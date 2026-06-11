Έρευνα: Η παγκόσμια κατανάλωση αλκοόλ θα μειωθεί μέσα στην επόμενη δεκαετία

Η παγκόσμια κατανάλωση αλκοόλ πρόκειται να μειωθεί μέσα στην επόμενη δεκαετία παρά την πληθυσμιακή αύξηση και την αυξημένη ζήτηση στην Ινδία, η οποία αναμένεται να γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών παγκοσμίως μετά την Κίνα, σύμφωνα με νέα έρευνα της αγοράς IWSR.

Οι πωλήσεις στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών, συμπεριλαμβανομένης της Anheuser-Busch InBev, στην οποία ανήκουν οι μπύρες Corona και Stella Artois, έχουν περιοριστεί από το 2023, το ίδιο και οι αποτιμήσεις των μετοχών στο χρηματιστήριο.

Η έρευνα

Έπειτα από την εκρηκτική άνοδο που είχε σημειωθεί μετά την πανδημία, οι παρασκευαστές ποτών λένε ότι η αύξηση του κόστους διαβίωσης μαζί με τις αλλαγές στις συνήθειες των καταναλωτών, τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην υγεία και την αύξηση στις πωλήσεις των φαρμάκων για το αδυνάτισμα, που ενδεχομένως να έχουν επηρεάσει τα ποσοστά αυτών που πίνουν, είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση.

Στην πρώτη δεκαετή πρόβλεψή της που καλύπτει 160 αγορές, η IWSR δεν αναμένει τις ποσότητες του αλκοόλ που καταναλώνονται παγκοσμίως να σταματήσουν να μειώνονται πριν από το 2031.

Ακόμη και μέχρι το 2035, οι ποσότητες αυτές θα είναι κατά 1% μικρότερες από αυτές του περασμένου χρόνου παρά την αύξηση κατά 9% στον παγκόσμιο αριθμό των καταναλωτών αλκοόλ πάνω από το νόμιμο όριο ηλικίας, σύμφωνα με την έρευνα.

Τα αλκοολούχα ποτά, η μπύρα και το κρασί επίσης θα καταγράψουν μείωση στην κατανάλωσή τους μέχρι το 2035, σύμφωνα με την ίδια πρόβλεψη, καθώς νέα είδη ποτών, όπως τα συσκευασμένα κοκτέιλ, θα πάρουν τη θέση τους.

Η ζήτηση θα προέλθει από αγορές εκτός των μεγαλύτερων παραδοσιακών αγορών.

Που θα καταγραφούν οι μεγαλύτερες πτώσεις

Η πρόβλεψη της IWSR κάνει λόγο για μείωση μεγαλύτερη του 18% σε αλκοολούχα ποτά που θα καταναλωθούν μέχρι το 2035 στις μεγαλύτερες σχετικές αγορές -δηλαδή την Κίνα και τις ΗΠΑ, ενώ θα καταγραφεί πτώση και στην Γερμανία, την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Με αναμενόμενη αύξηση 38% την επόμενη δεκαετία η Ινδία θα καταλάβει τη θέση των ΗΠΑ ως η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά κατανάλωσης αλκοόλ παγκοσμίως μετά την Κίνα μέχρι το 2032. Άλλες χώρες με αυξανόμενη ζήτηση θα είναι το Μεξικό με 13%, το Βιετνάμ με 15% και η Κολομβία με 26% αύξηση στην κατανάλωση αλκοόλ.