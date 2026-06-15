Τι προβλέπει η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα

Λίγες λεπτομέρειες έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές για τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν. Οι ανακοινώσεις Τραμπ και Σαρίφ περιλαμβάνουν τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τι προβλέπει η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα
Pool Reuters / AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η συμφωνία ΗΠΑ
  • Ιράν προβλέπει τον άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.
  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και θα επιτραπεί η διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς τέλη.
  • Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας προγραμματίστηκε για τις 19 Ιουνίου στην Ελβετία, με προπαρασκευαστικές συναντήσεις να λαμβάνουν χώρα πριν από αυτήν.
  • Το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία είχαν ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν.
  • Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη λεπτομέρειες για τους όρους εφαρμογής και τον έλεγχο των δεσμεύσεων της συμφωνίας.
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Περιορισμένες παραμένουν οι πληροφορίες για το περιεχόμενο της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά προέρχονται κυρίως από τις αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν συμφωνήσει στον άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται και ο Λίβανος, ο οποίος αποτελούσε ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας, καθώς το Ισραήλ ζητούσε να μη συμπεριληφθεί σε μια συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Η επίσημη τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Μέχρι τότε θα πραγματοποιηθεί σειρά συναντήσεων, με στόχο να προετοιμαστεί το έδαφος για τις τεχνικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ θα επαναληφθεί χωρίς την επιβολή τελών. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας φέρονται να διαδραμάτισαν το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία, τις οποίες ευχαρίστησε δημόσια ο Πακιστανός πρωθυπουργός.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους της συμφωνίας ή για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν και θα ελεγχθούν οι δεσμεύσεις των δύο πλευρών.

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