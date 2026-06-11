Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το Game 4 (εικόνα)

Snapshot Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος παρακολούθησε από κοντά τον τέταρτο τελικό της GBL μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός εξετάζει σοβαρά την επιστροφή του Βλαχοδήμου, αναζητώντας τη φόρμουλα για την επιστροφή του.

Ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να περιμένει τις εξελίξεις γύρω από το θέμα του Βλαχοδήμου, τις επόμενες εβδομάδες. Snapshot powered by AI

Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του διεθνούς τερματοφύλακα, Οδυσσέα Βλαχοδήμου, με τους «πράσινους» να αναζητούν τη φόρμουλα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιστροφή του έμπειρου γκολκίπερ στο «τριφύλλι».

Ενόσω τα μεταγραφικά σενάρια πληθαίνουν, εκείνος έδειξε για άλλη μία φορά τη σύνδεση που έχει με την ομάδα, καθώς βρέθηκε στο Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και παρακολούθησε από κοντά τον τέταρτο τελικό της GBL, στον οποίο ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού στη δεύτερη παράταση με 93–86.

Μάλιστα, στο πλευρό του είχε και τον γιο του, ο οποίος φορούσε φανέλα του Κέντρικ Ναν.

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Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος έχει αποχαιρετήσει επίσημα τη Σεβίλλη, με το μέλλον του να θεωρείται αβέβαιο εν όψει της νέας σεζόν, καθώς επιθυμεί να εξαντλήσει τις πιθανότητες για να συνεχίσει την καριέρα του σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο.

Ωστόσο, οι «πράσινοι» επιθυμούν να τον εντάξουν και πάλι στο δυναμικό τους και μάλιστα, είναι διατεθειμένοι να περιμένουν τις εξελίξεις εντός των επόμενων εβδομάδων, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ αναχωρεί για το Άπελντορν της Ολλανδίας στις 22 Ιουνίου στο πλαίσιο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας, όπου και θα παραμείνει έως τις 05 Ιουλίου.

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