Ιράν: Σε ορίζοντα 60 ημερών οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Snapshot Οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αναμένεται να διεξαχθούν εντός 60 ημερών.

Οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν μόλις η Τεχεράνη επιβεβαιώσει την τήρηση των αμερικανικών δεσμεύσεων για τερματισμό εχθροπραξιών, άρση αποκλεισμού και αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί επίσημη τελετή όπου οι αντιπροσωπείες θα καθορίσουν το πλαίσιο και τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Το σχέδιο μνημονίου κατανόησης περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές θέσεις του Ιράν και θα δημοσιοποιηθεί μετά την τελετή.

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται πλήρως τις ΗΠΑ και θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των δεσμεύσεών τους. Snapshot powered by AI

Σε διάστημα 60 ημερών αναμένεται να διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim, οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν αφού η ιρανική πλευρά επιβεβαιώσει ότι οι ΗΠΑ έχουν εφαρμόσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Σε αυτές περιλαμβάνονται ο τερματισμός των εχθροπραξιών, η άρση του αποκλεισμού και η αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Την Παρασκευή, ημέρα κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η επίσημη τελετή, οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών θα συναντηθούν για να καθορίσουν το πλαίσιο και τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων που θα ακολουθήσουν.

Ο Γκαριμπαμπαντί ανέφερε ακόμη ότι η ιρανική πλευρά έχει συμπεριλάβει στο σχέδιο του μνημονίου κατανόησης όλες τις «σημαντικές θέσεις» της. Το κείμενο αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα μετά την επίσημη τελετή της Παρασκευής.

«Το μνημόνιο κατανόησης δεν σημαίνει ότι εμπιστευόμαστε τον εχθρό», δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα παρακολουθεί την εφαρμογή των αμερικανικών δεσμεύσεων.