκαλύπτει το μέγεθος της εγκληματικής διαχείρισης του συμβάντος από το ελληνικό κράτος, με δεδομένο ότι οι ελληνικές Αρχές είχαν ειδοποιηθεί αρκετές ώρες πριν για τον κίνδυνο, στον οποίο βρίσκονταν οι επιβαίνοντες του σκάφους αλλά και από το γεγονός ότι μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών που επέζησαν από το ναυάγιο αναφέρουν πως το Λιμενικό επιχείρησε να ρυμουλκήσει το σκάφος για να το απομακρύνει από την χωρική αρμοδιότητα διάσωσης του ελληνικού κράτους, με αποτέλεσμα αυτό να βυθιστεί και η πλειοψηφία των επιβαινόντων να μην προλάβει να βγει από τα χαμηλότερα επίπεδα του σκάφους, όπως πολλές μητέρες με τα παιδιά τους.

Παρ’ όλες τις μαρτυρίες, το κράτος θα συλλάβει 9 από τους επιζώντες και θα τους προφυλακίσει με ένα σαθρό κατηγορητήριο, βασισμένο σε ελλειπή στοιχεία. Οι μαρτυρίες των επιζώντων, που καταλογίζουν τις ευθύνες για το ναυάγιο στις Λιμενικές Αρχές, δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ στη δικογραφία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το λιμενικό πήρε τις καταθέσεις των 9 επιζώντων θα αμφισβητηθούν από τους συνηγόρους τους. Οι επικοινωνίες, επίσημες και ανεπίσημες, μεταξύ υπηρεσιών, κυβερνήτη και θαλάμου επιχειρήσεων δεν θα καταγραφούν στη δικογραφία και στην ουσία θα εξαφανιστούν.

Παρά τις προσπάθειες, όμως, του κράτους να μετακυλήσει τις δικές του ευθύνες για το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου στους ίδιους τους επιβαίνοντες και να συγκαλύψει τη δολοφονική του δράση, βρίσκοντας ενόχους ανάμεσα στους κατατρεγμένους και τους απόκληρους, οι 9 επιζώντες και κατηγορούμενοι μετανάστες θα αθωωθούν το Μάη του 2024».

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