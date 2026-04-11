Αγωγή στον πρίγκιπα Χάρι από τον φιλανθρωπικό οργανισμό που ίδρυσε για τη μητέρα του Νταϊάνα

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου με ημερομηνία Κυριακή 7 Μαΐου 1995, η πριγκίπισσα Νταϊάνα προσφέρει στον γιο της, τον πρίγκιπα Χάρι, λίγο νερό κατά τη διάρκεια μιας τελετής υπό τον ανοιχτό ουρανό για τον εορτασμό της 50ής επετείου της Ημέρας της Νίκης στην Ευρώπη (VE Day), που σηματοδότησε το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, στο Χάιντ Παρκ του Λονδίνου. Η Νταϊάνα υιοθέτησε το στυλ της Τζάκι Κένεντι Ωνάση σ για την εμφάνισή της την Ημέρα της Νίκης στην Ευρώπη το 1995, φορώντας ένα ανοιχτό μπλε καπέλο τύπου «pillbox» και ένα ταιριαστό ταγέρ

Snapshot Η φιλανθρωπική οργάνωση Sentebale κατέθεσε αγωγή δυσφήμισης κατά του πρίγκιπα Χάρι και του Μαρκ Ντάιερ για συντονισμένη αρνητική εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης που ζημίωσε τη φήμη και τη λειτουργία της οργάνωσης.

Η Sentebale χρηματοδοτεί νομικά την αγωγή με εξωτερική χρηματοδότηση και δεν χρησιμοποιεί φιλανθρωπικά κεφάλαια.

Ο πρίγκιπας Χάρι και ο Μαρκ Ντάιερ αρνήθηκαν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της αγωγής.

Ο Χάρι και ο συνιδρυτής της Sentebale, πρίγκιπας Σέισιο, παραιτήθηκαν από τα καθήκοντά τους τον Μάρτιο του 2025 λόγω ανεπανόρθωτων διαφορών με το διοικητικό συμβούλιο.

Η Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου δεν βρήκε στοιχεία για συστηματικό εκφοβισμό στην Sentebale, αλλά επεσήμανε έλλειψη σαφήνειας στη δομή και κριτική για τη δημόσια εκτύλιξη της εσωτερικής διαμάχης.

Σε νέους μπελάδες ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος αντιμετωπίζει αγωγή από τον φιλανθρωπικό οργανισμό που συνίδρυσε πριν από 20 χρόνια στη μνήμη της μητέρας του, της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Ένα δικαστικό έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή δείχνει ότι η φιλανθρωπική οργάνωση Sentebale, η οποία παρέχει υποστήριξη σε νέους στο Λεσότο και τη Μποτσουάνα που ζουν με τον ιό HIV, κατέθεσε τον Μάρτιο αγωγή για δυσφήμιση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου εναντίον του Χάρι και του στενού του φίλου, Μαρκ Ντάιερ.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ / AP

Η Sentebale επιβεβαίωσε τη νομική ενέργεια σε δήλωση που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της την Παρασκευή, αναφέροντας: «Η Sentebale έχει κινήσει νομικές διαδικασίες στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας».

«Ο φιλανθρωπικός οργανισμός ζητά την παρέμβαση, την προστασία και την αποκατάσταση του δικαστηρίου μετά από μια συντονισμένη αρνητική εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης που διεξάγεται από τις 25 Μαρτίου 2025 και η οποία έχει προκαλέσει διαταραχή στη λειτουργία και βλάβη στη φήμη του φιλανθρωπικού οργανισμού, της ηγεσίας του και των στρατηγικών εταίρων του», συνέχιζε, εν μέρει, η δήλωση.

«Η αγωγή έχει ασκηθεί κατά του Πρίγκιπα Χάρι και του Μαρκ Ντάιερ, οι οποίοι, σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία, είναι οι αρχιτέκτονες αυτής της αρνητικής εκστρατείας στα μέσα ενημέρωσης, η οποία είχε σημαντική ιογενή επίδραση και προκάλεσε μια επίθεση διαδικτυακού εκφοβισμού εναντίον του φιλανθρωπικού ιδρύματος και της ηγεσίας του».

