Ο Παύλος Πολάκης πόσταρε τον ροφό των 13,5 κιλών και σε ομάδα ψαροντουφεκάδων - «Το μεγαλύτερό μου»

Snapshot Ο Παύλος Πολάκης αλίευσε στη Σίκινο έναν ροφό βάρους 13,5 κιλών με ψαροντούφεκο.

Η ψαριά έγινε σε ένα δύσβατο σημείο με βάθος 8,5 μέτρα, σε ξεχασμένο μονόπετρο.

Η βολή ήταν ακριβής και πέτυχε τον εγκέφαλο του ροφού, καθιστώντας δυνατή την ανάσυρσή του.

Ο Πολάκης μοιράστηκε τις φωτογραφίες και την εμπειρία του σε ομάδες ψαροντουφεκάδων στο Facebook. Snapshot powered by AI

Ο Παύλος Πολάκης περιχαρής από την ψαριά που έβγαλε στη Σίκινο πριν από περίπου μία εβδομάδα, μετά τις φωτογραφίες που ανάρτησε στο προφίλ του με τον θηριώδη ροφό που χτύπησε με το ψαρντούφεκό του, μοιράστηκε τα ντοκουμέντα και σε ομάδες ψαροντουφεκάδων στο facebook.

«Σε ξεχασμένο μονόπετρο που πρέπει να έχει να ψαρευτεί χρόνια. Βάθος 8,5 μέτρα η είσοδος που φαινόταν, το κεφάλι από τη δεξιά μεριά της πέτρας. Από την άλλη μεριά από μία σχισμή στα 4 μέτρα φαινόταν το σώμα και η ουρά με πορεία λοξή προς τα κάτω προς τη μεριά της άλλης εισόδου.

Με μια βολή στο κεφάλι, που πέτυχε εγκέφαλο, εκτελέστηκε, αλλιώς δεν θα έβγαινε ποτέ από κει μέσα. Η βέργα δεν ξεπέρασε το κεφάλι, το τράβηξα έξω με το σφήνωμα της βέργας στο κρανίο. Κάπου στη Σίκινο...» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Π. Πολάκης, την οποία συνόδευσε με 5 φωτογραφίες από το «τρόπαιό» του.