Τσιούτσιας: «Υπάρχει σχέδιο αποδόμησης του Σαμαρά - Η ΝΔ να κοιτάξει στον καθρέπτη της»

Snapshot Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο αποδόμησης του Αντώνη Σαμαρά από έμμισθα τρολ και ύβρεις.

Η ΝΔ πρέπει να αναθεωρήσει την πολιτική της και να ακολουθήσει τις συμβουλές του Σαμαρά για να αποφύγει την πτώση.

Ο Σαμαράς και ο Κώστας Καραμανλής έχουν επισημάνει λάθη στην πολιτική της ΝΔ, ειδικά στα εθνικά θέματα.

Δεν υφίσταται προσωπική διαφορά μεταξύ Σαμαρά και Μητσοτάκη, ενώ η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την πολιτική της κατάσταση.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποκλείσει οποιαδήποτε προσπάθεια επαναπροσέγγισης και κατηγορείται για πολιτική σύγκλιση με τον Αλέξη Τσίπρα. Snapshot powered by AI

Για οργανωμένο σχέδιο αποδόμησης του Αντώνη Σαμαρά από «έμμισθα τρολ» και τόνισε ότι η ΝΔ θα πρέπει να κοιταχθεί στον καθρέπτη της, και να κάνει ό,τι λέει ο πρώην πρωθυπουργός για να μην πέσει.

Ανέφερε πως δεν αποδοκιμάστηκαν απόψεις και χαρακτηρισμοί απέναντι στον κ. Σαμαρά, ο οποίος όπως σημείωσε δέχεται δύο ειδών επιθέσεις... «η μια από έμμισθα τρολς, με τις γνωστές γραφικές, χυδαιότητες και ανοησίες».

Από την άλλη, πρόσθεσε, πως είναι ασέβεια όλο αυτό που γίνεται απέναντι στους 800.000 Νεοδημοκράτες που τον επέλεξαν πρόεδρο της ΝΔ και μετέπειτα πρωθυπουργό.

Μίλησε εξάλλου για τις «σταθερές θέσεις» που έχει ο κ. Σαμαράς στα εθνικά θέματα και πρόσθεσε ότι τόσο ο Σαμαράς όσο κι ο Κώστας Καραμανλής έχουν επισημάνει τα λάθη στην πολιτική που ακολουθεί η ΝΔ.

«Προφανέστατα υπάρχει σχέδιο αποδόμησης του Αντώνη Σαμαρά. Σκοπίμως βάλλεται… Ο ίδιος απαντά πολιτικά και του απαντούν με ύβρεις» πρόσθεσε ο κ. Τσιούτσιας.

Ακολούθως υπογράμμισε πως δεν υπάρχει «καμία προσωπική διαφορά... Δεν υπάρχει θέμα με τον κ. Μητσοτάκη, όσο και εάν επιχειρείται από την κυβέρνηση να επικαλούνται προσωπικές διαφορές, πικρίες» και πρόσθεσε πως «η κυβέρνηση θα πρέπει να κοιτάξει στον καθρέπτη της, τι πρέπει να κάνει για να μην πέσει, δεν θα φταίει ο Σαμαράς, αλλά η πολιτική της κυβέρνησης».

Όσον αφορά την όποια προσπάθεια επαναπροσέγγισης σημείωσε πως «ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε την πόρτα». Κατηγόρησε δε τον πρωθυπουργό για «ώσμωση με τις πολιτικές του κ. Τσίπρα».

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