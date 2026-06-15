Αθήνα: Μεγάλη φωτιά σε καταστήματα κοντά στην Ομόνοια – Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Newsbomb

Αθήνα: Μεγάλη φωτιά σε καταστήματα κοντά στην Ομόνοια – Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πυρκαγιά ξέσπασε σε κτιριακό συγκρότημα με εμπορικά καταστήματα κοντά στην πλατεία Ομονοίας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους.
  • Στο σημείο επιχειρούν 17 πυροσβέστες με πέντε υδροφόρα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
  • Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και διακόψει την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους για την διευκόλυνση της κατάσβεσης.
  • Αστυνομικοί ελέγχουν γειτονικά ακίνητα για τον εντοπισμό και την ασφαλή απομάκρυνση ενοίκων ή εργαζομένων που κινδυνεύουν από τους πυκνούς καπνούς.
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Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 15/6) σε κτιριακό συγκρότημα με εμπορικά καταστήματα, κοντά στην πλατεία Ομονοίας.

Συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, με την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 17 πυροσβέστες με πέντε πυροσβεστικά οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και έχει διακόψει την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης.

Παράλληλα, αστυνομικοί πραγματοποιούν ελέγχους σε γειτονικά ακίνητα, ώστε να εντοπιστούν και να απομακρυνθούν με ασφάλεια τυχόν ένοικοι ή εργαζόμενοι που μπορεί να κινδυνεύουν από τους πυκνούς καπνούς.

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