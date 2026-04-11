Αγωγή στον πρίγκιπα Χάρι από τον φιλανθρωπικό οργανισμό που ίδρυσε για τη μητέρα του Νταϊάνα

Ως αρχιτέκτνονα αρνητικής εκστρατείας στα μέσα ενημέρωσης

Δέσποινα Σοφιανίδου

Αγωγή στον πρίγκιπα Χάρι από τον φιλανθρωπικό οργανισμό που ίδρυσε για τη μητέρα του Νταϊάνα

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου με ημερομηνία Κυριακή 7 Μαΐου 1995, η πριγκίπισσα Νταϊάνα προσφέρει στον γιο της, τον πρίγκιπα Χάρι, λίγο νερό κατά τη διάρκεια μιας τελετής υπό τον ανοιχτό ουρανό για τον εορτασμό της 50ής επετείου της Ημέρας της Νίκης στην Ευρώπη (VE Day), που σηματοδότησε το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, στο Χάιντ Παρκ του Λονδίνου. Η Νταϊάνα υιοθέτησε το στυλ της Τζάκι Κένεντι Ωνάση σ για την εμφάνισή της την Ημέρα της Νίκης στην Ευρώπη το 1995, φορώντας ένα ανοιχτό μπλε καπέλο τύπου «pillbox» και ένα ταιριαστό ταγέρ

AP/Jacqueline Arzt
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η φιλανθρωπική οργάνωση Sentebale κατέθεσε αγωγή δυσφήμισης κατά του πρίγκιπα Χάρι και του Μαρκ Ντάιερ για συντονισμένη αρνητική εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης που ζημίωσε τη φήμη και τη λειτουργία της οργάνωσης.
  • Η Sentebale χρηματοδοτεί νομικά την αγωγή με εξωτερική χρηματοδότηση και δεν χρησιμοποιεί φιλανθρωπικά κεφάλαια.
  • Ο πρίγκιπας Χάρι και ο Μαρκ Ντάιερ αρνήθηκαν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της αγωγής.
  • Ο Χάρι και ο συνιδρυτής της Sentebale, πρίγκιπας Σέισιο, παραιτήθηκαν από τα καθήκοντά τους τον Μάρτιο του 2025 λόγω ανεπανόρθωτων διαφορών με το διοικητικό συμβούλιο.
  • Η Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου δεν βρήκε στοιχεία για συστηματικό εκφοβισμό στην Sentebale, αλλά επεσήμανε έλλειψη σαφήνειας στη δομή και κριτική για τη δημόσια εκτύλιξη της εσωτερικής διαμάχης.
Snapshot powered by AI

Σε νέους μπελάδες ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος αντιμετωπίζει αγωγή από τον φιλανθρωπικό οργανισμό που συνίδρυσε πριν από 20 χρόνια στη μνήμη της μητέρας του, της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Ένα δικαστικό έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή δείχνει ότι η φιλανθρωπική οργάνωση Sentebale, η οποία παρέχει υποστήριξη σε νέους στο Λεσότο και τη Μποτσουάνα που ζουν με τον ιό HIV, κατέθεσε τον Μάρτιο αγωγή για δυσφήμιση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου εναντίον του Χάρι και του στενού του φίλου, Μαρκ Ντάιερ.

Prince Harry,Meghan Markle

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ / AP

Η Sentebale επιβεβαίωσε τη νομική ενέργεια σε δήλωση που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της την Παρασκευή, αναφέροντας: «Η Sentebale έχει κινήσει νομικές διαδικασίες στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας».

«Ο φιλανθρωπικός οργανισμός ζητά την παρέμβαση, την προστασία και την αποκατάσταση του δικαστηρίου μετά από μια συντονισμένη αρνητική εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης που διεξάγεται από τις 25 Μαρτίου 2025 και η οποία έχει προκαλέσει διαταραχή στη λειτουργία και βλάβη στη φήμη του φιλανθρωπικού οργανισμού, της ηγεσίας του και των στρατηγικών εταίρων του», συνέχιζε, εν μέρει, η δήλωση.

«Η αγωγή έχει ασκηθεί κατά του Πρίγκιπα Χάρι και του Μαρκ Ντάιερ, οι οποίοι, σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία, είναι οι αρχιτέκτονες αυτής της αρνητικής εκστρατείας στα μέσα ενημέρωσης, η οποία είχε σημαντική ιογενή επίδραση και προκάλεσε μια επίθεση διαδικτυακού εκφοβισμού εναντίον του φιλανθρωπικού ιδρύματος και της ηγεσίας του».

