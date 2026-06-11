Έβερεστ: Η απίστευτη περιπέτεια 57χρονου σέρπα, οποίος έφτασε ένα βήμα πριν το θάνατο

Ο 57χρονος εργαζόταν ως μάγειρας σε καταφύγιο και αναγκάστηκε να συνοδεύσει ορειβάτες σε υψόμετρο 8,800μ.

Ελένη Ευστρατίου

Έβερεστ: Η απίστευτη περιπέτεια 57χρονου σέρπα, οποίος έφτασε ένα βήμα πριν το θάνατο

AP Photo/Niranjan Shrestha

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο 57χρονος Sherpa Hillary Dawa, που εργαζόταν ως μάγειρας, ανέλαβε να συνοδεύσει ορειβάτες στο Έβερεστ λόγω προβλήματος υγείας άλλου οδηγού.
  • Καθώς η ομάδα προχωρούσε στα 7.500 μέτρα, ο Dawa έμεινε μόνος στο βουνό λόγω σοβαρών προβλημάτων με οξυγόνο και κρυοπαγήματα των υπολοίπων.
  • Ο Dawa επιβίωσε τρεις μέρες μόνος του κάτω από δύσκολες συνθήκες, ενώ η επιχείρηση διάσωσης καθυστέρησε λόγω κακών καιρικών συνθηκών.
  • Η εταιρεία Himalayan Traverse Adventure κατηγορείται για έλλειψη οργάνωσης και ακατάλληλη παροχή εξοπλισμού στους ορειβάτες και οδηγούς.
  • Ο Hillary Dawa μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας και αναρρώνει καλά μετά τη διάσωσή του.
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Το Έβερεστ προσελκύει κάθε χρόνο πολλούς ορειβάτες, οι οποίοι με τη βοήθεια εξειδικευμένων οδηγών που ανήκουν στην κοινότητα Sherpa (οδηγοί) του Νεπάλ και πληρώνοντας χιλιάδες δολάρια, καταφέρνουν να φτάσουν στις πιο ψηλές κορυφές των Ιμαλαΐων.

Δεν τα καταφέρνουν όμως όλοι. Πολλοί αφήνουν την τελευταία τους πνοή στη διαδρομή λόγω του κρύου και το χαμηλό οξυγόνο, για αυτό χρειάζονται πολύ προσεκτικά μέτρα ασφαλείας. Το BBC φέρνει στο φως μία ανησυχητική ιστορία που συνέβη πρόσφατα με έναν από τους έμπειρους ορειβάτες Sherpa να βρίσκεται κοντά στον θάνατο ύστερα από την εξαφάνισή του για έξι μέρες στο Έβερεστ.

Τέτοιου είδους ελλείψεις προκαλούν ανησυχία σχετικά με την οργάνωση και την ασφάλεια των ταξιδιωτών στα όρη των Ιμαλαΐων, καθώς και ερωτήματα για την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας των οδηγών.

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ΑP Photo/Niranjan Shrestha

AP

Από μάγειρας σε υψόμετρο 7.500μ.

Ο Hillary Dawa, ένας 57χρονος κάτοικος του Νεπάλ και μέλος της κοινότητας Sherpa, εργαζόταν για χρόνια ως ξεναγός στο βουνό, ωστόσο είχε αποσυρθεί λόγω ηλικίας. Τα τελευταία χρόνια δούλευε ως μάγειρας σε ένα καταφύγιο στο οποίο φιλοξενούνταν οι ορειβάτες που θα ανέβαιναν το βουνό.

Όταν δύο ορειβάτες, ένας Βρετανός και ένας Πολωνός, θέλησαν να ξεκινήσουν τη διαδρομή στα 8.800μ., ο Dawa βρέθηκε να αναλαμβάνει χρέη ξεναγού, καθώς ο ένας από τους επαγγελματίες που θα έκαναν την ορειβασία αντιμετώπιζε προβλήματα στην καρδιά. Η εταιρεία Himalayan Traverse Adventure, στην οποία εργαζόταν ο Dawa, του ανέθεσε να αναλάβει τους δύο ταξιδιώτες μαζί με έναν ακόμη ξεναγό, ισχυριζόμενοι πως οι ορειβάτες δεν θέλησαν να πληρώσουν για έναν πιο εξειδικευμένο επαγγελματία, ενώ ο ίδιος συμφώνησε να κερδίσει μερικά επιπλέον χρήματα.

