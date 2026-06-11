Γραμματέας της ΕΛΑΣ ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

Πότε θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου

Αντώνης Ρηγόπουλος

Γραμματέας της ΕΛΑΣ ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

Ο νέος Γραμματέας της ΕΛΑΣ,  Μίλτος Χατζηγιαννάκης 

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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης αναλαμβάνει τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος.

Όπως φαίνεται η ΕΛΑΣ δε θα ακολουθήσει την πεπατημένη στην ονομασία των οργάνων των παραδοσιακών κομμάτων της κεντροαριστεράς με Κεντρική Επιτροπή και Πολιτικό Γραφείο/Γραμματεία, αλλά θα οργανωθεί με τη χρήση νέων όρων.

Συγκεκριμένα, η οργανωτική συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ συνεχίζεται με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής. Η σύνθεση τόσο του Εθνικού Συμβουλίου όσο και της Πολιτικής Επιτροπής, αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Ενώ η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου.

Ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Αθηνών. Εξελέγη Δήμαρχος Σκύρου (2014-2019) και βουλευτής Εύβοιας με τον ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2019-2023. Δραστηριοποιήθηκε έντονα σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης.

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