Η Sentebale πρόσθεσε στη δήλωσή της ότι ο οργανισμός χρησιμοποιεί «εξωτερική χρηματοδότηση» για τη νομική δράση.

«Η φιλανθρωπική οργάνωση δεν πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τους πόρους της για να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει τη ζημιά που έχει προκαλέσει αυτή η αρνητική εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης στις δραστηριότητές της και στις συνεργασίες της. Αυτό πρέπει να σταματήσει», συνέχιζε η δήλωση. «Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Εκτελεστικός Διευθυντής έχουν αναλάβει αυτή τη νομική δράση για να εξασφαλίσουν αυτή την προστασία. Το κόστος αυτής της δράσης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από εξωτερική χρηματοδότηση και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί φιλανθρωπικά κεφάλαια».

Σε απάντηση στην αγωγή, ένας εκπρόσωπος του Χάρι και του Ντάιερ δήλωσε την Παρασκευή σε ανακοίνωση προς το ABC News ότι οι δύο «απορρίπτουν κατηγορηματικά» τους ισχυρισμούς της.

Ο Χάρι, γιος του Βασιλιά Καρόλου Γ', συνίδρυσε το Sentebale με τον Πρίγκιπα Σέσιο του Λεσότο, αφού πέρασε το έτος διακοπής των σπουδών του στη χώρα το 2004.

Prince Harry, Mutsu Potsane

Ο πρίγκιπας Χάρι της Βρετανίας με τον παλιό του φίλο Μούτσου Ποτσάνε, 6 ετών, επιθεωρούν τη ροδακινιά (αριστερά) που φύτεψαν στους κήπους του παιδικού ιδρύματος Mants'ase τον Μάρτιο του 2004, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο Λεσότο, τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2006. Ο πρίγκιπας βρισκόταν στη χώρα για να εγκαινιάσει το νέο του φιλανθρωπικό ίδρυμα με την ονομασία «Sentebale», που σημαίνει «μη με ξεχάσεις», στη μνήμη της μητέρας του, της πριγκίπισσας Νταϊάνα της Ουαλίας.

PA, WPA POOL//John Stillwell

Ο Χάρι έχει δηλώσει ότι η Sentebale, που σημαίνει «μην με ξεχάσεις» στα Σεσότο, την επίσημη γλώσσα του Λεσότο, προοριζόταν ως φόρος τιμής στη μακαρίτισσα μητέρα του Νταϊάνα, της οποίας το αγαπημένο λουλούδι ήταν το «μην με ξεχάσεις» και η οποία ήταν μία από τις πρώτες πρωτοπόρους στην αποστιγματοποίηση του HIV/AIDS.

Ο Χάρι και ο Σέισιο παραιτήθηκαν από τα καθήκοντά τους ως προστάτες της Sentebale τον Μάρτιο του 2025, περιγράφοντας τη σχέση μεταξύ της προέδρου της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης και των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως «ανεπανόρθωτη».

Παράλληλα με τις παραιτήσεις των συνιδρυτών, η πρόεδρος της Sentebale, Sophie Chandauka, κατηγόρησε το διοικητικό συμβούλιο για «κακή διακυβέρνηση» και «εκφοβισμό», ενώ η φιλανθρωπική οργάνωση επιβεβαίωσε την «αναδιάρθρωση» του διοικητικού της συμβουλίου.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο, η Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου —ο κυβερνητικός φορέας που ρυθμίζει τις εγγεγραμμένες φιλανθρωπικές οργανώσεις στην Αγγλία και την Ουαλία— δήλωσε ότι δεν βρήκε στοιχεία για «διαδεδομένο ή συστηματικό εκφοβισμό ή παρενόχληση» στο Sentebale.

