Συγκινεί ο πρίγκιπας Χάρι για τον θάνατο της μητέρας του: «Έθαψα το κεφάλι μου στην άμμο για χρόνια»

Ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε ανοιχτά για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, αποκαλύπτοντας ότι ένιωσε «χαμένος, προδομένος και εντελώς ανήμπορος» σε διάφορες περιόδους της ζωής του.

Μιλώντας σε ηγετικό συνέδριο στην Μελβούρνη, ο δούκας του Σάσεξ αναφέρθηκε στο πένθος που βίωσε με την απώλεια της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα αλλά και στην πίεση να δείχνει ότι όλα είναι καλά — ακόμη κι όταν δεν ήταν.

«Δεν ήθελα αυτόν τον ρόλο»

Ο Χάρι αποκάλυψε ότι μετά τον θάνατο της μητέρας του, όταν ήταν μόλις 12 ετών, σκέφτηκε να εγκαταλείψει τη βασιλική ζωή.

Μιλώντας στον Brendan Nelson μετά την ομιλία του στο InterEdge Summit, ανέφερε: «Μετά τον θάνατο της μητέρας μου, λίγο πριν κλείσω τα 13, έλεγα: "Δεν θέλω αυτόν τον ρόλο — δεν μου αρέσει το πού οδηγεί”».

«Σκότωσε τη μητέρα μου και ήμουν κάθετα αντίθετος. Έθαψα το κεφάλι μου στην άμμο για χρόνια και χρόνια», πρόσθεσε.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο πρίγκιπας Χάρι / AP

Απευθυνόμενος στο κοινό του συνεδρίου, ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου III παραδέχτηκε ότι ακόμη και σήμερα παλεύει με τις ίδιες εσωτερικές συγκρούσεις.

«Όταν με κάλεσαν να μιλήσω, δεν ήξερα αν περίμεναν από εμένα να εμφανιστώ ως κάποιος που τα έχει όλα υπό έλεγχο ή ως κάποιος που, παρά την εικόνα, στην πραγματικότητα δεν τα έχει καθόλου υπό έλεγχο».

Ωστόσο, τόνισε ότι, παρότι οι εμπειρίες του μπορεί να είναι ασυνήθιστες, τα συναισθήματα που τις συνοδεύουν είναι κοινά για όλους.

Η απώλεια και η πίεση της δημοσιότητας

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, μίλησε για το πόσο αποσταθεροποιητική μπορεί να είναι η απώλεια — ειδικά όταν βιώνεται υπό το διαρκές βλέμμα των media. «Η απώλεια είναι αποπροσανατολιστική σε κάθε ηλικία», ανέφερε.

Και συνέχισε λέγοντας ότι: «η θλίψη δεν εξαφανίζεται επειδή την αγνοούμε».

Όπως εξήγησε, το να βιώνει αυτό το πένθος ως παιδί, «μέσα σε μια γυάλα» και υπό συνεχή παρακολούθηση, έκανε την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη. «Χωρίς σκοπό, μπορεί να σε διαλύσει», κατέληξε.

Η ομιλία του πρίγκιπας Χάρι αποτέλεσε μια από τις πιο προσωπικές και ειλικρινείς τοποθετήσεις του μέχρι σήμερα, φωτίζοντας την ανθρώπινη πλευρά πίσω από τον τίτλο και τη δημόσια εικόνα.

Μέσα από τα λόγια του, έγινε σαφές ότι, παρά τη διαφορετική του πορεία, τα συναισθήματα απώλειας, πίεσης και αναζήτησης νοήματος παραμένουν βαθιά ανθρώπινα — και κοινά για όλους.

