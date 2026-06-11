Φαραντούρης για νόμο Κατσέλη: Εφαρμόστε την απόφαση του Αρείου Πάγου εδώ και τώρα

Snapshot Ο Άρειος Πάγος αποφάσισε ότι οι τόκοι στα ρυθμισμένα δάνεια πρώτης κατοικίας πρέπει να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι επί του κεφαλαίου, όπως γινόταν παράνομα.

Τράπεζες και funds συνεχίζουν να αγνοούν την απόφαση, ενώ η κυβέρνηση αναζητά «χρυσή τομή» παρά την ξεκάθαρη δικαίωση των δανειοληπτών.

Τα ποσά που καταβλήθηκαν παράνομα από τους δανειολήπτες πρέπει να επιστραφούν ή να συμψηφιστούν με μελλοντικές υποχρεώσεις.

Πρέπει να επανενταχθούν στο καθεστώς προστασίας όσοι βγήκαν εκτός λόγω παράνομων χρεώσεων από τράπεζες και funds.

Ο Νικόλας Φαραντούρης καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, αλλιώς θεωρείται συνένοχη στην εξαπάτηση 350.000 δανειοληπτών. Snapshot powered by AI

Σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης ζητά την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων στα ρυθμισμένα δάνεια πρώτης κατοικίας.

Αναφερόμενος στην απόφαση του ανώτατου δικαστικού οργάνου, ο κ. Φαραντούρης τονίζει: «Επιτέλους, μετά από 6 μήνες καθαρογράφηκε η απόφαση του Άρειου Πάγου για το νόμο του ΠΑΣΟΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας - γνωστό και ως νόμο Κατσέλη. Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι επί του κεφαλαίου όπως ΠΑΡΑΝΟΜΑ τον υπολόγιζαν τόσα χρόνια τράπεζες και funds και με τις κυβερνήσεις να κλείνουν τα αυτία τους στην κραυγή απόγνωσης εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών».

Και προσθέτε: «Κι όμως σήμερα - ακόμη και μετά την απόφαση - τράπεζες και funds κάνουν πως δεν καταλαβάινουν και η Κυβέρνηση αναζητά, λέει, «μια χρυσή τομή». Για ποιό πράγμα; Για κάτι που δικαιώνει δανειολήπτες απέναντι στα κοράκια; Ποια μπορεί να είναι η χρυσή τομή;».

Στη συνέχεια, ο ευρωβουλευτής υπογραμμίζει ότι «η απόφαση δικαιώνει ξεκάθαρα τους δανειολήπτες και κρίνει παράνομο και καταχρηστικό τον τρόπο με τον οποίο τράπεζες και funds υπολόγιζουν τους τόκους. ΤΕΛΕΙΑ», συμπληρώνοντας: «Όλα αυτά τα χρήματα που κατέβαλαν τόσα χρόνια οι δανειολήπτες χωρίς να τα οφείλουν, πρέπει είτε να επιστραφούν είτε να συμψηφιστούν με μελλοντικές τους υποχρεώσεις».

Και καταλήγει: «Πρέπει επίσης να ξαναμπούν στο καθεστώς προστασίας όσοι βρέθηκαν εκτός, λόγω των παράνομων χρεώσεων τραπεζών και funds.

Αν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει ΆΜΕΣΑ στην εφαρμογή της απόφασης και δεν υιοθετήσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, γίνεται συνένοχη στην εξαπάτηση 350.000 δανειοληπτών και των χιλιάδων εγγυητών τους.

Ο αγώνας συνεχίζεται στις Βρυξέλλες και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Θα νικήσουμε!».

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