Η επιτροπή πρόσθεσε ότι το Sentebale παρουσίαζε «έλλειψη σαφήνειας» στη δομή του, η οποία οδήγησε σε σύγχυση, και επέκρινε τη φιλανθρωπική οργάνωση για το γεγονός ότι επέτρεψε την εσωτερική της διαμάχη να «εκτυλιχθεί δημοσίως».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:20ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλο Σάββατο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς - Τα τελευταία δρομολόγια

08:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλο Σάββατο: Πότε γίνεται η Πρώτη Ανάσταση - Το μήνυμα και τα έθιμα

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Αγωγή στον πρίγκιπα Χάρι από τον φιλανθρωπικό οργανισμό που ίδρυσε για τη μητέρα του Νταϊάνα

07:55ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Cupra Raval με έως 226 ίππους, δυναμικό χαρακτήρα και κόμπακτ διαστάσεις

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Το νόημα πίσω από τα ελληνικά ονόματα που πρωταγωνιστούν σε αποστολές της NASA

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Όταν η ανθρωπότητα αντίκρυσε τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης για να δει στο βάθος τον... Άρη

07:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανάσταση και οβελίας με… φουλ της μπάλας: Όλη η πασχαλινή δράση του Σαββατοκύριακου

07:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι ηθοποιοί που ταυτίστηκαν με τους ρόλους της Βίβλου

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Ψήσιμο οβελία: Ο απόλυτος οδηγός για τη σούβλα - Πώς θα δέσετε και θα ψήσετε το αρνί

07:05ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλο Σάββατο: Η νηστεία δεν σταματάει με την Πρώτη Ανάσταση - Το συνηθισμένο λάθος

06:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο μετά το Πάσχα: Ποιες πρεμιέρες και παραστάσεις ξεχωρίζουν

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστή από ριάλιτι και μόντελινγκ η 26χρονη εγγονή του γνωστού πολιτικού που συνελήφθη με ναρκωτικά

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Έστειλαν οι Αμερικανοί στο Ιράν το υπερσύγχρονο stealth υποβρύχιο SSN-23 USS «Jimmy Carter»;

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα βρέξει σήμερα Μεγάλο Σάββατο - Η πρόγνωση της ΕΜΥ

06:18ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Η «ώρα της αλήθειας» φτάνει - Βανς και Γκαλιμπάφ στο Ισλαμαμπάντ για τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις - Παρακολουθεί ο πλανήτης

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βάζει μπρος» μετά το Πάσχα ο Τσίπρας - Οι προετοιμασίες, τα σενάρια και τα πρόσωπα

06:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ συγχαίρει το πλήρωμα του Άρτεμις 2 και θέτει ως στόχο τον Άρη

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Απριλίου: Το Μεγάλο Σάββατο - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Απριλίου

04:52ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ εγκρίνει την ανέγερση άλλων 34 οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλο Σάββατο ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα θα κλείσουν μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστή από ριάλιτι και μόντελινγκ η 26χρονη εγγονή του γνωστού πολιτικού που συνελήφθη με ναρκωτικά

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα βρέξει σήμερα Μεγάλο Σάββατο - Η πρόγνωση της ΕΜΥ

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάσχα με... καλοκαιράκι και μετά ξανά βροχές και καταιγίδες - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

07:05ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλο Σάββατο: Η νηστεία δεν σταματάει με την Πρώτη Ανάσταση - Το συνηθισμένο λάθος

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

18:50LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Δημήτρης Καλλιβωκάς: «Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή»

01:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Artemis 2: Δείτε ζωντανά την επιστροφή των αστροναυτών στην Γη - Οι φόβοι για τη θερμική ασπίδα

03:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Artemis 2: Ολοκληρώθηκε το ταξίδι - Επέστρεψαν στην Γη οι αστροναύτες

11:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βάζει μπρος» μετά το Πάσχα ο Τσίπρας - Οι προετοιμασίες, τα σενάρια και τα πρόσωπα

20:53LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ένα διαζύγιο φέρνει μεγάλες ανατροπές

06:18ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Η «ώρα της αλήθειας» φτάνει - Βανς και Γκαλιμπάφ στο Ισλαμαμπάντ για τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις - Παρακολουθεί ο πλανήτης

06:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο μετά το Πάσχα: Ποιες πρεμιέρες και παραστάσεις ξεχωρίζουν

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Έστειλαν οι Αμερικανοί στο Ιράν το υπερσύγχρονο stealth υποβρύχιο SSN-23 USS «Jimmy Carter»;

09:16ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε»: Αυτός θα είναι ο καιρός του Πάσχα - Πού θα βρέχει

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλο Σάββατο με συννεφιά, βροχές και χιόνια στα ορεινά

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: 17χρονη πέθανε λόγω «διόγκωσης της καρδιάς» που προκλήθηκε από «μεγάλες ποσότητες καφεΐνης» από ενεργειακό ποτό

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Aλλάζουν από σήμερα τα ταξίδια εντός Ευρώπης: Δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