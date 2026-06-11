Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι το επόμενο 48χρονο: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Δείτε χάρτες

Αλλάζει απότομα ο καιρός από αύριο, Παρασκευή, με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις, ενώ η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης.

Την ίδια στιγμή το meteo.gr, αναφέρει πως για την Παρασκευή 12/06 αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας, ενώ το Σάββατο 13/06 τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις:

τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής 12/06 στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα και κυρίως στις ορεινές περιοχές

τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 13/06 σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία), Σποράδες, Βόρεια και Κεντρική Εύβοια.

Χάρτες: Πού θα χτυπήσουν έντονα φαινόμενα

Μάλιστα, το meteo παραθέτει και χάρτες με το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα των μεσημεριανών και απογευματινών ωρών της Παρασκευής 12/06, καθώς επίσης και των πρωινών ωρών του Σαββάτου 13/06, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Δείτε τους χάρτες

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Λίγο νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, αναφέροντας πως προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

Στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου,

στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες,

στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου και

στην ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες

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