Γραμματέας της ΕΛΑΣ ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης αναλαμβάνει τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ , σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος. Όπως φαίνεται η ΕΛΑΣ δε θα ακολουθήσει την πεπατημένη στην ονομασία των οργάνων των παραδοσιακών κομμάτων της κεντροαριστεράς με Κεντρική Επιτροπή και Πολιτικό Γραφείο/Γραμματεία, αλλά θα οργανωθεί με τη χρήση νέων όρων. Συγκεκριμένα, η οργανωτική συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ συνεχίζεται με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής. Η σύνθεση τόσο του Εθνικού Συμβουλίου όσο και της Πολιτικής Επιτροπής, αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Ενώ η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Αθηνών. Εξελέγη Δήμαρχος Σκύρου (2014-2019) και βουλευτής Εύβοιας με τον ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2019-2023. Δραστηριοποιήθηκε έντονα σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης.

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