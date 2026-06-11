Αταμάν στα αποδυτήρια μετά το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Πάμε στο γήπεδό τους να πάρουμε τον τίτλο»

Η ομιλία του Εργκίν Αταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Game 4 των τελικών της GBL και το μήνυμα ενόψει του τελευταίου αγώνα στο ΣΕΦ.

Newsbomb

Αταμάν στα αποδυτήρια μετά το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Πάμε στο γήπεδό τους να πάρουμε τον τίτλο»
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε του Ολυμπιακού με 93-86, έπειτα από δύο παρατάσεις στο Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL και έφερε τη σειρά στα ίσια (2-2), με τον τίτλο του πρωταθλητή να κρίνεται πλέον στο ΣΕΦ.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια, δίνοντάς τους συγχαρητήρια για την προσπάθειά τους, ενώ υπογράμμισε πως στόχος είναι πλέον η κατάκτηση του πρωταθλήματος στην έδρα του Ολυμπιακού.

Στην ομιλία του ανέφερε: «Μπράβο, κάνατε μία μεγάλη προσπάθεια. Μερικοί παίκτες αγωνιστήκατε 48 λεπτά. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν τον τίτλο στο γήπεδό μας, δώσαμε τα πάντα. Τώρα είναι η δική μας ώρα να πάμε εκεί και να πάρουμε τον τίτλο».

Δείτε το σχετικό βίντεο

https://www.instagram.com/reel/DZcCcdToMXZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:10ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα αντισυνταγματάρχης για πρώτη φορά εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ

13:10LIFESTYLE

«Στα....επείγοντα» η Νίκη Σκιαδαρέση - Η ανάρτηση με την αδελφή της από το νοσοκομείο

13:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «5,8 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια για τις νέες κατασκηνώσεις της Ι Μ. Νέας Ιωνίας»

13:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FOX Sports για Πινέδα: «Δεν έχει δείξει πρόθεση να επιστρέψει στο Μεξικό» – Τα δεδομένα για Μοντερέι

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αγωγή κατά του Diddy: Κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά έναν ανήλικο ηθοποιό το 2007

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Ενοχή και για τους 4 κατηγορουμένους προτείνει η εισαγγελέας

12:49ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «Κωδικός Έπσταΐν» - Η μυστική σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για τη διαχείριση του σκανδάλου - Οι θεωρίες συνωμοσίας και ο «τζέντλεμαν» Τραμπ

12:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για νόμο «Γαλάζιας Πατρίδας»: Δεν κάνουμε πολιτική βάσει δημοσιευμάτων, αλλά κάθε προσπάθεια δημιουργίας νέων δεδομένων, μπορεί να αναβαθμίσει την ένταση

12:40WHAT THE FACT

Η μέθοδος «ουράνιο τόξο» από την Ιαπωνία: Πώς θα στεγνώσετε τα ρούχα σας άμεσα σε λίγα μόνο λεπτά

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Δασκαλάκη: Ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες - Πώς «έδεσαν» την ανθρωποκτονία οι Αρχές

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Ατύχημα με αγριογούρουνο κοντά στο αεροδρόμιο

12:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Εκτέλεσε τον Ολύμπιο στον ύπνο του, κατέσφαξε τη Μαρία όταν το κατάλαβε - Πώς έδρασε ο 65χρονος Ιταλός για να εξαφανίσει τα ίχνη του

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη Λαμία ο Δένδιας: Συνάντησε τις πρώτες γυναίκες που κατατάχθηκαν εθελοντικά στον Στρατό Ξηράς

12:16ANNOUNCEMENTS

Πρώτο βραβείο για μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Δούκα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Καινοτομίας και Πράσινων Λύσεων

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννης: «Δάνειο-μαμούθ €75 εκατ από τον Δήμο» - Δούκας: «Αφήσατε χρέη €8 εκατ.»

12:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: «Ήταν δολοφονία, ναυαγοσώστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σήφης όχι, από πλευράς φυσικής κατάστασης ήταν αίλουρος» κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Εύβοια, Ροδόπη και Βοιωτία

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί τρεις Ινδοί ναυτικοί από επίθεση του αμερικανικού στρατού σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

12:09ANNOUNCEMENTS

COSMOTE SD Everything: Νέα σειρά υπηρεσιών για κεντρικό έλεγχο, απλοποίηση λειτουργιών και αυξημένη ασφάλεια στη διαχείριση των ΙΤ υποδομών των επιχειρήσεων

12:07ΕΥ ΖΗΝ

Καστορέλαιο στον αφαλό για το φούσκωμα: Κόλπο ανακούφισης ή ιντερνετικός μύθος;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Εκτέλεσε τον Ολύμπιο στον ύπνο του, κατέσφαξε τη Μαρία όταν το κατάλαβε - Πώς έδρασε ο 65χρονος Ιταλός για να εξαφανίσει τα ίχνη του

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Το θανάσιμο μυστικό της Μαρίας και του Ολύμπιου που «θόλωσε» το μυαλό του Ιταλού

11:39ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Οι 6 περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε αιφνιδίως ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

12:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: «Ήταν δολοφονία, ναυαγοσώστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σήφης όχι, από πλευράς φυσικής κατάστασης ήταν αίλουρος» κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομίες: «Ορίστε το δώρο σου» - Έτσι πέρασαν χειροπέδες στην επίορκη σύζυγο του αρχηγού - Από πισίνες και λοφτ μέχρι ξενοδοχεία «διευθετούσαν» οι 40 εμπλεκόμενοι

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Εργατικό ατύχημα στην Αγγλία: Εργαζόμενος έπεσε από σκαλωσιά έξι μέτρων πάνω σε παλετοφόρο - Δείτε βίντεο

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία - Πώς ο Ιταλός σκότωσε μάνα και γιο

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνοί - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Copernicus για El Nino - Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οργή για τον άνδρα που γρονθοκόπησε γυναίκα μπροστά στο παιδί της - Οδηγήθηκε σε ψυχιατρείο κι αφέθηκε ελεύθερος - Έχει νοσηλευτεί και στο παρελθόν

10:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις ανά πεδίο - Πού αναμένεται άνοδος

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αγωγή κατά του Diddy: Κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά έναν ανήλικο ηθοποιό το 2007

05:17ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος μητέρα από τις ΗΠΑ, που είχε εξαφανιστεί με τα 7 παιδιά της βρέθηκε βιασμένη και θανάσιμα ξυλοκοπημένη στο Μεξικό

12:40WHAT THE FACT

Η μέθοδος «ουράνιο τόξο» από την Ιαπωνία: Πώς θα στεγνώσετε τα ρούχα σας άμεσα σε λίγα μόνο λεπτά

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Έρχεται παράταση στις δηλώσεις - Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

11:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν στα αποδυτήρια μετά το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Πάμε στο γήπεδό τους να πάρουμε τον τίτλο»

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Ποια ώρα της ημέρας να περπατάτε για μεγαλύτερη μείωση της αρτηριακής πίεσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