Γραμματέας της ΕΛΑΣ ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης
Πότε θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου
Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης αναλαμβάνει τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος.
Όπως φαίνεται η ΕΛΑΣ δε θα ακολουθήσει την πεπατημένη στην ονομασία των οργάνων των παραδοσιακών κομμάτων της κεντροαριστεράς με Κεντρική Επιτροπή και Πολιτικό Γραφείο/Γραμματεία, αλλά θα οργανωθεί με τη χρήση νέων όρων.
Συγκεκριμένα, η οργανωτική συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ συνεχίζεται με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής. Η σύνθεση τόσο του Εθνικού Συμβουλίου όσο και της Πολιτικής Επιτροπής, αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Ενώ η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου.
Ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Αθηνών. Εξελέγη Δήμαρχος Σκύρου (2014-2019) και βουλευτής Εύβοιας με τον ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2019-2023. Δραστηριοποιήθηκε έντονα σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης.