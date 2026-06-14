Πώς να καθαρίσετε μόνοι σας το κλιματιστικό

Snapshot Ο βασικός καθαρισμός της εσωτερικής μονάδας του κλιματιστικού μπορεί να γίνει εύκολα από τον χρήστη, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα.

Η ασφάλεια είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα, με αποσύνδεση του κλιματιστικού από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό.

Ο καθαρισμός των φίλτρων περιλαμβάνει την αφαίρεση, πλύσιμο με χλιαρό νερό και σαπούνι, και πλήρες στέγνωμα σε σκιερό μέρος.

Το στοιχείο (ψύκτρες) καθαρίζεται με ηλεκτρική σκούπα και απλώνεται ειδικό καθαριστικό ή μείγμα λευκού ξυδιού και νερού, χωρίς ξέπλυμα.

Επαγγελματική συντήρηση απαιτείται όταν υπάρχουν έντονη δυσοσμία, μειωμένη απόδοση, διαρροές νερού ή αν δεν έχει γίνει καθαρισμός πάνω από δύο χρόνια. Snapshot powered by AI

Ο καθαρισμός του κλιματιστικού τώρα που ξεκινούν οι ζέστες, είναι απαραίτητος, καθώς εξασφαλίζει καθαρό αέρα χωρίς βακτήρια, βελτιώνει την απόδοση του μηχανήματος και μειώνει την κατανάλωση ρεύματος.

Η διαδικασία για τον βασικό καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας είναι απλή και μπορείτε να τη κάνετε μόνοι σας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: Καθαρισμός των φίλτρων

Τα φίλτρα συγκρατούν τη σκόνη και πρέπει να καθαρίζονται τακτικά.

Ανοίξτε το κάλυμμα: Πιάστε το μπροστινό πλαστικό καπάκι της εσωτερικής μονάδας από τις άκρες και ανασηκώστε το προς τα πάνω μέχρι να «κουμπώσει» ανοιχτό. Αφαιρέστε τα φίλτρα: Θα δείτε δύο μεγάλα πλέγματα (φίλτρα). Σπρώξτε τα ελαφρώς προς τα πάνω για να απασφαλίσουν και τραβήξτε τα απαλά προς τα έξω και κάτω. Πλύσιμο: Τινάξτε τα ελαφρώς στο μπαλκόνι και μετά πλύντε τα στην μπανιέρα ή τον νιπτήρα με κρύο ή χλιαρό νερό και λίγο υγρό πιάτων ή απλό σαπούνι. Αποφύγετε το καυτό νερό γιατί μπορεί να παραμορφώσει το πλαστικό. Στέγνωμα: Αφήστε τα φίλτρα να στεγνώσουν πλήρως σε σκιερό μέρος. Μην τα βάλετε στον ήλιο και μην χρησιμοποιήσετε πιστολάκι μαλλιών.

Βήμα 2: Καθαρισμός του στοιχείου (Ψύκτρες)

Πίσω από τα φίλτρα υπάρχουν οι μεταλλικές λεπτές ψύκτρες (το στοιχείο).

Απομάκρυνση σκόνης: Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα (αν έχει εξάρτημα με βουρτσάκι) για να ρουφήξετε τη σκόνη από το στοιχείο, κάνοντας πολύ απαλές κινήσεις από πάνω προς τα κάτω για να μην στραβώσουν τα μεταλλικά ελάσματα. Απολύμανση: Ψεκάστε το στοιχείο με ένα ειδικό καθαριστικό σπρέι για κλιματιστικά (θα το βρείτε σε σούπερ μάρκετ ή καταστήματα με εργαλεία). Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μείγμα με λευκό ξύδι και νερό σε βαποριζατέρ. Σημείωση: Δεν χρειάζεται να ξεπλύνετε με νερό. Τα υγρά θα φύγουν μόνα τους από το σωληνάκι της αποχέτευσης όταν το κλιματιστικό δουλέψει στην ψύξη.

Βήμα 3: Καθαρισμός των πτερυγίων και του πλαστικού σκελετού

Με ένα νωπό πανί (μικροϊνών), καθαρίστε το εξωτερικό πλαστικό κάλυμμα, τις γρίλιες και τα πτερύγια που κατευθύνουν τον αέρα, καθώς εκεί μαζεύεται συχνά μαύρη σκόνη.

Βήμα 4: Συναρμολόγηση και δοκιμή

Αφού βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα έχουν στεγνώσει τελείως, τοποθετήστε τα ξανά στις υποδοχές τους μέχρι να ακούσετε το «κλικ». Κλείστε το μπροστινό πλαστικό κάλυμμα. Σηκώστε την ασφάλεια του ρεύματος / βάλτε το κλιματιστικό στην πρίζα. Ανάψτε το στην ψύξη και αφήστε το να λειτουργήσει για 10-15 λεπτά με ανοιχτά παράθυρα, ώστε να απομακρυνθούν τυχόν μυρωδιές από το καθαριστικό.

Πριν ακουμπήσετε το κλιματιστικό, βγάλτε το από την πρίζα ή κατεβάστε τη σχετική ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα. Δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου ρεύμα στη συσκευή κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.

Ο παραπάνω καθαρισμός είναι συντήρηση ρουτίνας. Αν το κλιματιστικό σας βγάζει έντονη δυσοσμία, δεν αποδίδει καθόλου στην ψύξη, στάζει νερά εσωτερικά ή δεν έχει γίνει επαγγελματική συντήρηση για πάνω από 2 χρόνια, θα πρέπει να καλέσετε αδειούχο ψυκτικό. Εκείνος θα καθαρίσει τον εσωτερικό ανεμιστήρα (κύλινδρο), την εξωτερική μονάδα και θα ελέγξει την πίεση του ψυκτικού υγρού (φρέον).

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