Στην πορεία, ο 57χρονος χρειάστηκε πολλές στάσεις προκειμένου να πάρει ανάσες, με την υπόλοιπη ομάδα να μην τον περιμένει κάθε φορά, καθώς τους έβρισκε στη συνέχεια. Όμως, όταν στα 7.500μ. υψόμετρο, έκανε μία ακόμη στάση, ένα ακόμη μέλος της ομάδας αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα έλλειψης οξυγόνου και κρυοπαγήματα. Ο Βρετανός ορειβάτης εξηγεί πως καθώς βρισκόταν ανάμεσα στους δύο αποφάσισε να βοηθήσει εκείνον που έκρινε πως ήταν σε χειρότερη κατάσταση, καθώς ο 57χρονος του είπε να φύγει. Δεν μπόρεσε όμως να γυρίσει πίσω καθώς θα σπαταλούσε περισσότερο οξυγόνο από αυτό που είχε διαθέσιμο, έτσι ο Dawa έμεινε μόνος στο βουνό.

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AP Photo/Niranjan Shrestha

AP

Ένα βήμα πριν το θάνατο

Όπως περιγράφει ο Hillary Dawa, δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να επιβιώσει μετά από αυτό το σημείο, καθώς δεν μπορούσε να περπατήσει και το διαθέσιμο οξυγόνο του τελείωνε. Προσπάθησε να γυρίσει πίσω, όμως έπεσε σε μία λακούβα και εγκλωβίστηκε. Το μόνο που τον βοήθησε ήταν μία απότομη χιονοστιβάδα από την οποία κατάφερε να πατήσει ψηλότερα και να βγει, ενώ στη συνέχεια εντόπισε σχοινιά με τα οποία προχώρησε περισσότερο.

Θαμμένο κάτω από το χιόνι και εξαντλημένο, αλλά ζωντανό, τον εντόπισε μία ομάδα καθαρισμού του βουνού, μετά από έξι ημέρες. Η οικογένειά του καθώς και οι συνταξιδιώτες του τον θεωρούσαν ήδη νεκρό, ενώ καταγγέλουν ότι προσπάθησαν πολλές φορές να επικοινωνήσουν με την εταιρεία προκειμένου να οργανώσει επιχείρηση διάσωσης.

Η ίδια απαντά ότι η επιχείρηση έρευνας καθυστέρησε αποκλειστικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπήρξε αμέλεια. «Ο καιρός ήταν πραγματικά άσχημος. Δεν θα ήταν δυνατό να στείλουμε ελικόπτερο. Θα έστελνα τους διασώστες να πεθάνουν», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας.

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AP Photo/Niranjan Shrestha

AP

Ερωτήματα για την ασφάλεια

Οι δύο ορειβάτες που πλήρωσαν για να ανέβουν στο βουνό καταγγέλουν στο BBC πως η εμπειρία αυτή δείχνει έλλειψη οργάνωσης από την εταιρεία στο να τους παρέχει εξοπλισμό. Επιπλέον, θεωρούν ότι ο κίνδυνος του θανάτου δεν αντιμετωπίζεται σοβαρά ούτε για τους εργαζόμενους αλλά ούτε και για τους ταξιδιώτες. Αυτό αποδεικνύει και η έρευνα που ξεκίνησε μέρες αργότερα για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος, όπως δηλώνουν όλοι, σώθηκε από μόνος του.

Ο Hillary Dawa μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αμέσως μόλις διασώθηκε και στις αρχές αυτής της εβδομάδας μπήκε σε γενικό θάλαμο. Η οικογένειά του δήλωσε πως «αναρρώνει καλά».

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