Η Sentebale πρόσθεσε στη δήλωσή της ότι ο οργανισμός χρησιμοποιεί «εξωτερική χρηματοδότηση» για τη νομική δράση.

«Η φιλανθρωπική οργάνωση δεν πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τους πόρους της για να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει τη ζημιά που έχει προκαλέσει αυτή η αρνητική εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης στις δραστηριότητές της και στις συνεργασίες της. Αυτό πρέπει να σταματήσει», συνέχιζε η δήλωση. «Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Εκτελεστικός Διευθυντής έχουν αναλάβει αυτή τη νομική δράση για να εξασφαλίσουν αυτή την προστασία. Το κόστος αυτής της δράσης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από εξωτερική χρηματοδότηση και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί φιλανθρωπικά κεφάλαια».

Σε απάντηση στην αγωγή, ένας εκπρόσωπος του Χάρι και του Ντάιερ δήλωσε την Παρασκευή σε ανακοίνωση προς το ABC News ότι οι δύο «απορρίπτουν κατηγορηματικά» τους ισχυρισμούς της.

Ο Χάρι, γιος του Βασιλιά Καρόλου Γ', συνίδρυσε το Sentebale με τον Πρίγκιπα Σέσιο του Λεσότο, αφού πέρασε το έτος διακοπής των σπουδών του στη χώρα το 2004.

Ο πρίγκιπας Χάρι της Βρετανίας με τον παλιό του φίλο Μούτσου Ποτσάνε, 6 ετών, επιθεωρούν τη ροδακινιά (αριστερά) που φύτεψαν στους κήπους του παιδικού ιδρύματος Mants'ase τον Μάρτιο του 2004, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο Λεσότο, τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2006. Ο πρίγκιπας βρισκόταν στη χώρα για να εγκαινιάσει το νέο του φιλανθρωπικό ίδρυμα με την ονομασία «Sentebale», που σημαίνει «μη με ξεχάσεις», στη μνήμη της μητέρας του, της πριγκίπισσας Νταϊάνα της Ουαλίας. PA, WPA POOL//John Stillwell

Ο Χάρι έχει δηλώσει ότι η Sentebale, που σημαίνει «μην με ξεχάσεις» στα Σεσότο, την επίσημη γλώσσα του Λεσότο, προοριζόταν ως φόρος τιμής στη μακαρίτισσα μητέρα του Νταϊάνα, της οποίας το αγαπημένο λουλούδι ήταν το «μην με ξεχάσεις» και η οποία ήταν μία από τις πρώτες πρωτοπόρους στην αποστιγματοποίηση του HIV/AIDS.

Ο Χάρι και ο Σέισιο παραιτήθηκαν από τα καθήκοντά τους ως προστάτες της Sentebale τον Μάρτιο του 2025, περιγράφοντας τη σχέση μεταξύ της προέδρου της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης και των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως «ανεπανόρθωτη».



Παράλληλα με τις παραιτήσεις των συνιδρυτών, η πρόεδρος της Sentebale, Sophie Chandauka, κατηγόρησε το διοικητικό συμβούλιο για «κακή διακυβέρνηση» και «εκφοβισμό», ενώ η φιλανθρωπική οργάνωση επιβεβαίωσε την «αναδιάρθρωση» του διοικητικού της συμβουλίου.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο, η Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου —ο κυβερνητικός φορέας που ρυθμίζει τις εγγεγραμμένες φιλανθρωπικές οργανώσεις στην Αγγλία και την Ουαλία— δήλωσε ότι δεν βρήκε στοιχεία για «διαδεδομένο ή συστηματικό εκφοβισμό ή παρενόχληση» στο Sentebale.

Η επιτροπή πρόσθεσε ότι το Sentebale παρουσίαζε «έλλειψη σαφήνειας» στη δομή του, η οποία οδήγησε σε σύγχυση, και επέκρινε τη φιλανθρωπική οργάνωση για το γεγονός ότι επέτρεψε την εσωτερική της διαμάχη να «εκτυλιχθεί δημοσίως».

