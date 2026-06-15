Πακιστάν: Στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία η υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν

Snapshot Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα πραγματοποιηθεί στις Ιουνίου στην Ελβετία.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στον άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ ευχαρίστησε τις ΗΠΑ, το Ιράν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία για τη συμβολή τους στη συμφωνία.

Προγραμματίζονται συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα για την προετοιμασία των τεχνικών συνομιλιών και της επίσημης υπογραφής. Snapshot powered by AI

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Σαρίφ ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν ανακοινώσει τον «άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός ευχαρίστησε τις ΗΠΑ και το Ιράν για τη στάση τους, καθώς και το Κατάρ για τη συμβολή του στην επίτευξη της συμφωνίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία, τις οποίες ευχαρίστησε για τη συμβολή τους στις διαπραγματεύσεις.

Όπως πρόσθεσε, μέσα στην εβδομάδα θα ακολουθήσει σειρά συναντήσεων, ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για τις τεχνικές συνομιλίες και την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας.