Σεισμός 3,2 Ρίχτερ βόρεια της Κρήτης

Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Γιάννης Φιλιππάκος

Χάρτης σεισμού
Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
EMSC
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  • Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε υποθαλάσσια περιοχή βόρεια της Κρήτης.
  • Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών τοποθετεί το επίκεντρο 18 χλμ. βορειοανατολικά των Σισών Ρεθύμνου με εστιακό βάθος 93,5 χλμ.
  • Το Ευρωπαϊκό
  • Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) εκτιμά το επίκεντρο στα 25 χλμ. βορειοδυτικά του Ηρακλείου με εστιακό βάθος 93 χλμ.
  • Ο σεισμός χαρακτηρίζεται ως ασθενής και δεν αναφέρονται ζημιές ή τραυματισμοί.
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Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/6), στις 02:37, σε υποθαλάσσια περιοχή του Βόρεια Κρητικού Πελάγους.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 93,5 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 18 χλμ. βορειοανατολικά των Σισών Ρεθύμνου.

3,2 Ρίχτερ από το EMSC

Η αναθεωρημένη εκτίμηση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 93 χλμ., και επίκεντρο τα 25 χλμ. βορειοδυτικά του Ηρακλείου.

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