Απόδραση στην Κύθνο: Τι να κάνετε στο νησί της χαλάρωσης

Ένα νησί που συνδυάζει την αυθεντική κυκλαδίτικη ομορφιά με τη χαλάρωση, μακριά από τον μαζικό τουρισμό

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Απόδραση στην Κύθνο: Τι να κάνετε στο νησί της χαλάρωσης
TRAVEL
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  • Η Κύθνος είναι ένας ήσυχος κυκλαδίτικος προορισμός με αυθεντική ομορφιά.
  • Οι βασικοί οικισμοί για διαμονή είναι ο Μέριχας, η Χώρα (Μεσσαριά) και η Δρυοπίδα, καθένας με ξεχωριστά χαρακτηριστικά και παροχές.
  • Οι πιο γνωστές παραλίες περιλαμβάνουν την Κολώνα, τις οικογενειακές Αγ. Στέφανο και Απόγιουσι, την ήσυχη Αγ. Σώστη και τις δημοφιλείς Φυκιόδα και Επισκοπή.
  • Αξιοθέατα που ξεχωρίζουν είναι το Σπήλαιο Καταφύκι, οι ιαματικές πηγές στα Λουτρά και το μεσαιωνικό Κάστρο της Ωριάς.
  • Η τοπική κουζίνα περιλαμβάνει παραδοσιακά πιάτα όπως το σφουγγάτο, τα ταλαγάνια, τις μαραθοτηγανίτες και ντόπια κρέατα και ψάρια.
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Η Κύθνος είναι το νησί που συνδυάζει την αυθεντική κυκλαδίτικη ομορφιά με τη χαλάρωση, μακριά από τον μαζικό τουρισμό. Απέχει μόλις 1,5 με 3 ώρες από τα λιμάνια του Λαυρίου και του Πειραιά, γεγονός που την καθιστά ιδανικό προορισμό είτε για τριήμερο είτε για πολυήμερες διακοπές.

Ακολουθεί ένας πλήρης οδηγός για να ανακαλύψετε τα καλύτερα σημεία του νησιού.

Πού να μείνετε: Οι βασικοί οικισμοί

Μέριχα: Το λιμάνι του νησιού. Εδώ θα βρείτε τα πάντα: ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβέρνες πάνω στο κύμα, καφετέριες, σούπερ μάρκετ και τουριστικά καταστήματα. Είναι ζωντανό και βολικό για τις μετακινήσεις σας.

Χώρα (Μεσσαριά): Η πρωτεύουσα του νησιού, χτισμένη αμφιθεατρικά. Πεντακάθαρα ασβεστωμένα δροκάκια, λουλουδιασμένες αυλές, παραδοσιακές καφετέριες και γραφικά εκκλησάκια συνθέτουν το τέλειο σκηνικό για απογευματινές βόλτες.

Δρυοπίδα: Το άλλο μεγάλο κεφαλοχώρι του νησιού, κρυμμένο στην ενδοχώρα ώστε να μην το βλέπουν οι πειρατές παλιά. Έχει μοναδική αρχιτεκτονική με κεραμοσκεπές (σπάνιο για τις Κυκλάδες) και στενά σοκάκια.

Οι καλύτερες παραλίες

Η Κύθνος φημίζεται για τις δεκάδες παραλίες της, καθεμία με τη δική της προσωπικότητα:

Κολώνα: Η πιο διάσημη παραλία του νησιού και μία από τις ωραιότερες των Κυκλάδων. Πρόκειται για μια λωρίδα χρυσής αμμουδιάς που χωρίζει τη θάλασσα στα δύο, ενώνοντας την Κύθνο με το μικρό νησάκι του Αγίου Λουκά. Προσφέρει θάλασσα και από τις δύο πλευρές!

Αγ. Στέφανος & Απόγιουσις: Οικογενειακές παραλίες με εύκολη πρόσβαση και όμορφα νερά.

Αγ. Σώστης: Μια ήσυχη, απομονωμένη παραλία με βότσαλο και άμμο, ιδανική για όσους αναζητούν ηρεμία, κάτω από το ομώνυμο ξωκλήσι.

Φυκιόδα & Επισκοπή: Δημοφιλείς επιλογές με αμμουδιά και ρηχά νερά, ιδανικές για οικογένειες και χαλάρωση.

Αξιοθέατα που αξίζει να επισκεφθείτε

Το Σπήλαιο Καταφύκι: Βρίσκεται στη Δρυοπίδα και είναι ένα από τα μεγαλύτερα σπήλαια στην Ελλάδα, με εντυπωσιακούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Παλιότερα λειτουργούσε ως καταφύγιο και ορυχείο.

Οι Ιαματικές Πηγές: Στον οικισμό των Λουτρών, μπορείτε να απολαύσετε τις γνωστές θερμές πηγές του νησιού, οι οποίες είναι γνωστές από την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες.

Το Κάστρο της Ωριάς: Η μεσαιωνική πρωτεύουσα του νησιού, χτισμένη σε απόκρημνο λόφο, ιδανική για τους λάτρεις της πεζοπορίας και της ιστορίας (με πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα).

Γαστρονομία: Τι να δοκιμάσετε

Η κυθνιακή κουζίνα είναι απλή, σπιτική και γεμάτη αρώματα. Στις παραδοσιακές ταβέρνες αναζητήστε:

Σφουγγάτο: Τοπική τυρόπιτα χωρίς φύλλο, φτιαγμένη με ξινομυζήθρα και αυγά.

Θερμιώτικα ταλαγάνια και τυροκομικά: Τοπικά τυριά εξαιρετικής ποιότητας.

Μαραθοτηγανίτες: Τραγανές πίτες με φρέσκο μάραθο.

Ντόπια κρέατα και ψητά: Εξαιρετικό κατσίκι και αρνί, καθώς και φρέσκο ψάρι στα λιμανάκια.

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