Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Νέο ντοκιμαντέρ με άγνωστες ηχογραφήσεις - Πότε κάνει πρεμιέρα

Snapshot Η νέα τριμερής σειρά «Diana: The Unheard Truth» βασίζεται σε περίπου πέντε ώρες ακυκλοφόρητων ηχογραφήσεων της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Το υλικό περιλαμβάνει προσωπικές εξομολογήσεις από το 1991, καταγεγραμμένες από τον Δρ. Τζέιμς Κόλθαρστ.

Η docuseries αναδεικνύει άγνωστες πτυχές της ζωής της Νταϊάνα μέσα στη βασιλική οικογένεια και τις σχέσεις της.

Συμμετέχουν άτομα από το στενό περιβάλλον της που προσφέρουν νέες μαρτυρίες για την ιστορία της. Snapshot powered by AI

Μια νέα τριμερής σειρά για την πριγκίπισσα Νταϊάνα ετοιμάζεται, βασισμένη σε περίπου πέντε ώρες ακυκλοφόρητων ηχητικών ντοκουμέντων που παρουσιάζονται για πρώτη φορά.

Η docuseries με τίτλο «Diana: The Unheard Truth» θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Αυγούστου 2027, με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατό της, και υπόσχεται να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της ζωής της.

Το υλικό περιλαμβάνει προσωπικές εξομολογήσεις της Νταϊάνα από το 1991, που είχαν καταγραφεί από τον στενό της φίλο Δρ. Τζέιμς Κόλθαρστ και αργότερα χρησιμοποιήθηκαν στη διάσημη βιογραφία του Andrew Morton.

Η σειρά εστιάζει στη ζωή της μέσα στη βασιλική οικογένεια, τις σχέσεις της και τις σκέψεις της για το μέλλον, ενώ συμμετέχουν πρόσωπα από το στενό της περιβάλλον που φωτίζουν διαφορετικές πλευρές της ιστορίας της.

Princess Diana Docuseries Built on Five Hours of Unheard Tapes Set for 2027 https://t.co/tu5BZky5Sb — Variety (@Variety) April 30, 2026

