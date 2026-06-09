ΣΥΡΙΖΑ: Τα σενάρια της επόμενης μέρας και ο... μονομερής αρραβώνας με Τσίπρα

Μέχρι πότε κηρύσσεται «εκεχειρία» εντός της Κουμουνδούρου

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΣΥΡΙΖΑ: Τα σενάρια της επόμενης μέρας και ο... μονομερής αρραβώνας με Τσίπρα

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος και ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξης Τσίπρας / Πηγή: INTIME NEWS

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η Κεντρική Επιτροπή του περασμένου Σαββάτου φαίνεται ότι θα είναι μια από τις συνεδριάσεις που θα αποτυπωθούν βαθιά στην ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα αν επαληθευτεί μελλοντικά το σενάριο που θέλει το κόμμα να βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης του ιστορικού του κύκλου.

Δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις

Η πολιτική απόφαση η οποία δίχασε την ΚΕ, μπορεί μεν να επικυρώνει τη στάση της ηγεσίας του κόμματος, ωστόσο δεν φαίνεται να έχει καταφέρει να γεφυρώσει τις δυο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις που εκφράζονται εντός του κόμματος σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε, δεν είναι λίγα τα στελέχη που πιστεύουν ότι η στάση της άνευ όρων στήριξης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης - ΕΛΑΣ εκτός από τα πολιτικά ζητήματα, είναι και μη υπερασπίσιμη λόγω της ασάφειας που περιέχει σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κινήσεων του κόμματος, αλλά και του αν τελικά θα κατέλθει στις εκλογές ή όχι.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εσωκομματική αντιπολίτευση που εκφράζεται από τους Πολάκη, Παππά και Δούρου, περιλαμβάνει και την κριτική ότι όσοι στήριξαν την πολιτική απόφαση αποφεύγουν τις δημόσιες παρεμβάσεις.

[374630] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/ΕUROKINISSI)

Ο Παύλος Πολάκης με το Νίκο Παππά

Eurokinissi

Είναι ενδεικτικό το σχόλιο του Νίκου Παππά, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ σχολίασε μεταξύ άλλων ότι «ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος Τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του, δεν γνωρίζω. Έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό. Δεν βγαίνει στις τηλεοράσεις», ανέφερε.

Πάντως, παρά την κοινή τους στάση, τα τρία στελέχη εντός του κόμματος δεν αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σώμα, καθώς παρά το γεγονός ότι τους συνδέει η κριτική προς τις αποφάσεις της ηγεσίας, ενδεχομένως να έχουν διαφορετικές στρατηγικές για την επόμενη μέρα.

Σε κάθε περίπτωση, για το επόμενο διάστημα και με βάση τη διατύπωση της πολιτικής απόφασης, ο Σωκράτης Φάμελλος το επόμενο διάστημα θα κληθεί να αναλάβει πρωτοβουλίες προσέγγισης της ΕΛΑΣ προκειμένου να αποδείξει ότι η γραμμή στήριξης που χάραξε εξασφαλίζει την πολιτική επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ.

[387500] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Ο Σωκράτης Φάμελλος

Eurokinissi

Ο τρόπος που αυτή η προσέγγιση θα γίνει, δεν είναι ακόμη σαφής. Ίσως μέσω μιας επίσημης επικοινωνίας μεταξύ Φάμελλου και Τσίπρα με πρωτοβουλία του πρώτου, είτε με μια επίσημη πρόταση για συνάντηση. Αυτό άλλωστε είναι και το στοιχείο που για τις επόμενες 15 ημέρες εκτιμάται ότι θα είναι χαμηλότεροι οι τόνοι εντός του κόμματος, μέχρι να ξεκαθαριστεί αν θα τελεσφορήσει αυτή η προσπάθεια σύγκλισης των δύο κομμάτων.

[378511] 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΡΙΖΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Αλέξη Τσίπρα

Eurokinissi

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι ακόμη και χθες Δευτέρα, στέλεχος της ΕΛΑΣ και συγκεκριμένα ο καθηγητής στο Πάντειο, Χάρης Αναστασιάδης, είπε ρητά σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα δεν θέλει να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα αλλά ενδεχομένως μόνο με μεμονωμένα πρόσωπα που προέρχονται από την Κουμουνδούρου. Αντίστοιχες δηλώσεις έχει κάνει άλλωστε και η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Θεώνη Κουφονικολάκου.

Νέα Κεντρική Επιτροπή… προσεχώς

Εντός του επόμενου μήνα πάντως, φαίνεται ότι θα υπάρξει πίεση να διεξαχθεί και νέα συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να συζητηθούν τα όποια αποτελέσματα των πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν και να χαραχτεί με ξεκάθαρο τρόπο η στρατηγική του κόμματος.

Εάν πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ εξαναγκαστεί σε αυτόνομη πορεία λόγω νέας άρνησης της ΕΛΑΣ να συνεργαστούν, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και της αμφισβήτησης της παραμονής του Σωκράτη Φάμελλου στην ηγεσία. Ερώτημα παραμένει το πότε θα γίνει τελικά η νέα συνεδρίαση της ΚΕ. Το ένα σενάριο μιλά για Σεπτέμβρη, ωστόσο είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν πιέσεις να γίνει νωρίτερα μέχρι τις αρχές Ιουλίου.

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